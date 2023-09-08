ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

Google ເປີດຕົວ Pixel 8 Pro, Pixel 8, ແລະ Watch 2 ໃນງານເປີດຕົວ

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
Google ເປີດຕົວ Pixel 8 Pro, Pixel 8, ແລະ Watch 2 ໃນງານເປີດຕົວ

ກູໂກໄດ້ປ່ອຍອອກມາເມື່ອວິດີໂອສົ່ງເສີມການຂາຍໃຫມ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜະລິດຕະພັນ upcoming ຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ກໍານົດໄວ້ທີ່ຈະເປີດເຜີຍໃນງານເປີດຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າໃນເດືອນຕຸລາ 4. ໃນບັນດາອຸປະກອນໃຫມ່ທີ່ສະແດງຢູ່ໃນວິດີໂອແມ່ນ Google Pixel 8 Pro, Pixel 8, ແລະ Watch 2. ໃນຂະນະທີ່ມີຂອງ. Pixel Watch 2 ໃນປະເທດອິນເດຍຍັງບໍ່ແນ່ນອນ, ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າຕົວແບບ Pixel 8 ຈະເດີນທາງໄປປະເທດໂດຍອີງໃສ່ການເປີດຕົວຊຸດ Pixel 7 ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ.

ວິດີໂອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງທາງເລືອກສີ peach ຂອງ Pixel 8 ແລະຕົວປ່ຽນສີຂາວຂອງ Pixel 8 Pro. ນອກຈາກນັ້ນ, ແຄມເປນ "ຮູ້ຈັກຮາດແວຂອງເຈົ້າ" ຂອງ Google ໄດ້ເປີດເຜີຍກ່ອນຫນ້ານີ້ວ່າໂທລະສັບຍັງຈະມີຢູ່ໃນສີຟ້າແລະສີດໍາ. ໃນແງ່ຂອງການອອກແບບ, ໂທລະສັບ Pixel ລຸ້ນ ໃໝ່ ເບິ່ງຄືວ່າຄ້າຍຄືກັນກັບລຸ້ນກ່ອນ, ມີກ້ອງຖ່າຍຮູບແນວນອນຢູ່ດ້ານຫລັງແລະຂອບອ່ອນ. ແຖບກ້ອງຖ່າຍຮູບຜະສົມຜະສານກັບກອບຂອງສະມາດໂຟນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ສ້າງຄວາມງາມທີ່ເງົາງາມ.

ພາຍໃຕ້ຝາອັດປາກຂຸມ, Pixel 8 ແລະ Pixel 8 Pro ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການຂັບເຄື່ອນໂດຍຊິບເຊັດ Google Tensor G3 ທີ່ກ້າວຫນ້າກວ່າ. ວິດີໂອໂປຣໂມຊັນຍັງຢືນຢັນການມີການຕິດຕັ້ງກ້ອງຫຼັງຄູ່ໃນ Pixel 8, ໃນຂະນະທີ່ Pixel 8 Pro ມີກ້ອງສາມຕົວ, ລວມທັງເລນແບບ periscope ສໍາລັບການປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການຊູມ. ໂດຍສະເພາະ, ຮູບແບບ 8 Pro ຍັງປະກອບມີເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ, ເຖິງແມ່ນວ່າການເຮັດວຽກທີ່ແນ່ນອນຂອງມັນບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ.

ໂທລະສັບທັງສອງຄາດວ່າຈະສົ່ງກັບ Android 14 ອອກຈາກກ່ອງ, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີປະສົບການຊອບແວຫລ້າສຸດ. ສໍາລັບ Pixel Watch 2, ມັນມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບລຸ້ນກ່ອນ, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍກົນໄກການລັອກແບບໝູນວຽນຂອງສາຍແຂນ ແລະມົງກຸດໂລຫະຢູ່ດ້ານຂ້າງ. ໃນຂະນະທີ່ມັນອາດຈະມີລຸ້ນ Bluetooth ແລະ LTE ທີ່ມີຢູ່, ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າໂມງຈະມາໃນແບບຈໍສະແດງຜົນດຽວ. ຄາດວ່າຊອບແວຈະສະແດງການປັບຕົວ ແລະ ການເພີ່ມປະສິດທິພາບ AI ບາງຢ່າງ, ພ້ອມກັບໜ້າໂມງໃໝ່.

ວິດີໂອໂປຣໂມຊັນຍັງສະເໜີໃຫ້ເບິ່ງທີ່ກຳລັງຈະອອກມາໃນ Pixel Buds, ເຊິ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຂ່າວລືມາຍາວນານຈາກ Google. ແຟນໆໄດ້ລໍຖ້າຢ່າງກະຕືລືລົ້ນການເປີດຕົວຫູຟັງໄຮ້ສາຍລຸ້ນໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ເຫດການເປີດຕົວທີ່ຈະມາເຖິງຂອງ Google ສັນຍາວ່າຈະສົ່ງຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ, ລວມທັງ Pixel 8 Pro, Pixel 8, Watch 2, ແລະ Pixel Buds. ຕິດຕາມລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໃນຂະນະທີ່ເຫດການໃກ້ເຂົ້າມາ.

ນິຍາມ:
– ຊິບເຊັດ Google Tensor G3: ເປັນລະບົບທີ່ອອກແບບເອງຂອງ Google-on-a-chip ທີ່ໃຫ້ພະລັງງານກັບສະມາດໂຟນເຮືອທຸງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບປະສິດທິພາບສູງ ແລະຄວາມສາມາດ AI.
– Pixel Buds: ຫູຟັງໄຮ້ສາຍທີ່ພັດທະນາໂດຍ Google, ສະເໜີໃຫ້ຄຸນສົມບັດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການຊ່ວຍເຫຼືອແບບແຮນຟຣີ ແລະ ສຽງຄຸນນະພາບສູງ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Abhik Sengupta, ດັດແກ້ໂດຍ. "Google ເປີດເຜີຍ Pixel 8 Pro, Pixel 8, ແລະ Watch 2 ໃນວິດີໂອໂປໂມຊັ່ນໃຫມ່." [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ]

By Vicky Stavropoulou

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຜູ້ຜະລິດ Foxconn ຂອງ Apple ຈະຈັດສົ່ງ iPhone 15 ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍ, ຂະຫຍາຍການຜະລິດນອກປະເທດຈີນ.

Sep 12, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ລະບົບ Badge ໃໝ່ໃນ NBA 2K24 ໄດ້ຮັບ Backlash ຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ປະເທດໄອແລນຍອມຮັບທ່າອ່ຽງທີ່ບໍ່ມີເງິນສົດ: ມັນຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ?

Sep 12, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ຂ່າວ

Warbits+: ເປີດ Beta Sign-Ups Now Live ສໍາລັບມືຖື ແລະ PC

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ຜູ້ຜະລິດ Foxconn ຂອງ Apple ຈະຈັດສົ່ງ iPhone 15 ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍ, ຂະຫຍາຍການຜະລິດນອກປະເທດຈີນ.

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ທີມງານສາກົນສໍາເລັດການຈັດລໍາດັບຂອງ Y Chromosome, ເປີດເຜີຍ Genes ໂປຣຕີນໃຫມ່

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ລະບົບ Badge ໃໝ່ໃນ NBA 2K24 ໄດ້ຮັບ Backlash ຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ