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Google ໃຫ້ Sneak Peek ຂອງການອອກແບບ Pixel Watch 2

ByRobert Andrew

Sep 8, 2023
Google ໃຫ້ Sneak Peek ຂອງການອອກແບບ Pixel Watch 2

Google ໄດ້ປ່ອຍຕົວຢ່າງການອອກແບບສໍາລັບ Pixel Watch 2 ທີ່ຈະມາເຖິງຂອງພວກເຂົາ. ການອອກແບບຍັງຄົງບໍ່ປ່ຽນແປງຈາກລຸ້ນກ່ອນ, ໂດຍ Google ຮັກສາການອອກແບບທີ່ມີແຮງບັນດານໃຈຂອງນ້ໍາ droplet.

ການປ່ຽນແປງທີ່ໂດດເດັ່ນອັນໜຶ່ງແມ່ນມົງກຸດໝູນວຽນໃໝ່, ເຊິ່ງມີການອອກແບບທີ່ລຽບກວ່າ ແລະ ເປັນຮູບກົມ, ກົງກັນຂ້າມກັບຮູບຊົງຝາຂວດກ່ອນໜ້າ. ລໍາຕົ້ນຍັງເບິ່ງຄືວ່າບາງກວ່າ. ທໍ່ລໍາໂພງບໍ່ມີຮູຢູ່ຂ້າງມັນອີກຕໍ່ໄປ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຍັງມີຫນຶ່ງຢູ່ຂ້າງເຮືອນຍອດ. ກົນໄກວົງດົນຕີຍັງຄົງຢູ່ຄືເກົ່າ.

ດ້ານຫຼັງຂອງໂມງໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍອັນ, ເຊິ່ງປະຈຸບັນນີ້ຂອບສີດໍາໄດ້ບາງລົງຫຼາຍ. ຂໍ້ຄວາມຢູ່ດ້ານຫຼັງປະກອບມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດຂອງໂມງ, ເຊັ່ນ: ການຕໍ່ຕ້ານນ້ໍາ IP68, ເຊັນເຊີ EDA ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມກົດດັນ, ເຊັນເຊີອັດຕາການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ, ການຕິດຕາມການນອນ, ແລະການຕິດຕາມ SPO2.

ໃນຂະນະທີ່ມັນບໍ່ຊັດເຈນວ່າໂມງແມ່ນເຮັດມາຈາກວັດສະດຸໃດ, ມັນເບິ່ງຄືວ່າມີຄວາມເງົາງາມ. ອົງປະກອບຢູ່ດ້ານຫຼັງໄດ້ຖືກຈັດລຽງຢູ່ໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ 3×3, ລວມທັງຂ້າມຂອງໄຟກະພິບແລະຕິດຕໍ່ພົວພັນຢູ່ໃນມຸມ. ນີ້ຢືນຢັນບົດລາຍງານທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບການລວມເອົາເຊັນເຊີ EDA ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມກົດດັນແລະການຕິດຕາມ.

ອີງຕາມຮູບດ້ານຂ້າງ, Pixel Watch 2 ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ບາງກວ່າລຸ້ນກ່ອນຂອງມັນ. ກູໂກໄດ້ມາພ້ອມກັບຕົວຢ່າງການອອກແບບທີ່ມີວິດີໂອສົ່ງເສີມການຂາຍ, ໂດຍກ່າວວ່າໂມງຈະມີໃຫ້ສັ່ງຈອງລ່ວງຫນ້າໃນວັນທີ 4 ຕຸລາ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການອອກແບບ Pixel Watch 2 ຮັກສາຄວາມງາມທີ່ດົນໃຈຈາກ droplet ນ້ໍາທີ່ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ, ໃນຂະນະທີ່ແນະນໍາການປັບປຸງແລະຄຸນສົມບັດໃຫມ່ບາງຢ່າງ.

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By Robert Andrew

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