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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

Google Chrome ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເບິ່ງສົດໆ ແລະຄຸນສົມບັດທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ

ByRobert Andrew

Sep 8, 2023
Google Chrome ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເບິ່ງສົດໆ ແລະຄຸນສົມບັດທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ

Google ໄດ້ປະກາດວ່າມັນຈະຖືກເປີດເຜີຍລັກສະນະໃຫມ່ແລະລັກສະນະທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບຕົວທ່ອງເວັບຂອງ Google Chrome. ການອັບເດດນີ້ແມ່ນກຳນົດເວລາຢ່າງສົມບູນຍ້ອນວ່າ Chrome ກໍາລັງຈະສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 15 ປີຂອງມັນ.

ຮູບລັກສະນະທີ່ຈະມາເຖິງຂອງ Chrome ຈະອີງໃສ່ວັດສະດຸທີ່ທ່ານອອກແບບ, ເຊິ່ງຜູ້ໃຊ້ໂທລະສັບສະຫຼາດ Android ມີຄວາມສຸກໃນສອງສາມປີຜ່ານມາ. ໂດຍເນັ້ນໃສ່ຄວາມສະດວກສະບາຍ, Google ໄດ້ໂຫຼດໄອຄອນຂອງ Chrome ຄືນໃໝ່. ຮູບແບບສີສັນ ແລະສີສັນໃໝ່ໄດ້ຖືກເພີ່ມເຂົ້າເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດແຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງໂປຣໄຟລ໌ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ບັນຊີວຽກ ແລະບັນຊີສ່ວນຕົວ.

ນອກເໜືອໄປຈາກການປ່ຽນແປງທາງສາຍຕາ, ເມນູການຕັ້ງຄ່າຍັງຈະຖືກອັບເດດເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີທາງເລືອກເພີ່ມເຕີມສຳລັບຄຸນສົມບັດທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ. ການເຂົ້າເຖິງສ່ວນຂະຫຍາຍ Chrome, Google ແປພາສາ ແລະ Google Password Manager ທີ່ໄວກວ່າຈະສາມາດໃຊ້ໄດ້ຜ່ານເມນູ Chrome.

ບໍ່ພຽງແຕ່ຕົວທ່ອງເວັບຂອງ Chrome ເອງຈະໄດ້ຮັບການອັບເດດ, ແຕ່ Chrome Web Store ຍັງຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫມ່ດ້ວຍອຸປະກອນທີ່ທ່ານອອກແບບ. ພາສາການອອກແບບນີ້, ແນະນໍາກັບ Android 12, ປັບປຸງການໂຕ້ຕອບຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີສີສັນຫຼາຍຂຶ້ນ, UI ງ່າຍດາຍ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການປັບແຕ່ງສີຂອງອົງປະກອບແຕ່ລະຄົນ.

ເພື່ອປັບປຸງປະສົບການທ່ອງເວັບ, Chrome Web Store ຈະແນະນຳໝວດໝູ່ສ່ວນຂະຫຍາຍໃໝ່ ແລະຄຳແນະນຳທີ່ເປັນແບບສ່ວນຕົວ, ຮັບເອົາແຮງບັນດານໃຈຈາກ Google Play. ນອກຈາກນັ້ນ, Google ກໍາລັງຂະຫຍາຍການກວດສອບຄວາມປອດໄພຂອງຕົນເພື່ອປະກອບມີສ່ວນຂະຫຍາຍ, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດລະບຸສ່ວນຂະຫຍາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ທີ່ລະເມີດເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການຂອງ Google.

Google ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄຸນສົມບັດ AI ໂດຍທົ່ວໄປ, ໂດຍສະເພາະກັບເຄື່ອງມືຄົ້ນຫາຂອງມັນ, Bard. ພະລັງງານ AI ການຜະລິດນີ້ຈະໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສະຫຼຸບການສອບຖາມ, ຄ້າຍຄືກັບຄຸນສົມບັດທີ່ມີຢູ່ໃນ Microsoft Edge.

ໃນດ້ານຄວາມປອດໄພ, Google Chrome ກໍາລັງປັບປຸງການປ້ອງກັນ malware ແລະໄພຂົ່ມຂູ່ phishing ດ້ວຍການກວດສອບເວລາຈິງຕໍ່ກັບເວັບໄຊທ໌ທີ່ບໍ່ດີທີ່ຮູ້ຈັກຂອງ Google ຜ່ານ Google Safe Browsing. ການຍົກລະດັບນີ້ຄາດວ່າຈະນໍາເອົາການປັບປຸງ 25% ໃນການປົກປ້ອງ.

ສຸດທ້າຍ, Google ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວໂທລະສັບ Pixel 8 ລຸ້ນ ໃໝ່ ໃນເດືອນນີ້, ເພີ່ມອຸປະກອນທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດ.

ການອັບເດດ ແລະການປັບປຸງເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງ Google ທີ່ຈະໃຫ້ປະສົບການທ່ອງເວັບທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ເປັນສ່ວນຕົວ ແລະປອດໄພໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Google Blog: Chrome ໄດ້ຮັບການເບິ່ງສົດຊື່ນ
– ວັດສະດຸທີ່ທ່ານອອກແບບ: ພາສາອອກແບບໃໝ່ຂອງ Android 12

By Robert Andrew

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