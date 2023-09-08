ໂທລະສັບ Google Pixel 8 ແລະ Pixel Watch 2 ເປີດເຜີຍໃນວິດີໂອ Teaser ຢ່າງເປັນທາງການ

ກ່ອນເຫດການເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການໃນເດືອນຕຸລາ, Google ໄດ້ໃຫ້ພວກເຮົາເບິ່ງຕົວຢ່າງຂອງໂທລະສັບ Pixel 8 ທີ່ຈະມາເຖິງແລະ Pixel Watch 2 ທີ່ຄາດວ່າຈະສູງໃນວິດີໂອຕົວຢ່າງຢ່າງເປັນທາງການ. ວິດີໂອຕົວຢ່າງສະແດງໃຫ້ເຫັນດ້ານຫຼັງ ແລະດ້ານຂ້າງຂອງອຸປະກອນ, ໃຫ້ການອອກແບບທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ. ຫນ້າເວັບທໍາອິດສໍາລັບຊຸດຮາດແວໃຫມ່ຍັງຊີ້ບອກເຖິງສິ່ງທີ່ຈະມາເຖິງ.
ອີງຕາມ Google, ໂທລະສັບ Pixel 8 ຈະມີກ້ອງຖ່າຍຮູບ Pixel ທີ່ທັນສະໄຫມທີ່ສຸດ, ພ້ອມກັບ Google AI ເພື່ອເພີ່ມປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້. ບໍລິສັດໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຄຸນສົມບັດການແກ້ໄຂຮູບພາບທີ່ໃຊ້ AI ເຊັ່ນ Magic Eraser ສຳລັບການລຶບຄວາມວຸ້ນວາຍໃນພື້ນຫຼັງ ແລະ Photo Unblur. ຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ມີຢູ່ໃນອຸປະກອນ Pixel ທີ່ມີຢູ່ກ່ອນແລ້ວ, ພ້ອມກັບຄຸນສົມບັດການແປພາສາສົດທີ່ຖອດຂໍ້ຄວາມການສົນທະນາແບບສົດໆ.
ຮູບພາບທີ່ຮົ່ວໄຫຼຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າໂທລະສັບ Google Pixel 8 ຈະຮັກສາຊ່ອງໃສ່ຊິມກາດ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການສົນທະນາກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີ eSIM ເພີ່ມຂຶ້ນ. Pixel 8 Pro ອາດຈະສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນສີຟ້າ, ສີຂີ້ເຖົ່າ, ສີຄີມ, ແລະສີດໍາ, ໃນຂະນະທີ່ Pixel 8 ພື້ນຖານແມ່ນສະແດງດ້ວຍສີສີບົວ-rose gold.
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ໂທລະສັບ Pixel ຂອງ Google ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍສໍາລັບກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ຊີວິດຫມໍ້ໄຟຍາວ, ແລະປະສິດທິພາບໂດຍລວມ. Pixel Watch, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໄດ້ຮັບການຮັກສາໄວ້ບາງສ່ວນຍ້ອນອາຍຸຂອງຫມໍ້ໄຟ underwhelming.
ການປະກາດຂອງໂທລະສັບ Google Pixel 8 ເກີດຂຶ້ນທ່າມກາງການຮົ່ວໄຫລແລະຄວາມຄາດຫວັງກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍ iPhone 15 ທີ່ຈະມາເຖິງແລະການເປີດຕົວຊຸດ Samsung Galaxy S23. ການເປີດເຜີຍຢ່າງເປັນທາງການຂອງໂທລະສັບ Google Pixel 8 ຄາດວ່າຈະເປັນຫນຶ່ງໃນໂທລະສັບທີ່ສໍາຄັນສຸດທ້າຍທີ່ເປີດຕົວໃນອົດສະຕາລີສໍາລັບປີນີ້.
ທີ່ມາ: GadgetGuy (ບໍ່ມີ URL ໃຫ້)