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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ການໂຄສະນາຫາສຽງທາງອິນເຕີເນັດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າດ້ານຄວາມປອດໄພ, ຂຸດຄົ້ນຊ່ອງໂຫວ່ແບບບໍ່ມີວັນ

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
ການໂຄສະນາຫາສຽງທາງອິນເຕີເນັດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າດ້ານຄວາມປອດໄພ, ຂຸດຄົ້ນຊ່ອງໂຫວ່ແບບບໍ່ມີວັນ

ກຸ່ມການວິເຄາະໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງ Google (TAG) ໄດ້ເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບແຄມເປນ cyber ທີ່ມີຕົ້ນກໍາເນີດມາຈາກເກົາຫລີເຫນືອທີ່ແນໃສ່ນັກຄົ້ນຄວ້າຄວາມປອດໄພໂດຍສະເພາະ. ແຄມເປນ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຕິດຕາມຕັ້ງແຕ່ເດືອນມັງກອນ 2021, ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໂຈມຕີຫຼາຍຄັ້ງ ແລະການຂູດຮີດຂອງຊ່ອງໂຫວ່ຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງມື້. ໃນຂະນະທີ່ Google ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງຊ່ອງໂຫວ່ແລະຊອບແວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ບໍລິສັດໄດ້ລາຍງານບັນຫາໃຫ້ກັບຜູ້ຂາຍ, ຜູ້ທີ່ກໍາລັງເຮັດວຽກຢູ່ໃນ patch.

ໃນການໂຈມຕີເຫຼົ່ານີ້, ຜູ້ຂົ່ມຂູ່ຈະສ້າງການສື່ສານກັບນັກຄົ້ນຄວ້າຄວາມປອດໄພຜ່ານແພລະຕະຟອມສື່ສັງຄົມກ່ອນທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ແອັບຯສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ຖືກເຂົ້າລະຫັດ. ເມື່ອຄວາມໄວ້ວາງໃຈໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ຜູ້ໂຈມຕີຈະແຈກຢາຍໄຟລ໌ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ມີຈຸດອ່ອນທີ່ບໍ່ມີວັນຢູ່ໃນຊຸດຊອບແວທີ່ໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ເມື່ອຖືກຂູດຮີດຢ່າງສໍາເລັດຜົນ, ລະຫັດອັນຕະລາຍຈະດໍາເນີນການກວດສອບເຄື່ອງ virtual virtual ແລະສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໄປຫາໂດເມນຄໍາສັ່ງແລະການຄວບຄຸມທີ່ຄວບຄຸມໂດຍຜູ້ໂຈມຕີ.

ອີງຕາມການ John Gallagher, ຮອງປະທານຂອງ Viakoo Labs ຢູ່ Viakoo, ມັນເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຈະຕິດຕາມແລະສືບສວນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບການໂຕ້ຕອບທັງຫມົດໃນໂລກຂອງການຄົ້ນຄວ້າຄວາມປອດໄພ, ເຊິ່ງມັກຈະອີງໃສ່ຄວາມສໍາພັນທີ່ສ້າງຂຶ້ນຜ່ານອິນເຕີເນັດ. ລາວແນະນໍາໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ "ບໍ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນ" ເມື່ອຈັດການຊອບແວຫຼືການເຊື່ອມຕໍ່ຈາກພາຍນອກອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພວກເຂົາ.

ນອກເຫນືອຈາກການຂູດຮີດທີ່ບໍ່ມີວັນ, ນັກສະແດງໄພຂົ່ມຂູ່ຍັງໄດ້ພັດທະນາເຄື່ອງມື Windows ທີ່ດາວໂຫລດເຄື່ອງຫມາຍການແກ້ບັນຫາຈາກເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍສັນຍາລັກທີ່ສໍາຄັນ, ລວມທັງ Microsoft, Google, Mozilla, ແລະ Citrix. ເຄື່ອງມືທີ່ເບິ່ງຄືວ່າຖືກຕ້ອງນີ້ສາມາດປະຕິບັດລະຫັດທີ່ຕົນເອງມັກຈາກໂດເມນທີ່ຄວບຄຸມໂດຍຜູ້ໂຈມຕີ, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍເສຍຫາຍ.

ການ​ແນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃສ່​ພວກ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ໂດຍ​ນັກ​ປະ​ກອບ​ການ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ເຊັ່ນ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ແລະ​ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ເທື່ອ​ລະ​ກ້າວ​ແລະ​ຊັບ​ຊ້ອນ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຫລາຍ​ປີ​ຜ່ານ​ມາ. ການປະຕິບັດງານເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດປະສົງບໍ່ພຽງແຕ່ລັກຂໍ້ມູນ, ແຕ່ຍັງໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈໃນກົນໄກການປ້ອງກັນ, ປັບປຸງຍຸດທະວິທີ, ແລະຫລີກລ້ຽງການຊອກຄົ້ນຫາໃນອະນາຄົດ.

ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນໄພຂົ່ມຂູ່ເຫຼົ່ານີ້, TAG ແນະນໍາໃຫ້ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ອາດຈະໄດ້ດາວໂຫຼດຫຼືດໍາເນີນການເຄື່ອງມືໃຫ້ລະມັດລະວັງ, ລວມທັງພິຈາລະນາການຕິດຕັ້ງລະບົບໃຫມ່.

ທີ່ມາ: Google Threat Analysis Group (TAG)

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