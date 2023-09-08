ປະຕິທິນ Google ຕອນນີ້ເຊື່ອງໜ້າວຽກທີ່ສຳເລັດແລ້ວໂດຍຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ

ຜູ້ໃຊ້ປະຕິທິນ Google ຢູ່ໃນເວັບໄດ້ຖືກເຕືອນກ່ຽວກັບການອັບເດດໃຫມ່ທີ່ເຊື່ອງວຽກງານທີ່ເຮັດແລ້ວໂດຍຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າເມື່ອຜູ້ໃຊ້ເຮັດສໍາເລັດຫນ້າວຽກ, ມັນຈະບໍ່ປາກົດຢູ່ໃນປະຕິທິນຂອງພວກເຂົາອີກຕໍ່ໄປເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າພວກເຂົາເລືອກທີ່ຈະສະແດງມັນ. ທາງເລືອກໃນການປ່ຽນແປງການຕັ້ງຄ່າມາດຕະຖານນີ້ສາມາດພົບເຫັນໂດຍການຄລິກໃສ່ສະຫຼັບການເບິ່ງໄລຍະເວລາແລະເລືອກເອົາທາງເລືອກທີ່ຕ້ອງການ.
ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຊ່ອນວຽກງານທີ່ສໍາເລັດແລ້ວແມ່ນແນໃສ່ປັບປຸງປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້. ຜູ້ໃຊ້ບາງຄົນພົບວ່າມັນລົບກວນຫຼືບໍ່ຈໍາເປັນທີ່ຈະເຫັນການເຕືອນກ່ຽວກັບວຽກງານທີ່ເຂົາເຈົ້າສໍາເລັດແລ້ວ, ໂດຍສະເພາະຖ້າພວກເຂົາເປັນວຽກເລັກນ້ອຍຫຼືຊ້ໍາຊ້ອນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ໃຊ້ອື່ນມັກເຮັດໃຫ້ວຽກງານທີ່ສໍາເລັດແລ້ວສາມາດເຫັນໄດ້ຄຽງຄູ່ກັບກິດຈະກໍາປະຕິທິນອື່ນໆ.
ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າເຫດການທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍອັດຕະໂນມັດຈາກ Gmail, ເຊັ່ນເຫດການການບິນ, ຍັງຈະຫາຍໄປຫຼັງຈາກໄລຍະເວລາທີ່ແນ່ນອນ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄໍາຖາມວ່າເຫດການປະຕິທິນຄວນຈະເປັນແບບຖາວອນເມື່ອພວກມັນປາກົດຢູ່ໃນປະຕິທິນ Google. ໃນຂະນະທີ່ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເບິ່ງຄືນໃນຫນ້າວຽກທີ່ສໍາເລັດພາຍໃນ Google Tasks, ຄວາມສາມາດໃນການເບິ່ງພວກມັນໂດຍກົງໃນປະຕິທິນສາມາດເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ບາງຄົນ.
ໃນເວລານີ້, ການຕັ້ງຄ່າໃຫມ່ນີ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນ Google Calendar ເວີຊັນເວັບເທົ່ານັ້ນ. ມັນຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າມັນເປັນການຕັ້ງຄ່າຕໍ່ຕົວຢ່າງ ຫຼືນຳໃຊ້ກັບບັນຊີທັງໝົດ. ມັນຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງວ່າການຕັ້ງຄ່ານີ້ຈະຖືກນຳໄປໃຊ້ກັບແອັບ Android ແລະ iOS ເມື່ອໃດ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການຕັດສິນໃຈຂອງ Google Calendar ທີ່ຈະເຊື່ອງໜ້າວຽກທີ່ສຳເລັດແລ້ວໂດຍຄ່າເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນແນໃສ່ປັບປຸງປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ ແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມວຸ້ນວາຍທີ່ບໍ່ຈຳເປັນໃນປະຕິທິນ. ຜູ້ໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການເບິ່ງວຽກງານທີ່ສໍາເລັດແລ້ວຍັງສາມາດເຂົ້າຫາພວກມັນໄດ້ຜ່ານ Google Tasks. ປະຈຸບັນການອັບເດດນີ້ແມ່ນມີໃຫ້ຢູ່ໃນປະຕິທິນ Google ເວີຊັນເວັບ, ບໍ່ມີການຢືນຢັນເວລາສໍາລັບການມີຢູ່ໃນອຸປະກອນມືຖື.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ປະຕິທິນ Google (ເວັບ)