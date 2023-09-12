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Google ປັບປຸງລາຍງານລາຍຊື່ແຖບຊື້ເຄື່ອງໃນ Search Console

ByVicky Stavropoulou

Sep 12, 2023
Google ປັບປຸງລາຍງານລາຍຊື່ແຖບຊື້ເຄື່ອງໃນ Search Console

Google ໄດ້ປັບປຸງບົດລາຍງານລາຍຊື່ແຖບຊື້ເຄື່ອງໃນ Search Console, ສະເຫນີໃຫ້ຜູ້ຄ້າສາມາດຕິດຕາມສະຖານະການລາຍຊື່ຂອງພວກເຂົາແລະຄົ້ນພົບໂອກາດໃນການເຕີບໂຕ. ການເພີ່ມໃຫມ່ໃນແຖບຊື້ເຄື່ອງ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີໃນເດືອນພະຈິກ, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຂາຍໃນການສະແດງຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຂົາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ບົດລາຍງານສະບັບປັບປຸງໃນແຖບ Shopping ສະໜອງການແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ຜູ້ຄ້າ ເມື່ອຜະລິດຕະພັນຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ປາກົດຢູ່ໃນແຖບ Shopping ຂອງ Google ອີກຕໍ່ໄປ ເນື່ອງຈາກບັນຫາຕ່າງໆ. ລະບົບການແຈ້ງເຕືອນນີ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນກົນໄກເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ, ຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ອາດຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜະລິດຕະພັນຂອງເຂົາເຈົ້າຖືກສະແດງຢູ່ໃນ Google Search.

ນອກຈາກນັ້ນ, ບົດລາຍງານສະບັບປັບປຸງໄດ້ກໍານົດໂອກາດສໍາລັບຜູ້ຄ້າເພື່ອເພີ່ມການຄລິກແລະປັບປຸງການຈັດອັນດັບຂອງຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຂົາໃນ Google. ຕົວຢ່າງ, ມັນອາດຈະແນະນໍາວ່າທຸລະກິດໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການຂົນສົ່ງແລະກັບຄືນເພື່ອເພີ່ມປະສົບການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ. ເຄື່ອງມືນີ້ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຄ້າໃນການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຂົາໃນເຄື່ອງຈັກຊອກຫາຊັ້ນນໍາ.

ເພື່ອເຂົ້າເຖິງຄຸນສົມບັດໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້ໃນລາຍງານລາຍການລາຍການຊື້ເຄື່ອງ, ຜູ້ຂາຍຈະຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ຊັບສິນ Search Console ຂອງເຂົາເຈົ້າກັບບັນຊີ Merchant Center. ເຈົ້າຂອງຊັບສິນ Search Console ໃດໆກໍຕາມທີ່ມີສິດທິຜູ້ເບິ່ງແຍງລະບົບບັນຊີ Merchant Center ທີ່ສອດຄ້ອງກັນສາມາດສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມນີ້ໄດ້. ເມື່ອສໍາເລັດແລ້ວ, ຜູ້ໃຊ້ທຸກຄົນທີ່ມີການເຂົ້າເຖິງຊັບສິນ Search Console ສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຄວາມສາມາດທີ່ເພີ່ມໃຫມ່.

ກູໂກວາງແຜນທີ່ຈະເປີດຕົວການປັບປຸງເຫຼົ່ານີ້ເທື່ອລະກ້າວໃນສອງສາມອາທິດຂ້າງຫນ້າ. ຜູ້ຂາຍໄດ້ຖືກແນະນໍາໃຫ້ກວດເບິ່ງລາຍການລາຍການແຖບຊື້ເຄື່ອງໃນ Search Console ສໍາລັບຄວາມພ້ອມແລະປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາເພື່ອປະສົມປະສານຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້.

ການປັບປຸງນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ Google ໃນການເສີມສ້າງໂຄງສ້າງພື້ນຖານອີຄອມເມີຊຂອງຕົນສໍາລັບເຈົ້າຂອງຮ້ານອອນໄລນ໌. ດ້ວຍຄຸນສົມບັດໃໝ່ໃນແຖບຊື້ເຄື່ອງ, ຜູ້ໃຊ້ Google Merchant Center ແລະ Search Console ສາມາດຄາດຫວັງໄດ້ວ່າມີວິທີການຈັດການ ແລະຂະຫຍາຍລາຍການຜະລິດຕະພັນຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຄ່ອງຕົວ ແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Google Shopping Blog (https://www.blog.google/technology/ads/accelerating-digital-transformation-retail/)

By Vicky Stavropoulou

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