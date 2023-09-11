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Google ອອກການອອກແບບໃໝ່ຂອງແອັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ Pixel ກັບເວີຊັນ 9.0, ຕ້ອງການ Android 14

ByMampho Brescia

Sep 11, 2023
Google ອອກການອອກແບບໃໝ່ຂອງແອັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ Pixel ກັບເວີຊັນ 9.0, ຕ້ອງການ Android 14

Google ກໍາລັງນໍາສະເຫນີການອອກແບບໃຫມ່ທີ່ສໍາຄັນຂອງແອັບຯ Pixel Camera ກັບເວີຊັນ 9.0, ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນຕ້ອງການ Android 14. ການປັບປຸງນີ້ມາພ້ອມກັບຕົວປ່ຽນຮູບພາບ / ວິດີໂອໃຫມ່ທີ່ຕັ້ງຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງຫນ້າຈໍ. ການປັດຂຶ້ນໃນ viewfinder ຍັງເປີດແຜງການຕັ້ງຄ່າ. ຜູ້​ໃຊ້​ຈະ​ຊອກ​ຫາ carousel ຂອງ​ຄຸນ​ນະ​ສົມ​ບັດ​ກ້ອງ​ຖ່າຍ​ຮູບ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແຖບ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​.

ໃນການໂຕ້ຕອບການອອກແບບໃຫມ່, ໂຫມດກ້ອງຖ່າຍຮູບໄດ້ຖືກຈັດລຽງໃຫມ່. ໂຫມດຮູບພາບທີ່ມີຢູ່ແມ່ນ Action Pan, Long Exposure, Portrait, Photo, Night Sight, Panorama, ແລະ Photo Sphere. ໂຫມດວິດີໂອປະກອບມີ Pan, Blur (Cinematic), ວິດີໂອ, Slow Motion ແລະ Time Lapse.

ການປັບປຸງອັນໜຶ່ງທີ່ໜ້າສັງເກດກໍຄືການເບິ່ງກາງຄືນເປັນພຽງປັດດຽວເທົ່ານັ້ນ, ແລະການຄວບຄຸມວິດີໂອຈະຖືກເຜີຍແຜ່ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ. ຕົວປ່ຽນແມ່ນໜຽວ ແລະຈື່ຮູບແບບສຸດທ້າຍທີ່ໃຊ້ໂດຍຜູ້ໃຊ້, ບໍ່ວ່າຈະເປັນໂໝດຮູບ ຫຼື ວິດີໂອ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ການປັບປຸງນີ້ມີການປ່ຽນແປງຕໍາແຫນ່ງຂອງການສະແດງຕົວຢ່າງມ້ວນກ້ອງຖ່າຍຮູບແລະຕົວປ່ຽນເລນດ້ານຫນ້າ / ຫລັງ. ກ່ອນຫນ້ານີ້, ການສະແດງຕົວຢ່າງມ້ວນກ້ອງຖ່າຍຮູບປາກົດຢູ່ທ້າຍແລະຕົວປ່ຽນເລນດ້ານຫນ້າ / ຫລັງແມ່ນຢູ່ເທິງສຸດຂອງຫນ້າຈໍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ດ້ວຍການອອກແບບໃຫມ່, ກ້ອງຖ່າຍຮູບດ້ານຫນ້າໄດ້ຖືກເຊື່ອງໄວ້ຢູ່ເທິງສຸດ, ແລະການເບິ່ງຕົວຢ່າງຂອງມ້ວນກ້ອງຖ່າຍຮູບແມ່ນເຂົ້າເຖິງໂດຍຜ່ານ gesture ກົດຍາວ.

ນອກເໜືອໄປຈາກການຈັດຕັ້ງໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້, ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງທາງສາຍຕາອັນສຳຄັນອື່ນໆ. ໄອຄອນຮູບແບບສີສັນໄດ້ຖືກອັບເດດແລ້ວ ແລະຕອນນີ້ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນ.

ແອັບ Pixel Camera ລຸ້ນໃໝ່, 9.0.115.561695573.37, ແມ່ນໃຊ້ໄດ້ກັບ Android 14 ເທົ່ານັ້ນ ແລະຈະບໍ່ຕິດຕັ້ງໃນເວີຊັນເກົ່າເຊັ່ນ Android 13. ປະຈຸບັນນີ້ການອັບເດດນີ້ກຳລັງຖືກເປີດຕົວສຳລັບຜູ້ໃຊ້ Pixel ໃນໂຄງການເບຕ້າ. ໃນຂະນະທີ່ການອັບເດດເລີ່ມຕົ້ນໃນວັນທີ 7 ກັນຍາ, ມັນຍັງບໍ່ມີຢູ່ໃນ Play Store. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ຈາກ APKMirror.

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