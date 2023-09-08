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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

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Google Pixel 8 Series ແລະ Pixel Watch 2 ຈະເປີດຕົວໃນປະເທດອິນເດຍ: ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ມາເຖິງຕອນນັ້ນ

ByRobert Andrew

Sep 8, 2023
Google Pixel 8 Series ແລະ Pixel Watch 2 ຈະເປີດຕົວໃນປະເທດອິນເດຍ: ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ມາເຖິງຕອນນັ້ນ

Google ກໍາລັງຈະເປີດຕົວ Pixel 8 series ແລະ Pixel Watch 2 ທີ່ຄາດວ່າຈະມີໃນງານ 'Made by Google' ໃນວັນທີ 4 ຕຸລາ. ສະມາດໂຟນເຮືອທຸງ, ລວມທັງ vanilla Pixel 8 ແລະ Pixel 8 Pro, ຍັງຈະມີຢູ່ໃນອິນເດຍ. ການສັ່ງຈອງໂທລະສັບລ່ວງໜ້າຈະເລີ່ມໃນ Flipkart ຕັ້ງແຕ່ມື້ເປີດໂຕ. Flipkart ໄດ້ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂາຍຍ່ອຍອອນໄລນ໌ສໍາລັບການເປີດຕົວ Pixel ທັງຫມົດ. ຊຸດ Pixel 8 ຄາດວ່າຈະໃຊ້ໃນ Android 14 ແລະຈະມີ Tensor G3 SoC ທີ່ມີປະສິດທິພາບ.

ນີ້ຈະເປັນສາຍ Pixel ຫຼັກທີສອງທີ່ຈະເປີດຕົວໃນປະເທດອິນເດຍນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2018, ປະຕິບັດຕາມຊຸດ Pixel 7 ໃນປີກາຍນີ້. Pixel 4, Pixel 5, ແລະ Pixel 6 series ທີ່ຜ່ານມາບໍ່ໄດ້ອອກໃນປະເທດອິນເດຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຮຸ່ນ A-series ທີ່ຫຼຸດລົງ, ເຊັ່ນ Pixel 4a, Pixel 6a, ແລະ Pixel 7a, ໄດ້ເປີດຕົວຄັ້ງທໍາອິດໃນປະເທດ.

ລາຄາ ແລະວັນວາງຂາຍຄັ້ງທຳອິດຂອງຊຸດ Pixel 8 ໃນປະເທດອິນເດຍ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນຮູ້ເທື່ອ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບົດລາຍງານແນະນໍາວ່າ Pixel 8 ສາມາດມີລາຄາປະມານ Rs. ລາຄາ 78,400 ສຳລັບລຸ້ນເກັບຂໍ້ມູນ 128GB ແລະ Rs. 85,200 ສໍາລັບຕົວປ່ຽນແປງການເກັບຮັກສາ 256GB. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, Pixel 8 Pro ອາດຈະມີລາຄາປະມານ Rs. 1,10,900 ສໍາລັບຮູບແບບການເກັບຮັກສາ 128GB ແລະ Rs. 1,17,500 ສໍາລັບຮູບແບບການເກັບຮັກສາ 256GB.

ໃນດ້ານສະເປັກ, ທັງ Pixel 8 ແລະ Pixel 8 Pro ຄາດວ່າຈະມີຈໍສະແດງຜົນອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນ 120Hz ແລະແລ່ນໃນ Android 14. Pixel 8 Pro ສາມາດມາພ້ອມກັບເຊັນເຊີກ້ອງຖ່າຍຮູບໃຫມ່ແລະເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ, ພ້ອມກັບແບດເຕີຣີ້ 4,950mAh ກັບ 27W. ຮອງຮັບການສາກໄວແບບມີສາຍ. Pixel 8 ມີຂ່າວລືວ່າມີແບັດເຕີຣີ 4,485mAh ພ້ອມກັບການສາກໄຟດ້ວຍສາຍ 24W ແລະຮອງຮັບການສາກໄຟໄຮ້ສາຍ 12W.

ງານເປີດຕົວ 'Made by Google' ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 4 ຕຸລາ ເວລາ 10:00 ໂມງເຊົ້າ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ນະຄອນນິວຢອກ. ນອກຈາກຊຸດ Pixel 8 ແລ້ວ, Google ຍັງຈະນຳສະເໜີ Pixel Watch 2 ແລະ Pixel Buds Pro.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- X (ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ Twitter​)
– Orbital, ໄດ້ Gadgets 360 podcast

By Robert Andrew

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