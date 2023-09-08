Google's Pixel 8 Pro: ການອອກແບບ ແລະຄຸນສົມບັດທີ່ຮົ່ວໄຫຼ

Google Store ໄດ້ເປີດເຜີຍການອອກແບບ ແລະຄຸນສົມບັດຂອງໂທລະສັບສະມາດໂຟນ Pixel 8 Pro ແລະ Pixel Watch 2 ທີ່ຈະມາເຖິງໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ. ຫນ້າໂປໂມຊັ່ນ, ປະກາດກ່ອນເຫດການເປີດຕົວໃນວັນທີ 4 ຕຸລາ, ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການອອກແບບຂອງອຸປະກອນທັງສອງ.
ຈາກໜ້າໂປຣໂມຊັນ, ເຫັນໄດ້ວ່າດ້ານໜ້າຂອງ Pixel 8 Pro ບໍ່ມີດ້ານໂຄ້ງ. ທາງເລືອກການອອກແບບນີ້ deviates ຈາກແນວໂນ້ມທີ່ນິຍົມຂອງຈໍສະແດງຜົນໂຄ້ງທີ່ເຫັນໃນໂທລະສັບສະຫຼາດ flagship ຫຼາຍ. ການບໍ່ມີດ້ານໂຄ້ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນມີລັກສະນະແບບດັ້ງເດີມແລະທໍາມະດາກວ່າ.
ຢູ່ດ້ານຫນ້າຂອງ Pixel 8 Pro, ສາມາດເຫັນໄດ້ສອງລັກສະນະວົງມົນທີ່ໂດດເດັ່ນ. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄຟ LED ແລະເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ. ການເພີ່ມເຕີມເຫຼົ່ານີ້ແນະນໍາວ່າອຸປະກອນຈະສະເຫນີຄວາມສາມາດຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບຂັ້ນສູງແລະອາດຈະເປັນຄຸນສົມບັດການຕິດຕາມອຸນຫະພູມ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສະເພາະຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະຈຸດປະສົງຂອງເຊັນເຊີອຸນຫະພູມແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍ.
Pixel 8 Pro ຄາດວ່າຈະເປັນຢ່າງສູງຍ້ອນຄຸນລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງມັນແລະການປັບປຸງທີ່ຄາດວ່າຈະເອົາມາປຽບທຽບກັບລຸ້ນກ່ອນ. ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວມີຂ່າວລືວ່າມີໂປເຊດເຊີທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ຈໍສະແດງຜົນຄວາມລະອຽດສູງ, ແລະການຕັ້ງຄ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ປັບປຸງ.
ສໍາລັບ Pixel Watch 2, ບໍ່ມີຂໍ້ມູນຫຼາຍໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍຢູ່ໃນຫນ້າໂປໂມຊັ່ນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄາດວ່າ smartwatch ຈະມາພ້ອມກັບການອອກແບບທີ່ສົດຊື່ນ ແລະ ປັບປຸງຄຸນສົມບັດຕ່າງໆ, ເພື່ອແນໃສ່ແຂ່ງຂັນກັບ smartwatch ທີ່ນິຍົມອື່ນໆໃນຕະຫຼາດ.
ດ້ວຍລາຍລະອຽດທີ່ຮົ່ວໄຫຼເຫຼົ່ານີ້, ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບ Pixel 8 Pro ແລະ Pixel Watch 2 ຂອງ Google ກໍາລັງສ້າງຂື້ນໃນບັນດາຜູ້ທີ່ມັກເຕັກໂນໂລຢີ. ການເປີດເຜີຍຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 4 ເດືອນຕຸລາແມ່ນມີຄວາມຄາດຫວັງຢ່າງກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອຸປະກອນທີ່ຄາດວ່າຈະສູງເຫຼົ່ານີ້.
ນິຍາມ:
– ແຟລດ LED: ແຟລດ LED (ໄດໂອດປ່ອຍແສງ) ເປັນແຟລດໃນສະມາດໂຟນ ຫຼື ກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ປ່ອຍແສງອອກມາເພື່ອເພີ່ມຄວາມສະຫວ່າງ ແລະ ຄວາມຊັດເຈນຂອງຮູບພາບທີ່ຖ່າຍໃນບ່ອນທີ່ມີແສງໜ້ອຍ.
– ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ: ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມແມ່ນອົງປະກອບທີ່ວັດແທກອຸນຫະພູມອ້ອມຂ້າງແລະສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸນຫະພູມກັບອຸປະກອນທີ່ມັນຖືກຝັງຢູ່ໃນ.
– ໜ້າໂປຣໂມຊັນ: ໜ້າໂປຣໂມຊັນແມ່ນໜ້າເວັບທີ່ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອໂຄສະນາ ຫຼືສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ຫຼືການບໍລິການ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ໜ້າໂປຣໂມຊັນຂອງ Google Store ສຳລັບ Pixel 8 ແລະ Pixel Watch 2.