Google ນຳສະເໜີຄຸນສົມບັດ Proofread ໃນ Gboard: ເຄື່ອງມືການຂຽນທີ່ອີງໃສ່ AI ທີ່ມີປະສິດທິພາບ

ຕົວເລືອກແປ້ນພິມທີ່ນິຍົມຂອງ Google ສໍາລັບ Android, Gboard, ຖືກກໍານົດໃຫ້ໄດ້ຮັບຄຸນສົມບັດ AI ການຜະລິດໃຫມ່ຫຼາຍປະເພດ. ໃນກອງປະຊຸມນັກພັດທະນາ I/O 2023 ທີ່ຜ່ານມາ, Google ໄດ້ເປີດເຜີຍແຜນການຂອງຕົນທີ່ຈະປັບປຸງ Gboard ດ້ວຍເຄື່ອງມື AI ຕ່າງໆ. ໃນບັນດາສິ່ງເພີ່ມໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນທາງເລືອກ "Proofread", ປະຈຸບັນສາມາດໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບຜູ້ທົດສອບເບຕ້າເທົ່ານັ້ນ.
ດ້ວຍການອັບເດດເວີຊັນ 13.4 ທີ່ຈະມາເຖິງ, ຄຸນສົມບັດ Proofread ຈະເລີ່ມປາກົດໃນ Gboard ເວີຊັນເບຕ້າສຳລັບ Android. ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ AI ນີ້ຈະຕັ້ງຢູ່ໃນແຖບເຄື່ອງມືຂອງແປ້ນພິມໄດ້ສະດວກ ແລະມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ໃຊ້ໃນການກວດສອບຂໍ້ຄວາມຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບການສະກົດຄໍາ ແລະໄວຍະກອນຜິດ.
ອີງຕາມການລາຍງານ, ຄຸນນະສົມບັດ Proofread ໄດ້ພົບເຫັນຄັ້ງທໍາອິດໃນ Pixel Fold, ສະແດງໃຫ້ເຫັນ "ແກ້ໄຂມັນ" ການກະຕຸ້ນພ້ອມກັບສັນຍາລັກຂອງກູໂກສໍາລັບ AI ຜະລິດຕະພັນ. ເມື່ອເລືອກຕົວເລືອກນີ້, ມີຄໍາອະທິບາຍແບບປັອບອັບ, ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຮູ້ວ່າຂໍ້ຄວາມຂອງພວກເຂົາຈະຖືກສົ່ງໃຫ້ Google ສໍາລັບການປຸງແຕ່ງເມື່ອຄຸນສົມບັດຖືກເປີດໃຊ້.
ຜູ້ໃຊ້ພຽງແຕ່ສາມາດແຕະຕົວເລືອກ “Proofread” ພາຍໃນແຖບເຄື່ອງມືຂອງ Gboard, ອະນຸຍາດໃຫ້ AI ສາມາດວິເຄາະຂໍ້ຄວາມ ແລະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດການສະກົດຄໍາ ຫຼືໄວຍະກອນທີ່ກວດພົບ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມເຄື່ອງໝາຍວັກຕອນ. ການແກ້ໄຂທີ່ແນະນໍາແມ່ນມາພ້ອມກັບປຸ່ມ "ແກ້ໄຂມັນ", ເຊິ່ງຜູ້ໃຊ້ສາມາດແຕະເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ຄຸນສົມບັດໃຫມ່ນີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະທົດແທນການທໍາງານການແກ້ໄຂອັດຕະໂນມັດທີ່ມີຢູ່, ສະເຫນີຄໍາແນະນໍາທີ່ຖືກຕ້ອງແລະສະເພາະສະພາບການສໍາລັບການປັບປຸງຂໍ້ຄວາມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນຍັງມີຂ່າວລືວ່າ Google ກໍາລັງເຮັດວຽກຢ່າງຫ້າວຫັນໃນການພັດທະນາຄຸນສົມບັດ AI ເພີ່ມເຕີມສໍາລັບ Gboard, ເຊັ່ນ: ຜູ້ສ້າງສະຕິກເກີທີ່ໃຊ້ AI ແລະຄຸນສົມບັດ "ໂຕນ" ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຂຽນຂໍ້ຄວາມໃຫມ່ດ້ວຍສຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຕັ້ງແຕ່ຢ່າງເປັນທາງການຈົນເຖິງບໍ່ເປັນທາງການ. .
ການແນະນໍາຄຸນສົມບັດການພິສູດຢືນຢັນຂອງ Google ໃນ Gboard ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງຕົນໃນການໃຊ້ AI ເພື່ອເພີ່ມປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ ແລະໃຫ້ເຄື່ອງມືທີ່ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການຂຽນປະສິດທິພາບ ແລະບໍ່ມີຂໍ້ຜິດພາດ. ການປັບປຸງທີ່ຈະມາເຖິງແມ່ນກຽມພ້ອມທີ່ຈະປະຕິວັດວິທີທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ແປ້ນພິມຂອງພວກເຮົາ, ເຮັດໃຫ້ວຽກງານການຂຽນມີຄວາມມ່ວນແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– 9to5Google (ບົດຄວາມແຫຼ່ງ)