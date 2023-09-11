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Google ນຳສະເໜີຄຸນສົມບັດ Proofread ໃນ Gboard: ເຄື່ອງມືການຂຽນທີ່ອີງໃສ່ AI ທີ່ມີປະສິດທິພາບ

ByMampho Brescia

Sep 11, 2023
Google ນຳສະເໜີຄຸນສົມບັດ Proofread ໃນ Gboard: ເຄື່ອງມືການຂຽນທີ່ອີງໃສ່ AI ທີ່ມີປະສິດທິພາບ

ຕົວເລືອກແປ້ນພິມທີ່ນິຍົມຂອງ Google ສໍາລັບ Android, Gboard, ຖືກກໍານົດໃຫ້ໄດ້ຮັບຄຸນສົມບັດ AI ການຜະລິດໃຫມ່ຫຼາຍປະເພດ. ໃນກອງປະຊຸມນັກພັດທະນາ I/O 2023 ທີ່ຜ່ານມາ, Google ໄດ້ເປີດເຜີຍແຜນການຂອງຕົນທີ່ຈະປັບປຸງ Gboard ດ້ວຍເຄື່ອງມື AI ຕ່າງໆ. ໃນບັນດາສິ່ງເພີ່ມໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນທາງເລືອກ "Proofread", ປະຈຸບັນສາມາດໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບຜູ້ທົດສອບເບຕ້າເທົ່ານັ້ນ.

ດ້ວຍການອັບເດດເວີຊັນ 13.4 ທີ່ຈະມາເຖິງ, ຄຸນສົມບັດ Proofread ຈະເລີ່ມປາກົດໃນ Gboard ເວີຊັນເບຕ້າສຳລັບ Android. ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ AI ນີ້ຈະຕັ້ງຢູ່ໃນແຖບເຄື່ອງມືຂອງແປ້ນພິມໄດ້ສະດວກ ແລະມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ໃຊ້ໃນການກວດສອບຂໍ້ຄວາມຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບການສະກົດຄໍາ ແລະໄວຍະກອນຜິດ.

ອີງ​ຕາມ​ການ​ລາຍ​ງານ​, ຄຸນ​ນະ​ສົມ​ບັດ Proofread ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ​ຄັ້ງ​ທໍາ​ອິດ​ໃນ Pixel Fold​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ "ແກ້​ໄຂ​ມັນ​" ການ​ກະ​ຕຸ້ນ​ພ້ອມ​ກັບ​ສັນ​ຍາ​ລັກ​ຂອງ​ກູ​ໂກ​ສໍາ​ລັບ AI ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​. ເມື່ອເລືອກຕົວເລືອກນີ້, ມີຄໍາອະທິບາຍແບບປັອບອັບ, ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຮູ້ວ່າຂໍ້ຄວາມຂອງພວກເຂົາຈະຖືກສົ່ງໃຫ້ Google ສໍາລັບການປຸງແຕ່ງເມື່ອຄຸນສົມບັດຖືກເປີດໃຊ້.

ຜູ້ໃຊ້ພຽງແຕ່ສາມາດແຕະຕົວເລືອກ “Proofread” ພາຍໃນແຖບເຄື່ອງມືຂອງ Gboard, ອະນຸຍາດໃຫ້ AI ສາມາດວິເຄາະຂໍ້ຄວາມ ແລະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດການສະກົດຄໍາ ຫຼືໄວຍະກອນທີ່ກວດພົບ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມເຄື່ອງໝາຍວັກຕອນ. ການແກ້ໄຂທີ່ແນະນໍາແມ່ນມາພ້ອມກັບປຸ່ມ "ແກ້ໄຂມັນ", ເຊິ່ງຜູ້ໃຊ້ສາມາດແຕະເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ຄຸນສົມບັດໃຫມ່ນີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະທົດແທນການທໍາງານການແກ້ໄຂອັດຕະໂນມັດທີ່ມີຢູ່, ສະເຫນີຄໍາແນະນໍາທີ່ຖືກຕ້ອງແລະສະເພາະສະພາບການສໍາລັບການປັບປຸງຂໍ້ຄວາມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນຍັງມີຂ່າວລືວ່າ Google ກໍາລັງເຮັດວຽກຢ່າງຫ້າວຫັນໃນການພັດທະນາຄຸນສົມບັດ AI ເພີ່ມເຕີມສໍາລັບ Gboard, ເຊັ່ນ: ຜູ້ສ້າງສະຕິກເກີທີ່ໃຊ້ AI ແລະຄຸນສົມບັດ "ໂຕນ" ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຂຽນຂໍ້ຄວາມໃຫມ່ດ້ວຍສຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຕັ້ງແຕ່ຢ່າງເປັນທາງການຈົນເຖິງບໍ່ເປັນທາງການ. .

ການແນະນໍາຄຸນສົມບັດການພິສູດຢືນຢັນຂອງ Google ໃນ Gboard ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງຕົນໃນການໃຊ້ AI ເພື່ອເພີ່ມປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ ແລະໃຫ້ເຄື່ອງມືທີ່ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການຂຽນປະສິດທິພາບ ແລະບໍ່ມີຂໍ້ຜິດພາດ. ການປັບປຸງທີ່ຈະມາເຖິງແມ່ນກຽມພ້ອມທີ່ຈະປະຕິວັດວິທີທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ແປ້ນພິມຂອງພວກເຮົາ, ເຮັດໃຫ້ວຽກງານການຂຽນມີຄວາມມ່ວນແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– 9to5Google (ບົດຄວາມແຫຼ່ງ)

By Mampho Brescia

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