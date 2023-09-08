ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

Google's Pixel 8 Pro: ການອອກແບບ ແລະຄຸນສົມບັດທີ່ຮົ່ວໄຫຼ

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
Google's Pixel 8 Pro: ການອອກແບບ ແລະຄຸນສົມບັດທີ່ຮົ່ວໄຫຼ

Google Store ໄດ້ເປີດເຜີຍການອອກແບບ ແລະຄຸນສົມບັດຂອງໂທລະສັບສະມາດໂຟນ Pixel 8 Pro ແລະ Pixel Watch 2 ທີ່ຈະມາເຖິງໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ. ຫນ້າໂປໂມຊັ່ນ, ປະກາດກ່ອນເຫດການເປີດຕົວໃນວັນທີ 4 ຕຸລາ, ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການອອກແບບຂອງອຸປະກອນທັງສອງ.

ຈາກໜ້າໂປຣໂມຊັນ, ເຫັນໄດ້ວ່າດ້ານໜ້າຂອງ Pixel 8 Pro ບໍ່ມີດ້ານໂຄ້ງ. ທາງເລືອກການອອກແບບນີ້ deviates ຈາກແນວໂນ້ມທີ່ນິຍົມຂອງຈໍສະແດງຜົນໂຄ້ງທີ່ເຫັນໃນໂທລະສັບສະຫຼາດ flagship ຫຼາຍ. ການບໍ່ມີດ້ານໂຄ້ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນມີລັກສະນະແບບດັ້ງເດີມແລະທໍາມະດາກວ່າ.

ຢູ່ດ້ານຫນ້າຂອງ Pixel 8 Pro, ສາມາດເຫັນໄດ້ສອງລັກສະນະວົງມົນທີ່ໂດດເດັ່ນ. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄຟ LED ແລະເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ. ການເພີ່ມເຕີມເຫຼົ່ານີ້ແນະນໍາວ່າອຸປະກອນຈະສະເຫນີຄວາມສາມາດຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບຂັ້ນສູງແລະອາດຈະເປັນຄຸນສົມບັດການຕິດຕາມອຸນຫະພູມ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສະເພາະຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະຈຸດປະສົງຂອງເຊັນເຊີອຸນຫະພູມແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍ.

Pixel 8 Pro ຄາດວ່າຈະເປັນຢ່າງສູງຍ້ອນຄຸນລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງມັນແລະການປັບປຸງທີ່ຄາດວ່າຈະເອົາມາປຽບທຽບກັບລຸ້ນກ່ອນ. ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວມີຂ່າວລືວ່າມີໂປເຊດເຊີທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ຈໍສະແດງຜົນຄວາມລະອຽດສູງ, ແລະການຕັ້ງຄ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ປັບປຸງ.

ສໍາລັບ Pixel Watch 2, ບໍ່ມີຂໍ້ມູນຫຼາຍໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍຢູ່ໃນຫນ້າໂປໂມຊັ່ນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄາດວ່າ smartwatch ຈະມາພ້ອມກັບການອອກແບບທີ່ສົດຊື່ນ ແລະ ປັບປຸງຄຸນສົມບັດຕ່າງໆ, ເພື່ອແນໃສ່ແຂ່ງຂັນກັບ smartwatch ທີ່ນິຍົມອື່ນໆໃນຕະຫຼາດ.

ດ້ວຍລາຍລະອຽດທີ່ຮົ່ວໄຫຼເຫຼົ່ານີ້, ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບ Pixel 8 Pro ແລະ Pixel Watch 2 ຂອງ Google ກໍາລັງສ້າງຂື້ນໃນບັນດາຜູ້ທີ່ມັກເຕັກໂນໂລຢີ. ການເປີດເຜີຍຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 4 ເດືອນຕຸລາແມ່ນມີຄວາມຄາດຫວັງຢ່າງກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອຸປະກອນທີ່ຄາດວ່າຈະສູງເຫຼົ່ານີ້.

ນິຍາມ:
– ແຟລດ LED: ແຟລດ LED (ໄດໂອດປ່ອຍແສງ) ເປັນແຟລດໃນສະມາດໂຟນ ຫຼື ກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ປ່ອຍແສງອອກມາເພື່ອເພີ່ມຄວາມສະຫວ່າງ ແລະ ຄວາມຊັດເຈນຂອງຮູບພາບທີ່ຖ່າຍໃນບ່ອນທີ່ມີແສງໜ້ອຍ.
– ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ: ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມແມ່ນອົງປະກອບທີ່ວັດແທກອຸນຫະພູມອ້ອມຂ້າງແລະສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸນຫະພູມກັບອຸປະກອນທີ່ມັນຖືກຝັງຢູ່ໃນ.
– ໜ້າໂປຣໂມຊັນ: ໜ້າໂປຣໂມຊັນແມ່ນໜ້າເວັບທີ່ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອໂຄສະນາ ຫຼືສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ຫຼືການບໍລິການ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ໜ້າໂປຣໂມຊັນຂອງ Google Store ສຳລັບ Pixel 8 ແລະ Pixel Watch 2.

By Gabriel Botha

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຜູ້ຜະລິດ Foxconn ຂອງ Apple ຈະຈັດສົ່ງ iPhone 15 ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍ, ຂະຫຍາຍການຜະລິດນອກປະເທດຈີນ.

Sep 12, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ລະບົບ Badge ໃໝ່ໃນ NBA 2K24 ໄດ້ຮັບ Backlash ຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ປະເທດໄອແລນຍອມຮັບທ່າອ່ຽງທີ່ບໍ່ມີເງິນສົດ: ມັນຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ?

Sep 12, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ຂ່າວ

Warbits+: ເປີດ Beta Sign-Ups Now Live ສໍາລັບມືຖື ແລະ PC

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ຜູ້ຜະລິດ Foxconn ຂອງ Apple ຈະຈັດສົ່ງ iPhone 15 ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍ, ຂະຫຍາຍການຜະລິດນອກປະເທດຈີນ.

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ທີມງານສາກົນສໍາເລັດການຈັດລໍາດັບຂອງ Y Chromosome, ເປີດເຜີຍ Genes ໂປຣຕີນໃຫມ່

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ລະບົບ Badge ໃໝ່ໃນ NBA 2K24 ໄດ້ຮັບ Backlash ຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ