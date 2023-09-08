ການເປີດຕົວແບບໂຕ້ແຍ້ງຂອງ Sandbox ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ Google

ສະຫຼຸບ: Google ເປີດຕົວ Privacy Sandbox ຂອງຕົນ, ເວທີການໂຄສະນາທີ່ຕິດຕາມຫນ້າເວັບຂອງຜູ້ໃຊ້ແລະສ້າງຫົວຂໍ້ໂຄສະນາທີ່ຈະແບ່ງປັນກັບເວັບໄຊທ໌, ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ແພລະຕະຟອມ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ FLoC ແລະ Topics API, ໄດ້ປະເຊີນກັບການຕໍ່ຕ້ານແຕ່ຖືກຍູ້ເຂົ້າໄປໃນການຜະລິດການຜະລິດ. ເຖິງວ່າຈະມີການຕອບ blog ໃນຫນ້າ glitzy ສໍາລັບການອອກແບບໃຫມ່ຂອງ Chrome, ການປະກາດເວທີການໂຄສະນາໄດ້ຖືກເຊື່ອງໄວ້ຢູ່ໃນຫນ້າ privacysandbox.com, ແນະນໍາຄວາມຮູ້ຂອງ Google ກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ນິຍົມຂອງມັນ. ຜູ້ໃຊ້ Chrome ຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນແບບປັອບອັບກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດ “ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໂຄສະນາ” ທີ່ເປີດຕົວແລ້ວ, ໂດຍ Google ອ້າງວ່າມັນເປັນການກ້າວໄປສູ່ເວັບສ່ວນຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ແພລະຕະຟອມໂຄສະນາໃຫມ່, ເຊິ່ງ Google ວາງແຜນທີ່ຈະໃຊ້ເປັນທາງເລືອກສໍາລັບ cookies ຕິດຕາມພາກສ່ວນທີສາມ, ມີຂໍ້ຈໍາກັດແລະມີພຽງແຕ່ຢູ່ໃນຕົວທ່ອງເວັບ Chromium ເທົ່ານັ້ນ. ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກເຫັນວ່າເປັນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງ Apple ທີ່ຈະສະກັດ cookies ພາກສ່ວນທີສາມໃນ Safari, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລາຍໄດ້ຂອງ Google. ມູນນິທິ Electronic Frontier Foundation ໄດ້ວິພາກວິຈານ FLoC ຂອງ Google, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການແກ້ໄຂການຕິດຕາມທີ່ດີກວ່າ ແທນທີ່ຈະສ້າງການຕິດຕາມຄືນໃໝ່ທັງໝົດ.
ການເປີດຕົວຂອງ Google's Privacy Sandbox, ເຊິ່ງເປັນແພລະຕະຟອມໂຄສະນາທີ່ມີການຂັດແຍ້ງ, ກໍາລັງດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ. ເຖິງວ່າຈະມີຊື່ທີ່ຜ່ານມາ, ເຊັ່ນ FLoC ແລະ Topics API, ແລະການຕໍ່ຕ້ານຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ແພລະຕະຟອມໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີເຂົ້າໃນການຜະລິດການຜະລິດ. ບໍລິສັດເບິ່ງຄືວ່າຮູ້ເຖິງຄວາມບໍ່ມີຊື່ສຽງທີ່ເປັນໄປໄດ້, ຍ້ອນວ່າການປະກາດແພລະຕະຟອມໂຄສະນາໄດ້ຖືກເຊື່ອງໄວ້ໃນຫນ້າ privacysandbox.com ແທນທີ່ຈະເປັນການຕອບ blog ດ້ານຫນ້າເຊັ່ນການອອກແບບໃຫມ່ຂອງ Chrome. ຜູ້ໃຊ້ Chrome ຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນແບບປັອບອັບກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດ “ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງໂຄສະນາ”, ເຊິ່ງ Google ອ້າງວ່າຈະປະກອບສ່ວນໃຫ້ກັບເວັບສ່ວນຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ.
ແພລະຕະຟອມການຕິດຕາມທາງເລືອກຂອງ Google ມີຈຸດປະສົງເພື່ອທົດແທນ cookies ຕິດຕາມພາກສ່ວນທີສາມ, ປະຕິບັດຕາມ Apple ສະກັດກັ້ນ cookies ດັ່ງກ່າວໃນ Safari. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເວທີການໂຄສະນາຂອງ Google ແມ່ນມີຢູ່ໃນຕົວທ່ອງເວັບ Chromium ເທົ່ານັ້ນ, ບໍ່ແມ່ນຢູ່ໃນຕົວທ່ອງເວັບຂອງ Apple ແລະ Firefox. ມູນນິທິ Electronic Frontier Foundation ໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນ Google's Federated Learning of Cohorts (FLoC) ແລະໃສ່ຊື່ມັນເປັນ "ຄວາມຄິດທີ່ຂີ້ຮ້າຍ." ພວກເຂົາເຈົ້າໂຕ້ຖຽງສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການແກ້ໄຂການຕິດຕາມທີ່ດີກວ່າ, ແທນທີ່ຈະສ້າງວິທີການຕິດຕາມໃຫມ່. ເຖິງວ່າຈະມີຄໍາສັນຍາຂອງ Google ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມກັງວົນໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາກ່ຽວກັບຂໍ້ຈໍາກັດແລະຜົນສະທ້ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງເວທີການໂຄສະນາໃຫມ່.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ບົດຄວາມ: "ເວທີການໂຄສະນາໃຫມ່ທີ່ຮຸກຮານຂອງ Chrome ແມ່ນໄດ້ຮັບການເປີດຕົວຢ່າງກວ້າງຂວາງ" (Ars Technica)