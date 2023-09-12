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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາຂອງພັກຣີພັບບລີກັນສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍເພື່ອສະກັດກັ້ນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຂອງທະນາຄານກາງ

ByRobert Andrew

Sep 12, 2023
ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາຂອງພັກຣີພັບບລີກັນສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍເພື່ອສະກັດກັ້ນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຂອງທະນາຄານກາງ

ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາຂອງພັກຣີພັບບລີກັນຢູ່ໃນສະຫະລັດບໍ່ໄດ້ເສຍເວລາໃນການນໍາເອົານິຕິກໍາມາສູ່ສະພາສູງເພື່ອແນໃສ່ສະກັດກັ້ນການນໍາເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຂອງທະນາຄານກາງ (CBDC). ສະມາຊິກສະພາສູງ Whip Tom Emmer ຈະປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການເຝົ້າລະວັງຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຂອງທະນາຄານກາງ, ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ Federal Reserve ແລະທະນາຄານສະມາຊິກຂອງຕົນອອກສະບັບດິຈິຕອນຂອງເງິນໂດລາແລະນໍາໃຊ້ມັນເພື່ອປະຕິບັດນະໂຍບາຍການເງິນ.

CBDCs ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ມີຈໍານວນ 130 ປະເທດ, ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນ 98% ຂອງເສດຖະກິດໂລກ, ຄົ້ນຫາສະບັບດິຈິຕອນຂອງສະກຸນເງິນຂອງພວກເຂົາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາກໍາລັງໂຕ້ແຍ້ງໃນບັນດາຜູ້ທີ່ມັກ crypto ແລະການອະນຸລັກເພາະວ່າ, ບໍ່ເຫມືອນກັບ cryptocurrencies ແບບດັ້ງເດີມ, CBDCs ສ້າງຕັ້ງການເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານການເງິນລະຫວ່າງພົນລະເມືອງເອກະຊົນແລະລັດຖະບານ.

ຫນຶ່ງໃນຄວາມກັງວົນຕົ້ນຕໍແມ່ນວ່າລັດຖະບານສາມາດນໍາໃຊ້ CBDCs ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທາງດ້ານການເງິນຂອງພົນລະເມືອງເອກະຊົນ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການປັບປຸງການເຝົ້າລະວັງ. ນັກວິຈານໂຕ້ແຍ້ງວ່າທ່າແຮງການເຂົ້າເຖິງແລະການຂຸດຄົ້ນຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ເກີນຜົນປະໂຫຍດຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຕໍ່າແລະການລວມເອົາທາງດ້ານການເງິນເພີ່ມຂຶ້ນ.

ການບໍລິຫານຂອງ Biden ໄດ້ກ່າວວ່າບໍ່ມີແຜນການທີ່ຈະອອກ CBDC, ແຕ່ສະມາຊິກສະພາຂອງ GOP ຍັງຄົງສົງໄສເນື່ອງຈາກຂັ້ນຕອນທີ່ຕັ້ງຫນ້າໂດຍ Federal Reserve, ເຊັ່ນການຄົ້ນຄວ້າແລະໂຄງການທົດລອງ, ເພື່ອຄົ້ນຫາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການປະຕິບັດ CBDC.

ບັນຊີລາຍການສະບັບປັບປຸງຂອງ House Majority Whip Tom Emmer ພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫານະໂຍບາຍຊັບສິນດິຈິຕອນທີ່ພວມພັດທະນາ. ມັນແນະນໍາການຫ້າມ " CBDCs ລະດັບກາງ," ເຊິ່ງອອກໂດຍ Federal Reserve ແຕ່ຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍທະນາຄານຂາຍຍ່ອຍແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນໆແທນທີ່ຈະໂດຍກົງໂດຍ Fed. ນີ້​ແມ່ນ​ຮູບ​ແບບ​ທີ່​ຈີນ​ນຳ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ໃຊ້​ເງິນ​ຢວນ​ດິ​ຈິ​ຕອນ.

ຮ່າງ​ກົດໝາຍ​ດັ່ງກ່າວ​ຍັງ​ໄດ້​ຍົກ​ເລີກ​ຂໍ້​ກຳນົດ​ທີ່​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້ Fed ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ໂຄງການ​ທົດ​ລອງ ຫຼື​ການ​ສຶກສາ CBDC ຕໍ່​ລັດຖະສະພາ, ​ເພາະວ່າ​ບັນຫາ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຖືກ​ແກ້​ໄຂ​ໃນ​ຮ່າງ​ກົດໝາຍ​ຕ່າງຫາກ. ໃນຂະນະທີ່ນິຕິກໍາຕ້ານ CBDC ອາດຈະບໍ່ຜ່ານໃນປີນີ້ເນື່ອງຈາກການຄວບຄຸມຂອງຊາທິປະໄຕຂອງວຽງຈັນຝົນແລະທໍານຽບຂາວ, ຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນຂອງບັນຊີລາຍການຫວັງວ່າຈະຍົກສູງບົດບາດຂອງປະຊາຊົນກ່ຽວກັບການຫຼຸດລົງທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງ CBDCs.

ຮ່າງ​ກົດໝາຍ​ສະບັບ​ປັບປຸງ​ມີ​ຂຶ້ນ​ກ່ອນ​ການ​ໄຕ່​ສວນ​ຂອງ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ການ​ບໍລິການ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ກ່ຽວ​ກັບ CBDCs, ​ແລະ ປະທານ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ຫຼັກ​ຊັບ ​ແລະ ​ແລກປ່ຽນ​ເງິນຕາ ທ່ານ Gary Gensler ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ພະຍານ​ເຖິງ​ວິທີ​ການ​ຂອງ​ຕົນ​ຕໍ່​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຊັບ​ສິນ​ດິ​ຈິ​ຕອລຕໍ່​ໜ້າ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ທະນາຄານ​ຂອງ​ສະພາ​ສູງ.

By Robert Andrew

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