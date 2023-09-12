ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາຂອງພັກຣີພັບບລີກັນສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍເພື່ອສະກັດກັ້ນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຂອງທະນາຄານກາງ

ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາຂອງພັກຣີພັບບລີກັນຢູ່ໃນສະຫະລັດບໍ່ໄດ້ເສຍເວລາໃນການນໍາເອົານິຕິກໍາມາສູ່ສະພາສູງເພື່ອແນໃສ່ສະກັດກັ້ນການນໍາເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຂອງທະນາຄານກາງ (CBDC). ສະມາຊິກສະພາສູງ Whip Tom Emmer ຈະປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການເຝົ້າລະວັງຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຂອງທະນາຄານກາງ, ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ Federal Reserve ແລະທະນາຄານສະມາຊິກຂອງຕົນອອກສະບັບດິຈິຕອນຂອງເງິນໂດລາແລະນໍາໃຊ້ມັນເພື່ອປະຕິບັດນະໂຍບາຍການເງິນ.
CBDCs ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ມີຈໍານວນ 130 ປະເທດ, ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນ 98% ຂອງເສດຖະກິດໂລກ, ຄົ້ນຫາສະບັບດິຈິຕອນຂອງສະກຸນເງິນຂອງພວກເຂົາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາກໍາລັງໂຕ້ແຍ້ງໃນບັນດາຜູ້ທີ່ມັກ crypto ແລະການອະນຸລັກເພາະວ່າ, ບໍ່ເຫມືອນກັບ cryptocurrencies ແບບດັ້ງເດີມ, CBDCs ສ້າງຕັ້ງການເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານການເງິນລະຫວ່າງພົນລະເມືອງເອກະຊົນແລະລັດຖະບານ.
ຫນຶ່ງໃນຄວາມກັງວົນຕົ້ນຕໍແມ່ນວ່າລັດຖະບານສາມາດນໍາໃຊ້ CBDCs ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທາງດ້ານການເງິນຂອງພົນລະເມືອງເອກະຊົນ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການປັບປຸງການເຝົ້າລະວັງ. ນັກວິຈານໂຕ້ແຍ້ງວ່າທ່າແຮງການເຂົ້າເຖິງແລະການຂຸດຄົ້ນຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ເກີນຜົນປະໂຫຍດຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຕໍ່າແລະການລວມເອົາທາງດ້ານການເງິນເພີ່ມຂຶ້ນ.
ການບໍລິຫານຂອງ Biden ໄດ້ກ່າວວ່າບໍ່ມີແຜນການທີ່ຈະອອກ CBDC, ແຕ່ສະມາຊິກສະພາຂອງ GOP ຍັງຄົງສົງໄສເນື່ອງຈາກຂັ້ນຕອນທີ່ຕັ້ງຫນ້າໂດຍ Federal Reserve, ເຊັ່ນການຄົ້ນຄວ້າແລະໂຄງການທົດລອງ, ເພື່ອຄົ້ນຫາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການປະຕິບັດ CBDC.
ບັນຊີລາຍການສະບັບປັບປຸງຂອງ House Majority Whip Tom Emmer ພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫານະໂຍບາຍຊັບສິນດິຈິຕອນທີ່ພວມພັດທະນາ. ມັນແນະນໍາການຫ້າມ " CBDCs ລະດັບກາງ," ເຊິ່ງອອກໂດຍ Federal Reserve ແຕ່ຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍທະນາຄານຂາຍຍ່ອຍແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນໆແທນທີ່ຈະໂດຍກົງໂດຍ Fed. ນີ້ແມ່ນຮູບແບບທີ່ຈີນນຳໃຊ້ເພື່ອໃຊ້ເງິນຢວນດິຈິຕອນ.
ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ຍົກເລີກຂໍ້ກຳນົດທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ Fed ໄດ້ລາຍງານໂຄງການທົດລອງ ຫຼືການສຶກສາ CBDC ຕໍ່ລັດຖະສະພາ, ເພາະວ່າບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ຖືກແກ້ໄຂໃນຮ່າງກົດໝາຍຕ່າງຫາກ. ໃນຂະນະທີ່ນິຕິກໍາຕ້ານ CBDC ອາດຈະບໍ່ຜ່ານໃນປີນີ້ເນື່ອງຈາກການຄວບຄຸມຂອງຊາທິປະໄຕຂອງວຽງຈັນຝົນແລະທໍານຽບຂາວ, ຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນຂອງບັນຊີລາຍການຫວັງວ່າຈະຍົກສູງບົດບາດຂອງປະຊາຊົນກ່ຽວກັບການຫຼຸດລົງທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງ CBDCs.
ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງມີຂຶ້ນກ່ອນການໄຕ່ສວນຂອງຄະນະກຳມະການການບໍລິການດ້ານການເງິນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບ CBDCs, ແລະ ປະທານຄະນະກຳມະການຫຼັກຊັບ ແລະ ແລກປ່ຽນເງິນຕາ ທ່ານ Gary Gensler ຄາດວ່າຈະເປັນພະຍານເຖິງວິທີການຂອງຕົນຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນດິຈິຕອລຕໍ່ໜ້າຄະນະກຳມະການທະນາຄານຂອງສະພາສູງ.