Google ອອກການອອກແບບໃໝ່ຂອງແອັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ Pixel ກັບເວີຊັນ 9.0, ຕ້ອງການ Android 14

Google ກໍາລັງນໍາສະເຫນີການອອກແບບໃຫມ່ທີ່ສໍາຄັນຂອງແອັບຯ Pixel Camera ກັບເວີຊັນ 9.0, ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນຕ້ອງການ Android 14. ການປັບປຸງນີ້ມາພ້ອມກັບຕົວປ່ຽນຮູບພາບ / ວິດີໂອໃຫມ່ທີ່ຕັ້ງຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງຫນ້າຈໍ. ການປັດຂຶ້ນໃນ viewfinder ຍັງເປີດແຜງການຕັ້ງຄ່າ. ຜູ້ໃຊ້ຈະຊອກຫາ carousel ຂອງຄຸນນະສົມບັດກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ມີຢູ່ຫຼັງຈາກການເຂົ້າເຖິງແຖບການຕັ້ງຄ່າ.
ໃນການໂຕ້ຕອບການອອກແບບໃຫມ່, ໂຫມດກ້ອງຖ່າຍຮູບໄດ້ຖືກຈັດລຽງໃຫມ່. ໂຫມດຮູບພາບທີ່ມີຢູ່ແມ່ນ Action Pan, Long Exposure, Portrait, Photo, Night Sight, Panorama, ແລະ Photo Sphere. ໂຫມດວິດີໂອປະກອບມີ Pan, Blur (Cinematic), ວິດີໂອ, Slow Motion ແລະ Time Lapse.
ການປັບປຸງອັນໜຶ່ງທີ່ໜ້າສັງເກດກໍຄືການເບິ່ງກາງຄືນເປັນພຽງປັດດຽວເທົ່ານັ້ນ, ແລະການຄວບຄຸມວິດີໂອຈະຖືກເຜີຍແຜ່ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ. ຕົວປ່ຽນແມ່ນໜຽວ ແລະຈື່ຮູບແບບສຸດທ້າຍທີ່ໃຊ້ໂດຍຜູ້ໃຊ້, ບໍ່ວ່າຈະເປັນໂໝດຮູບ ຫຼື ວິດີໂອ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ການປັບປຸງນີ້ມີການປ່ຽນແປງຕໍາແຫນ່ງຂອງການສະແດງຕົວຢ່າງມ້ວນກ້ອງຖ່າຍຮູບແລະຕົວປ່ຽນເລນດ້ານຫນ້າ / ຫລັງ. ກ່ອນຫນ້ານີ້, ການສະແດງຕົວຢ່າງມ້ວນກ້ອງຖ່າຍຮູບປາກົດຢູ່ທ້າຍແລະຕົວປ່ຽນເລນດ້ານຫນ້າ / ຫລັງແມ່ນຢູ່ເທິງສຸດຂອງຫນ້າຈໍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ດ້ວຍການອອກແບບໃຫມ່, ກ້ອງຖ່າຍຮູບດ້ານຫນ້າໄດ້ຖືກເຊື່ອງໄວ້ຢູ່ເທິງສຸດ, ແລະການເບິ່ງຕົວຢ່າງຂອງມ້ວນກ້ອງຖ່າຍຮູບແມ່ນເຂົ້າເຖິງໂດຍຜ່ານ gesture ກົດຍາວ.
ນອກເໜືອໄປຈາກການຈັດຕັ້ງໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້, ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງທາງສາຍຕາອັນສຳຄັນອື່ນໆ. ໄອຄອນຮູບແບບສີສັນໄດ້ຖືກອັບເດດແລ້ວ ແລະຕອນນີ້ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນ.
ແອັບ Pixel Camera ລຸ້ນໃໝ່, 9.0.115.561695573.37, ແມ່ນໃຊ້ໄດ້ກັບ Android 14 ເທົ່ານັ້ນ ແລະຈະບໍ່ຕິດຕັ້ງໃນເວີຊັນເກົ່າເຊັ່ນ Android 13. ປະຈຸບັນນີ້ການອັບເດດນີ້ກຳລັງຖືກເປີດຕົວສຳລັບຜູ້ໃຊ້ Pixel ໃນໂຄງການເບຕ້າ. ໃນຂະນະທີ່ການອັບເດດເລີ່ມຕົ້ນໃນວັນທີ 7 ກັນຍາ, ມັນຍັງບໍ່ມີຢູ່ໃນ Play Store. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ຈາກ APKMirror.
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