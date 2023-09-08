Google ເປີດຕົວ Pixel 8 Pro, Pixel 8, ແລະ Watch 2 ໃນງານເປີດຕົວ

ກູໂກໄດ້ປ່ອຍອອກມາເມື່ອວິດີໂອສົ່ງເສີມການຂາຍໃຫມ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜະລິດຕະພັນ upcoming ຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ກໍານົດໄວ້ທີ່ຈະເປີດເຜີຍໃນງານເປີດຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າໃນເດືອນຕຸລາ 4. ໃນບັນດາອຸປະກອນໃຫມ່ທີ່ສະແດງຢູ່ໃນວິດີໂອແມ່ນ Google Pixel 8 Pro, Pixel 8, ແລະ Watch 2. ໃນຂະນະທີ່ມີຂອງ. Pixel Watch 2 ໃນປະເທດອິນເດຍຍັງບໍ່ແນ່ນອນ, ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າຕົວແບບ Pixel 8 ຈະເດີນທາງໄປປະເທດໂດຍອີງໃສ່ການເປີດຕົວຊຸດ Pixel 7 ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ.
ວິດີໂອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງທາງເລືອກສີ peach ຂອງ Pixel 8 ແລະຕົວປ່ຽນສີຂາວຂອງ Pixel 8 Pro. ນອກຈາກນັ້ນ, ແຄມເປນ "ຮູ້ຈັກຮາດແວຂອງເຈົ້າ" ຂອງ Google ໄດ້ເປີດເຜີຍກ່ອນຫນ້ານີ້ວ່າໂທລະສັບຍັງຈະມີຢູ່ໃນສີຟ້າແລະສີດໍາ. ໃນແງ່ຂອງການອອກແບບ, ໂທລະສັບ Pixel ລຸ້ນ ໃໝ່ ເບິ່ງຄືວ່າຄ້າຍຄືກັນກັບລຸ້ນກ່ອນ, ມີກ້ອງຖ່າຍຮູບແນວນອນຢູ່ດ້ານຫລັງແລະຂອບອ່ອນ. ແຖບກ້ອງຖ່າຍຮູບຜະສົມຜະສານກັບກອບຂອງສະມາດໂຟນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ສ້າງຄວາມງາມທີ່ເງົາງາມ.
ພາຍໃຕ້ຝາອັດປາກຂຸມ, Pixel 8 ແລະ Pixel 8 Pro ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການຂັບເຄື່ອນໂດຍຊິບເຊັດ Google Tensor G3 ທີ່ກ້າວຫນ້າກວ່າ. ວິດີໂອໂປຣໂມຊັນຍັງຢືນຢັນການມີການຕິດຕັ້ງກ້ອງຫຼັງຄູ່ໃນ Pixel 8, ໃນຂະນະທີ່ Pixel 8 Pro ມີກ້ອງສາມຕົວ, ລວມທັງເລນແບບ periscope ສໍາລັບການປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການຊູມ. ໂດຍສະເພາະ, ຮູບແບບ 8 Pro ຍັງປະກອບມີເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ, ເຖິງແມ່ນວ່າການເຮັດວຽກທີ່ແນ່ນອນຂອງມັນບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ.
ໂທລະສັບທັງສອງຄາດວ່າຈະສົ່ງກັບ Android 14 ອອກຈາກກ່ອງ, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີປະສົບການຊອບແວຫລ້າສຸດ. ສໍາລັບ Pixel Watch 2, ມັນມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບລຸ້ນກ່ອນ, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍກົນໄກການລັອກແບບໝູນວຽນຂອງສາຍແຂນ ແລະມົງກຸດໂລຫະຢູ່ດ້ານຂ້າງ. ໃນຂະນະທີ່ມັນອາດຈະມີລຸ້ນ Bluetooth ແລະ LTE ທີ່ມີຢູ່, ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າໂມງຈະມາໃນແບບຈໍສະແດງຜົນດຽວ. ຄາດວ່າຊອບແວຈະສະແດງການປັບຕົວ ແລະ ການເພີ່ມປະສິດທິພາບ AI ບາງຢ່າງ, ພ້ອມກັບໜ້າໂມງໃໝ່.
ວິດີໂອໂປຣໂມຊັນຍັງສະເໜີໃຫ້ເບິ່ງທີ່ກຳລັງຈະອອກມາໃນ Pixel Buds, ເຊິ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຂ່າວລືມາຍາວນານຈາກ Google. ແຟນໆໄດ້ລໍຖ້າຢ່າງກະຕືລືລົ້ນການເປີດຕົວຫູຟັງໄຮ້ສາຍລຸ້ນໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ເຫດການເປີດຕົວທີ່ຈະມາເຖິງຂອງ Google ສັນຍາວ່າຈະສົ່ງຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ, ລວມທັງ Pixel 8 Pro, Pixel 8, Watch 2, ແລະ Pixel Buds. ຕິດຕາມລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໃນຂະນະທີ່ເຫດການໃກ້ເຂົ້າມາ.
ນິຍາມ:
– ຊິບເຊັດ Google Tensor G3: ເປັນລະບົບທີ່ອອກແບບເອງຂອງ Google-on-a-chip ທີ່ໃຫ້ພະລັງງານກັບສະມາດໂຟນເຮືອທຸງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບປະສິດທິພາບສູງ ແລະຄວາມສາມາດ AI.
– Pixel Buds: ຫູຟັງໄຮ້ສາຍທີ່ພັດທະນາໂດຍ Google, ສະເໜີໃຫ້ຄຸນສົມບັດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການຊ່ວຍເຫຼືອແບບແຮນຟຣີ ແລະ ສຽງຄຸນນະພາບສູງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Abhik Sengupta, ດັດແກ້ໂດຍ. "Google ເປີດເຜີຍ Pixel 8 Pro, Pixel 8, ແລະ Watch 2 ໃນວິດີໂອໂປໂມຊັ່ນໃຫມ່." [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ]