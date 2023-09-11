Google ເປີດຕົວແອັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ Pixel ທີ່ອອກແບບໃໝ່ດ້ວຍເວີຊັນ 9.0

Google ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການເປີດຕົວການອອກແບບໃຫມ່ທີ່ສໍາຄັນຂອງແອັບຯ Pixel Camera ກັບເວີຊັນ 9.0, ເຊິ່ງຕ້ອງໃຊ້ Android 14. ການປັບປຸງນີ້ນໍາເອົາການປ່ຽນແປງທີ່ໂດດເດັ່ນຫຼາຍກັບການໂຕ້ຕອບແລະຫນ້າທີ່ຂອງແອັບຯ.
ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະໃຫມ່ທີ່ສໍາຄັນແມ່ນຕົວປ່ຽນຮູບພາບ / ວິດີໂອທີ່ຕັ້ງຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງຫນ້າຈໍ. ທາງຊ້າຍຂອງຕົວປ່ຽນແມ່ນແຜງການຕັ້ງຄ່າ, ເຊິ່ງສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍການແຕະໃສ່ມັນ ຫຼືປັດຂຶ້ນໃນຊ່ອງເບິ່ງ. ຂ້າງເທິງຕົວປ່ຽນແມ່ນ carousel ທີ່ສະແດງລັກສະນະຕ່າງໆຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ.
ພາກສ່ວນຮູບພາບຂອງ carousel ປະກອບມີຕົວເລືອກຕ່າງໆເຊັ່ນ: Action Pan, Long Exposure, Portrait, Night Sight, Panorama, ແລະ Photo Sphere. ໃນພາກວິດີໂອ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຊອກຫາທາງເລືອກເຊັ່ນ Pan, Blur [Cinematic], ວິດີໂອ, Slow Motion, ແລະ Time Lapse.
ໂໝດກາງຄືນ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ການຖ່າຍຮູບໃນແສງໜ້ອຍໄດ້ດີຂຶ້ນ, ດຽວນີ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍດ້ວຍການປັດ. ການອອກແບບໃຫມ່ຍັງນໍາເອົາການປ່ຽນແປງຂອງຕໍາແຫນ່ງຂອງມ້ວນກ້ອງຖ່າຍຮູບ preview ແລະຕົວປ່ຽນເລນດ້ານຫນ້າ / ຫລັງ.
ການຄວບຄຸມສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຖືກຍ້າຍໄປລຸ່ມສຸດຂອງຫນ້າຈໍສໍາລັບການເຂົ້າເຖິງມືຫນຶ່ງງ່າຍຂຶ້ນ. ໄອຄອນຮູບແບບສີສັນຍັງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະຕອນນີ້ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນອກເຫນືອຈາກການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້, ບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງສາຍຕາທີ່ສໍາຄັນ.
ແອັບ Pixel Camera ທີ່ອັບເດດແລ້ວ, ເວີຊັນ 9.0.115.561695573.37, ຕ້ອງການ Android 14 ແລະປະຈຸບັນມີໃຫ້ສະເພາະຜູ້ໃຊ້ Pixel ໃນໂຄງການເບຕ້າເທົ່ານັ້ນ. ການເປີດຕົວຂອງການປັບປຸງນີ້ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນວັນທີ 7 ກັນຍາແຕ່ຍັງບໍ່ທັນມີໃຫ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນ Play Store. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ຈາກ APKMirror.
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