Android ເປີດເຜີຍການສ້າງຍີ່ຫໍ້ດ້ວຍຕົວຕົນທີ່ປັບປຸງໃໝ່

Google ໄດ້ໃຫ້ Android ປັບປຸງຍີ່ຫໍ້ທໍາອິດໃນຮອບ 14 ປີໃນຂະນະທີ່ມັນກຽມເປີດຕົວ Android XNUMX. ຕົວຕົນທີ່ຖືກປັບປຸງໃຫມ່ເຮັດໃຫ້ຍີ່ຫໍ້ຂອງ Android ໃກ້ຊິດກັບ Google, ເນັ້ນຫນັກໃສ່ການເຊື່ອມຕໍ່ກັນຂອງພວກເຂົາ. ການປ່ຽນແປງທີ່ສັງເກດເຫັນຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນການປ່ຽນຈາກຕົວພິມນ້ອຍທັງຫມົດ 'android' ໄປ 'Android', ເພີ່ມນ້ໍາຫນັກໃສ່ຄໍາແລະເນັ້ນໃສ່ສະຖານະພາບຂອງມັນເປັນຜະລິດຕະພັນຂອງ Google.
ສັນຍາລັກ bugdroid mascot, ສັນຍາລັກຂອງ Android ສໍາລັບປີ, ຍັງຄົງບໍ່ປ່ຽນແປງແຕ່ໄດ້ຖືກປ່ຽນເປັນ artwork 3D ສໍາລັບການອັບເດດຍີ່ຫໍ້ນີ້. ເຖິງວ່າຈະມີການຂາດການປາກເວົ້າ, bugdroid ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ທົ່ວໂລກແລະປະກອບວິນຍານຂອງ Android.
ການສ້າງຍີ່ຫໍ້ Android ທີ່ປັບປຸງໃໝ່ຈະຖືກປະຕິບັດຢູ່ໃນອຸປະກອນ ແລະແພລດຟອມຕ່າງໆໃນທ້າຍປີນີ້, ພ້ອມກັບການເປີດຕົວຂອງ Android 14 ແລະ Pixel 8 Series. ເອກະລັກທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ນີ້ເສີມສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຂັ້ມແຂງລະຫວ່າງ Android ແລະ Google, ໂດຍເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງແອັບ ແລະ ການບໍລິການຂອງ Google ພາຍໃນລະບົບນິເວດຂອງ Android.
ນອກເຫນືອຈາກການປັບປຸງຍີ່ຫໍ້, Google ກໍາລັງນໍາສະເຫນີຄຸນສົມບັດໃຫມ່ໂດຍຜ່ານການຫຼຸດລົງຄຸນນະສົມບັດປະຈໍາໄຕມາດຂອງຕົນສໍາລັບ Android. ການປັບປຸງເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ widget At a Glance ແລະຄວາມສາມາດໃນການເພີ່ມລະຫັດ QR ແລະບັດຜ່ານ barcode ໃສ່ Wallet, ເພີ່ມຄວາມສະດວກສະບາຍແລະການເຮັດວຽກສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ Android.
ດ້ວຍການປັບປຸງຍີ່ຫໍ້ນີ້ແລະການປະດິດສ້າງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, Android ແລະ Google ກໍາລັງກຽມພ້ອມສໍາລັບອະນາຄົດ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທັງສອງຍີ່ຫໍ້ສືບຕໍ່ພັດທະນາແລະຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໂລກ.
ນິຍາມ:
– Android: Android ແມ່ນລະບົບປະຕິບັດການໂທລະສັບມືຖືພັດທະນາໂດຍກູໂກ.
– ການປັບປ່ຽນຍີ່ຫໍ້: ການປັບປ່ຽນ ຫຼື ປັບປຸງເອກະລັກທາງສາຍຕາຂອງຍີ່ຫໍ້ ແລະ ອົງປະກອບຂອງຍີ່ຫໍ້ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍ ແລະ ຕຳແໜ່ງປັດຈຸບັນຂອງມັນ.
– Bugdroid: bugdroid ເປັນ mascot ຂອງ Android, ຫຸ່ນຍົນສີຂຽວທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງລະບົບປະຕິບັດການ Android ແລະຊຸມຊົນຂອງຕົນ.
– ລະຫັດ QR: ລະຫັດ QR ແມ່ນປະເພດຂອງບາໂຄດທີ່ມີຂໍ້ມູນເຂົ້າລະຫັດ ແລະສາມາດສະແກນໄດ້ໂດຍໃຊ້ສະມາດໂຟນ ຫຼືເຄື່ອງອ່ານລະຫັດ QR.
– Pixel 8 Series: Pixel 8 Series ຫມາຍເຖິງໂທລະສັບສະຫຼາດທີ່ຈະມາເຖິງໂດຍ Google ພາຍໃຕ້ຍີ່ຫໍ້ Pixel.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຂໍ້ມູນໃນບົດຄວາມນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ບົດຄວາມແຫຼ່ງຂໍ້ມູນແລະຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ.