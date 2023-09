Google ເປີດຕົວໂຄງການ Digital Futures ສໍາລັບ AI ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ

By

Google ໄດ້ເປີດເຜີຍໂຄງການອະນາຄົດດິຈິຕອນ, ການລິເລີ່ມທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນນັກຄົ້ນຄວ້າແລະການພັດທະນານະໂຍບາຍສາທາລະນະສໍາລັບປັນຍາປະດິດ (AI). Google.org, ສາຂາການກຸສົນຂອງ Google, ກໍາລັງສ້າງຕັ້ງກອງທຶນ 20 ລ້ານໂດລາເພື່ອສະຫນອງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໃຫ້ແກ່ນັກຄິດແລະສະຖາບັນການສຶກສາທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຄວາມຊໍານານ AI. ໂຄງການຊອກຫາການແກ້ໄຂທ່າແຮງຂອງ AI ເພື່ອປັບປຸງຊີວິດແລະຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກທີ່ສັບສົນ, ໃນຂະນະທີ່ຍັງພິຈາລະນາບັນຫາຄວາມຍຸຕິທໍາ, ຄວາມລໍາອຽງ, ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຄວາມປອດໄພແລະອະນາຄົດຂອງການເຮັດວຽກ.

ກອງທຶນດັ່ງກ່າວຈະສະຫນັບສະຫນູນນັກຄິດເອກະລາດສືບສວນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆເຊັ່ນຜົນກະທົບຂອງ AI ຕໍ່ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງໂລກ, ການປັບປຸງຄວາມປອດໄພຂອງສະຖາບັນແລະວິສາຫະກິດ, ຜົນກະທົບຂອງ AI ກ່ຽວກັບແຮງງານແລະການຫັນປ່ຽນແຮງງານ, ການໃຊ້ AI ຂອງລັດຖະບານເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດແລະການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ, ແລະໂຄງສ້າງການປົກຄອງ. ສາມາດສົ່ງເສີມການປະດິດສ້າງ AI ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

ຜູ້ໃຫ້ທຶນເບື້ອງຕົ້ນຈໍານວນຫນຶ່ງຂອງກອງທຶນອະນາຄົດດິຈິຕອນປະກອບມີອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໂດດເດັ່ນເຊັ່ນ: ສະຖາບັນ Aspen, ສະຖາບັນ Brookings, Carnegie Endowment for International Peace, MIT Work of the Future, ແລະອື່ນໆຈໍານວນຫຼາຍ. ກອງທຶນດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນອົງການຈັດຕັ້ງໃນທົ່ວໂລກແລະຈະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃນອະນາຄົດ.

ແນວຄວາມຄິດຂອງ "AI ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ" ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈເພີ່ມຂຶ້ນໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ໂດຍຜູ້ນອຸດສາຫະກໍາແລະລັດຖະບານໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການພັດທະນາ AI ທີ່ປອດໄພແລະມີຈັນຍາບັນ. ສອດຄ່ອງກັບສິ່ງດັ່ງກ່າວ, ການລິເລີ່ມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ AI ຫຼາຍຢ່າງໄດ້ຖືກເປີດຕົວ, ລວມທັງ Frontier Model Forum, ອົງການຈັດຕັ້ງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ OpenAI, Microsoft, Anthropic, ແລະ Google, ການພົບປະຂອງປະທານາທິບໍດີ Biden ກັບບໍລິສັດ AI ເພື່ອຮັບປະກັນການປົກປ້ອງແບບສະໝັກໃຈ, ແລະຄວາມພະຍາຍາມຂອງເອີຣົບຕໍ່ກັບການ ປື້ມກົດລະບຽບ AI.

ການປະກາດຂອງ Google's Digital Futures Project ເກີດຂຶ້ນກ່ອນກອງປະຊຸມປິດປະຕູກັບສະພາສະຫະລັດທີ່ສຸມໃສ່ AI, ບ່ອນທີ່ຜູ້ນໍາດ້ານເຕັກໂນໂລຢີເຊັ່ນ Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, ແລະອື່ນໆແມ່ນກໍານົດເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງ AI ແລະອະນາຄົດ.



ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– [Google Blog](https://blog.google/outreach-initiatives/google-org/digital-futures-project/)

– [TechCrunch](https://techcrunch.com/2022/08/10/google-makes-20m-commitment-to-support-research-and-public-policy-initiatives-around-ai/)