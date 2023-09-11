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ແອັບ Google Camera ຕັ້ງໃຫ້ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ UI ໃນການປັບປຸງຫຼ້າສຸດ

ByMampho Brescia

Sep 11, 2023
ແອັບ Google Camera ຕັ້ງໃຫ້ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ UI ໃນການປັບປຸງຫຼ້າສຸດ

ແອັບ Google Camera ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງສຳລັບ Android ກໍາລັງຈະໄດ້ຮັບການອັບເດດ UI ທີ່ສຳຄັນ, ເຊິ່ງເປັນການປ່ຽນແປງອັນສຳຄັນຄັ້ງທຳອິດໃນສ່ວນຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ຂອງມັນຕັ້ງແຕ່ປີ 2019. ຂ່າວດັ່ງກ່າວມາຈາກການຮົ່ວໄຫຼທີ່ເປີດເຜີຍໃນເດືອນສິງຫາ, ເຊິ່ງຕອນນີ້ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈາກແຫຼ່ງຂ່າວຢ່າງເປັນທາງການຢູ່ Google. .

ການປ່ຽນແປງທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດໃນການປັບປຸງແມ່ນການແຍກຕົວຢ່າງສົມບູນຂອງໂຫມດຮູບພາບແລະວິດີໂອ, ເຊິ່ງຈະບັນລຸໄດ້ໂດຍຜ່ານການເພີ່ມສະຫຼັບທີ່ອຸທິດຕົນພາຍໃຕ້ແຖບການເລືອກຮູບແບບ. ດຽວນີ້ຜູ້ໃຊ້ຈະສາມາດສະຫຼັບລະຫວ່າງໂໝດຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ໂດຍແຖບຕາມລຳດັບຈະສະແດງຢູ່ໃນແຖບເລືອກໂໝດ.

ແຖບ “ເພີ່ມເຕີມ”, ເຊິ່ງມີການຕັ້ງຄ່າ ແລະຄຸນສົມບັດເພີ່ມເຕີມ, ຈະຖືກລຶບອອກໃນການອັບເດດນີ້. ແທນທີ່ຈະ, ໂໝດສະຖຽນລະພາບວິດີໂອໃນປັດຈຸບັນຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຜ່ານການຕັ້ງຄ່າດ່ວນ. ການປ່ຽນແປງອື່ນໃນການຕັ້ງຄ່າດ່ວນແມ່ນວິທີການເຂົ້າເຖິງ, ຍ້ອນວ່າມັນຈະເປີດໃນປັດຈຸບັນໂດຍການປັດຂຶ້ນ, ບໍ່ເຫມືອນກັບວິທີການປະຈຸບັນຂອງການດຶງຂຶ້ນເມນູ.

ໃນແງ່ຂອງຄວາມງາມ, ໄອຄອນຂອງແອັບຯຈະເຫັນການຂະຫຍາຍເລັກນ້ອຍ, ສະຫນອງການເບິ່ງສົດຊື່ນແລະທັນສະໄຫມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຊຸດ Pixel 6 ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບແຖບເລື່ອນການຊູມໃຫມ່ຂອງ Pixel 7 ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການອັບເດດນີ້.

ໃນຂະນະທີ່ການປ່ຽນແປງອາດຈະຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ປັບຄວາມຊົງຈໍາຂອງກ້າມຊີ້ນຂອງເຂົາເຈົ້າກັບຮູບແບບໃຫມ່, ການ overhaul ໄດ້ຫມົດອາຍຸແລະຄາດວ່າຈະເພີ່ມປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້. ການອັບເດດກຳລັງຖືກເປີດຕົວພາຍໃຕ້ໝາຍເລກເວີຊັນ v.9.0.115.561695573.37.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການປັບປຸງ UI ນີ້ຖືກກໍານົດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນກັບແອັບຯ Google Camera, ປັບປຸງສ່ວນຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ແລະປັບປຸງຮູບລັກສະນະຂອງມັນໃຫ້ທັນສະໄຫມ. ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ບົດຄວາມນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຈາກບົດຄວາມທີ່ຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Android Authority.

By Mampho Brescia

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