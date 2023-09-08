Google Teases Pixel Watch 2 ກັບ IP68 ກັນນ້ໍາແລະຝຸ່ນ

Google ກໍາລັງສ້າງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໃຫ້ກັບ Pixel Watch 2 ທີ່ກຳລັງຈະມາຮອດໂດຍການອອກວິດີໂອຕົວຢ່າງສັ້ນໆ. ໃນຄລິບ 15 ວິນາທີ, ລາຍລະອຽດອັນໜຶ່ງທີ່ໂດດເດັ່ນໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ – ອຸປະກອນຈະມີຄຸນສົມບັດກັນຝຸ່ນ IP68 ແລະ ກັນນໍ້າ. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າໂມງໃຫມ່ຈະທົນທານກວ່າລຸ້ນກ່ອນ.
Pixel Watch ຂອງປີກາຍນີ້ບໍ່ມີການຈັດອັນດັບ IP, ບໍ່ເຫມືອນກັບ smartwatches ສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ມີຄະແນນ ATM. Pixel Watch ຕົ້ນສະບັບສາມາດກັນນໍ້າໄດ້ເຖິງ 50 ແມັດ ແລະສາມາດທົນຝົນ, ອ່າງນໍ້າຕື້ນ, ແລະເຫື່ອຈາກການອອກກໍາລັງກາຍ, ອີງຕາມ Google.
ໃນແງ່ຂອງການອອກແບບ, Pixel Watch 2 ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນຢ່າງໃກ້ຊິດກັບລຸ້ນກ່ອນ, ໂດຍມີພຽງແຕ່ການປ່ຽນແປງເຄື່ອງສໍາອາງເລັກນ້ອຍຕໍ່ກັບມົງກຸດ. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອຸປະກອນຄາດວ່າຈະຖືກເປີດເຜີຍໃນລະຫວ່າງງານ Google's Made by Google ໃນວັນທີ 4 ຕຸລາ.
ຫນ້າສົນໃຈ, teaser ຍັງເປີດເຜີຍວ່າການສັ່ງຈອງສໍາລັບ Pixel Watch 2 ຈະເປີດໃນວັນທີ 4 ເດືອນຕຸລາ, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າອຸປະກອນອາດຈະສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນເດືອນຕໍ່ໄປ.
ດ້ວຍການເປີດຕົວ iPhone ແລະ Apple Watch ລຸ້ນ ໃໝ່ ຂອງ Apple, Google ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະເຕືອນຜູ້ບໍລິໂພກວ່າມັນມີອຸປະກອນຂອງຕົນເອງຢູ່ໃນທໍ່. ແທນທີ່ຈະຖືເຫດການແຍກຕ່າງຫາກ, Google ໄດ້ເລືອກທີ່ຈະກະຕຸ້ນຄວາມຄາດຫວັງຜ່ານວິດີໂອຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້.
ລະດັບຄວາມຕ້ານທານນໍ້າ ແລະຝຸ່ນ IP68 ໃນ Pixel Watch 2 ເປັນການອັບເກຣດຍິນດີຕ້ອນຮັບສໍາລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການ smartwatch ທີ່ທົນທານກວ່າ. ນີ້ອາດຈະດຶງດູດຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຊີວິດການເຄື່ອນໄຫວຫຼືຕ້ອງການໂມງທີ່ສາມາດທົນທານຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
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