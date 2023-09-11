ຄວາມເຂົ້າໃຈ Sandbox ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ Google: ອະນາຄົດຂອງການຕິດຕາມຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້

ບໍ່ດົນມານີ້ Google ໄດ້ນໍາສະເຫນີຊຸດຄຸນສົມບັດໃຫມ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ Privacy Sandbox, ເຊິ່ງສະແດງເຖິງການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນໃນວິທີທີ່ Chrome ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງການໂຄສະນາ. ການປ່ຽນແປງນີ້ປ່ຽນແທນການໃຊ້ cookies ພາກສ່ວນທີສາມແບບດັ້ງເດີມດ້ວຍລະບົບໃຫມ່ທີ່ແຕະໂດຍກົງໃສ່ປະຫວັດການທ່ອງເວັບຂອງຜູ້ໃຊ້ເພື່ອລວບລວມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການໂຄສະນາ "ຫົວຂໍ້."
ກ່ອນຫນ້ານີ້, cookies ຂອງບຸກຄົນທໍາອິດໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສະຫນອງປະສົບການການຊອກຫາສ່ວນບຸກຄົນ, ໃນຂະນະທີ່ cookies ພາກສ່ວນທີສາມອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໂຄສະນາຕິດຕາມຜູ້ໃຊ້ໃນທົ່ວເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, cookies ພາກສ່ວນທີສາມເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະຖືກເຫັນວ່າເປັນການບຸກລຸກໃນແງ່ຂອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.
Sandbox ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ Google ມີຈຸດປະສົງເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນດ້ານຄວາມເປັນສ່ວນຕົວເຫຼົ່ານີ້ໂດຍການສະຫນອງລະບົບທີ່ໂປ່ງໃສແລະຄວບຄຸມຫຼາຍຂຶ້ນສໍາລັບການຕິດຕາມການໂຄສະນາ. ແທນທີ່ຈະເປັນ cookies, Chrome ປະຈຸບັນສະເຫນີຫົວຂໍ້ການໂຄສະນາ, ເຊິ່ງເປັນບົດສະຫຼຸບລະດັບສູງຂອງພຶດຕິກໍາການຊອກຫາຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ບໍລິສັດສາມາດເຂົ້າເຖິງການໂຄສະນາໃນຫົວຂໍ້ສະເພາະ. ລັກສະນະອື່ນໆລວມມີຜູ້ຊົມທີ່ຖືກປົກປ້ອງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການຕະຫລາດຄືນໃຫມ່, ແລະການລາຍງານແຫຼ່ງທີ່ມາ, ເຊິ່ງເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຄລິກໂຄສະນາ.
ໃນຂະນະທີ່ Google ວາງ Privacy Sandbox ເປັນວິທີການປັບປຸງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ໃຊ້, ມີຄວາມຄິດເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງມັນ. ໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງ, ເທກໂນໂລຍີການຕິດຕາມສາມາດປັບປຸງປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ໂດຍການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາສ່ວນບຸກຄົນແລະການເຕືອນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຜູ້ໃຊ້ບາງຄົນອາດຈະບໍ່ສະບາຍກັບລະດັບການເຝົ້າລະວັງນີ້.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຫຼີກເວັ້ນການຕິດຕາມທັງຫມົດ, ມີທາງເລືອກທີ່ມີຢູ່. ຕົວທ່ອງເວັບທີ່ບໍ່ຕິດຕາມແບບພິເສດເຊັ່ນ DuckDuckGo ແລະ Brave ບູລິມະສິດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ໃຊ້. ນອກຈາກນັ້ນ, Safari ແລະ Firefox ແລ້ວສະກັດ cookies ພາກສ່ວນທີສາມໂດຍຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ.
ສໍາລັບຜູ້ທີ່ໃຊ້ Google Chrome, ການຕັ້ງຄ່າ Privacy Sandbox ສາມາດພົບໄດ້ພາຍໃຕ້ການຕັ້ງຄ່າ > ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງໂຄສະນາ. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສະຫຼັບແຕ່ລະພາກສ່ວນເປີດຫຼືປິດເປັນສ່ວນບຸກຄົນ, ຂຶ້ນກັບຄວາມມັກຂອງເຂົາເຈົ້າ. ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າການປິດຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການລວບລວມແລະການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້.
ໃນໂລກທີ່ການບໍລິການອິນເຕີເນັດມັກຈະບໍ່ເສຍຄ່າ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຮັບຮູ້ວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອາດຈະມາໃນຮູບແບບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ໃຊ້, ພວກເຮົາຄວນພິຈາລະນາແລະປະເມີນທາງເລືອກຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວອອນໄລນ໌ແລະການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- "Google ເປີດຕົວ Sandbox ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີ່ຂັດແຍ້ງກັບຜູ້ໃຊ້ Chrome" (ການສົນທະນາ)
- "Privacy Sandbox ແມ່ນຫຍັງ?" (ການຊ່ວຍເຫຼືອ Google Chrome)