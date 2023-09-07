ບໍ່ດົນມານີ້ Google ໄດ້ແບ່ງປັນວິດີໂອຕົວຢ່າງທີ່ມີຊື່ວ່າ "W8 ແມ່ນເກືອບຫມົດແລ້ວ" ກ່ອນເຫດການ 4 ເດືອນຕຸລາຂອງຕົນ. ວິດີໂອສະແດງໃຫ້ເຫັນ Pixel 8 Pro ແລະ Pixel Watch 2. ໂລໂກ້ສີ່ສີທີ່ຄຸ້ນເຄີຍຂອງບໍລິສັດ rotates ຈົນກ່ວາ 'oo' ລວມກັນເປັນ 8, ສະແດງ palette ສີຟ້າ / ສີຂຽວ / ສີມ່ວງ -ish ທົ່ວໄປທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຕັກໂນໂລຊີ AI ການຜະລິດເຊັ່ນ SGE ແລະ. ຊ່ວຍຂ້ອຍຂຽນ. ຄຳບັນຍາຍທີ່ມາພ້ອມກັບຄວາມຂົມຂື່ນກ່າວເຖິງວ່າ "ການຕີໄຟຟ້າລ້ອມຮອບສ້າງດ້ວຍຄວາມຄາດຫວັງ" ໃນລະຫວ່າງພາກສ່ວນນີ້.
ວິດີໂອ teaser ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ມຸມເບິ່ງໃກ້ໆຂອງ Porcelain/white Pixel 8 Pro ແລະກ້ອງກ້ອງຂອງມັນ, ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນການສັ່ງຈອງລ່ວງໜ້າຈະມີໃຫ້ໃນວັນທີ 4 ຕຸລາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ວິດີໂອຍັງສະແດງເຖິງ Pixel Watch 2 ໂດຍຫຍໍ້, ເຊິ່ງເບິ່ງຄືວ່າຄ້າຍຄືກັບ predecessor ຂອງຕົນທີ່ມີຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແຖບດຽວກັນແລະການອອກແບບ domed. ມັນບໍ່ຈະແຈ້ງຈາກວິດີໂອວ່າອຸປະກອນໄດ້ກາຍເປັນບາງລົງຈາກມຸມທີ່ແນ່ນອນ.
ເປັນທີ່ໜ້າສັງເກດ, ການອອກແບບມົງກຸດໝູນໃນ Pixel Watch 2 ເບິ່ງຄືວ່າກ້ຽງກວ່າ ແລະເປັນຮູບກົມກວ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບລຸ້ນທຳອິດ, ໃນຂະນະທີ່ລຳຕົ້ນເບິ່ງຄືວ່າບາງກວ່າ. ປຸ່ມຂ້າງ, ຕັ້ງຢູ່ຂ້າງເທິງຂອງລໍາຕົ້ນ, ຍັງເບິ່ງຄືວ່າມີການອອກສຽງຫນ້ອຍ.
ວິດີໂອ teaser ສະຫຼຸບດ້ວຍການເບິ່ງຮູບຂອງ Pixel Buds Pro ທີ່ມີສີ Porcelain ແລະຮູບອື່ນຂອງ Pixel 8 Pro. ໂດຍລວມແລ້ວ, Google ກໍາລັງຊີ້ແຈງຢ່າງຊັດເຈນວ່າເຫດການນີ້ຈະສະແດງສາມຜະລິດຕະພັນ, ເຊິ່ງສອງແມ່ນການປ່ອຍໃຫມ່ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍັງມີຄວາມຄາດຫວັງສໍາລັບການອັບເດດຊອບແວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສໍາລັບຫູຟັງ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: [Google Teases Pixel 8 Pro ແລະ Pixel Watch 2 ກ່ອນເຫດການວັນທີ 4 ຕຸລາ](ບົດຄວາມແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ມີ URL)