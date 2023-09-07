Google Chrome ປັບປຸງຄຸນສົມບັດການທ່ອງເວັບທີ່ປອດໄພດ້ວຍການປົກປ້ອງ phishing ໃນເວລາຈິງ

ບໍ່ດົນມານີ້ Google ໄດ້ປະກາດການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນທີ່ຈະປະຕິເສດຄຸນສົມບັດ Google Chrome Safe Browsing ມາດຕະຖານ, ໂດຍມີແຜນການທີ່ຈະປ່ຽນຜູ້ໃຊ້ທັງຫມົດໄປສູ່ຄຸນສົມບັດການທ່ອງເວັບທີ່ປອດໄພທີ່ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງການປົກປ້ອງ phishing ໃນເວລາຈິງກັບຜູ້ໃຊ້ທຸກຄົນໃນຂະນະທີ່ທ່ອງເວັບ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2007, Google Chrome ໄດ້ນຳໃຊ້ຄຸນສົມບັດຄວາມປອດໄພຂອງ Safe Browsing, ເຊິ່ງປົກປ້ອງຜູ້ໃຊ້ຈາກເວັບໄຊທ໌ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ແຈກຢາຍ malware ຫຼືສະແດງຫນ້າ phishing. ເມື່ອຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊທ໌, Chrome ຂ້າມໂດເມນອ້າງອີງດ້ວຍລາຍຊື່ທ້ອງຖິ່ນຂອງ URLs ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ຮູ້ຈັກ. ຖ້າພົບການຈັບຄູ່, ຕົວທ່ອງເວັບຈະປິດເວັບໄຊທ໌ແລະສະແດງຄໍາເຕືອນ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການເອື່ອຍອີງໃສ່ບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ເປັນເຈົ້າພາບໃນທ້ອງຖິ່ນເຮັດໃຫ້ເກີດຂໍ້ຈໍາກັດ. ມັນບໍ່ສາມາດປົກປ້ອງຜູ້ໃຊ້ຈາກເວັບໄຊທ໌ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ກວດພົບໃຫມ່ທີ່ບໍ່ມີຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ໃນເວລາທີ່ການປັບປຸງຄັ້ງສຸດທ້າຍ. ໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ສິ່ງທ້າທາຍນີ້, Google ໄດ້ນໍາສະເຫນີຄຸນສົມບັດການຊອກຫາທີ່ປອດໄພທີ່ປັບປຸງໃນປີ 2020. ສະບັບປັບປຸງນີ້ສະຫນອງການປົກປ້ອງໃນເວລາຈິງໂດຍການກວດສອບເວັບໄຊທ໌ຕໍ່ກັບຖານຂໍ້ມູນຄລາວຂອງ Google ໃນຊ່ວງເວລາຂອງການເຂົ້າເຖິງ.
ການຮັບຮອງເອົາການທ່ອງເວັບທີ່ປອດໄພທີ່ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນແມ່ນມາຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ. ດຽວນີ້ Chrome ຈະສົ່ງ URLs, ລວມທັງການດາວໂຫຼດ, ກັບຄືນໄປຫາເຊີບເວີຂອງ Google ເພື່ອກໍານົດວ່າພວກເຂົາມີຄວາມສ່ຽງໃດໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຕົວຢ່າງຂະຫນາດນ້ອຍຂອງຫນ້າຈະຖືກສົ່ງໄປຫາ Google ເພື່ອກໍານົດໄພຂົ່ມຂູ່ໃຫມ່. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ໃຊ້ຖືກປົກປ້ອງ, ເນື່ອງຈາກຂໍ້ມູນທີ່ຖືກໂອນຍ້າຍນີ້ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຊົ່ວຄາວກັບບັນຊີ Google ຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອຈຸດປະສົງກວດຫາການໂຈມຕີແບບມີເປົ້າໝາຍເທົ່ານັ້ນ.
ກູໂກໄດ້ໃຫ້ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາທີ່ຈະເປີດຕົວຄຸນນະສົມບັດການທ່ອງເວັບທີ່ປອດໄພທີ່ປັບປຸງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ Chrome ທັງຫມົດໃນອາທິດຂ້າງຫນ້າ, ລົບລ້າງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການກັບຄືນໄປສະບັບເກົ່າ. ແຮງຈູງໃຈທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງການຕັດສິນໃຈນີ້ແມ່ນເພື່ອປິດຊ່ອງຫວ່າງເວລາລະຫວ່າງການກໍານົດແລະການປ້ອງກັນການຂົ່ມຂູ່. ໃນຂະນະທີ່ການປັບປຸງສະບັບເກົ່າເກີດຂຶ້ນທຸກໆ 30 ຫາ 60 ນາທີ, ການຄົ້ນຄວ້າຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ 60% ຂອງໂດເມນ phishing ມີພຽງແຕ່ 10 ນາທີເທົ່ານັ້ນ. Google ຄາດວ່າຈະມີການປັບປຸງ 25% ໃນການປົກປ້ອງ malware ແລະໄພຂົ່ມຂູ່ phishing ໂດຍການເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນແປງນີ້.
ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ໃຊ້ບາງຄົນອາດຈະສະແດງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນການທ່ອງເວັບສໍາລັບການໂຄສະນາເປົ້າຫມາຍຫຼືຈຸດປະສົງອື່ນໆ, Google ຢືນຢັນວ່າຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໂດຍຜ່ານການປັບປຸງທີ່ປອດໄພແມ່ນໃຊ້ສະເພາະເພື່ອປົກປ້ອງຜູ້ໃຊ້ແລະແອັບຯ Google. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄໍາຖາມຍັງຄົງຢູ່ໃນການລວມຂໍ້ມູນນີ້ເຂົ້າໄປໃນ Sandbox ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ Google. BleepingComputer ໄດ້ຕິດຕໍ່ໄປຫາ Google ສໍາລັບຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງແລະຈະປັບປຸງບົດຄວາມຕາມຄວາມເຫມາະສົມ.
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- ຄອມພິວເຕີ Bleeping