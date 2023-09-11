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ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການຮູ້ຫນັງສື: ການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນການຮູ້ຫນັງສືທີ່ມີຄຸນນະພາບແລະການສະຫນັບສະຫນູນ

ByGabriel Botha

Sep 11, 2023
ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການຮູ້ຫນັງສື: ການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນການຮູ້ຫນັງສືທີ່ມີຄຸນນະພາບແລະການສະຫນັບສະຫນູນ

ການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນການຮູ້ຫນັງສືທີ່ມີຄຸນນະພາບແລະການສະຫນັບສະຫນູນແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບນັກຮຽນທີ່ຈະພັດທະນາການສຶກສາຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ແມ່ນນັກຮຽນທຸກຄົນມີການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານີ້ເທົ່າທຽມກັນ. ນີ້​ແມ່ນ​ບ່ອນ​ທີ່​ການ​ໃຫ້​ທຶນ​ການ​ຮູ້​ຫນັງ​ສື​ເຂົ້າ​ມາ, ເປັນ​ການ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ຫວັງ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ສຶກ​ສາ​ແລະ​ຜູ້​ຮຽນ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ.

ສະຖາບັນດິຈິຕອລ GOAL ໃນ Mansfield, Ohio, ໂຊກດີພໍທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການຮູ້ໜັງສືຈາກພະແນກສຶກສາລັດ Ohio. ການຊ່ວຍເຫຼືອນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງການສອນການຮູ້ຫນັງສືໃນສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນຮູ້ແບບປະສົມຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍການສ້າງຕັ້ງລະບົບເພື່ອກໍານົດຄວາມຕ້ອງການແຊກແຊງແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຂົາ, ຮັບປະກັນວ່ານັກຮຽນ GOAL ທຸກຄົນກາຍເປັນຜູ້ອ່ານທີ່ເຂັ້ມແຂງ.

ເພື່ອບັນລຸເປົ້າຫມາຍດັ່ງກ່າວ, ທີມງານຂອງສະຖາບັນການສຶກສາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມປະຈໍາເດືອນທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານແຫ່ງຊາດ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພັດທະນາແບບຈໍາລອງລະບົບສະຫນັບສະຫນູນຫຼາຍຊັ້ນ (MTSS) ທີ່ຮູ້ຫນັງສືແລະສ້າງທີມງານເພື່ອຕິດຕາມຜົນກະທົບຂອງພວກເຂົາ. ຮູບແບບນີ້ຊ່ວຍກໍານົດຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການແຊກແຊງໂດຍການນໍາໃຊ້ screener ແລະການປະເມີນຜົນການວິນິດໄສ, ກໍານົດຂອບເຂດສໍາລັບການກໍານົດນັກຮຽນທີ່ຕ້ອງການການສະຫນັບສະຫນູນຫຼາຍ, ແລະການອອກແບບກິດຈະກໍາສະເພາະສໍາລັບແຕ່ລະຊັ້ນ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ສະຖາບັນຍັງໄດ້ພັດທະນາຄວາມຄາດຫວັງທົ່ວໄປແລະການສອນຄໍາທີ່ໃຊ້ຫຼັກຖານ. ຄູໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມແລະການສະຫນັບສະຫນູນໃນການສະຫນອງຄໍາແນະນໍາທີ່ສອດຄ່ອງໃນທົ່ວລະດັບຊັ້ນຮຽນ, ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືເຊັ່ນ Frayer model, NearPod, ແລະ Flocabulary ເພື່ອເພີ່ມການພັດທະນາຄໍາສັບ.

ທີມງານຢູ່ GOAL ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານການສອນການຮູ້ຫນັງສື Kim St. Martin. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ກໍານົດສະມາຊິກພະນັກງານທີ່ຈະເປັນຄູຝຶກສອນໃຫ້ຮູ້ຫນັງສືແລະສ້າງໂຄງການຝຶກອົບຮົມແລະສະຫນັບສະຫນູນ. ຄູຝຶກສອນເຫຼົ່ານີ້ຈະເສີມຂະຫຍາຍທັກສະຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍຜ່ານຫຼັກສູດ ແລະວິທີການເປັນຄູຝຶກທີ່ໄດ້ຮັບການພິສູດ, ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນເພີ່ມເຕີມຈາກສູນບໍລິການການສຶກສາກາງໂອໄຮໂອ.

ຈຸດສຸມຂອງໂຮງຮຽນສໍາລັບໄຕມາດທໍາອິດແມ່ນກ່ຽວກັບການວາງແຜນແລະການກະກຽມ. ກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າ, ພວກເຂົາຈະເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການລວບລວມຂໍ້ມູນຄວາມຊື່ສັດແລະຜົນກະທົບແລະການພັດທະນາລະບົບທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການວິເຄາະ. ພາກຮຽນທີ 1 ຈະເນັ້ນໃສ່ການຂະຫຍາຍການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານທັງໝົດໃນຊັ້ນຮຽນທີ XNUMX.

ການອຸທິດຕົນແລະຄວາມມັກຂອງທີມງານຢູ່ທີ່ GOAL ບໍ່ໄດ້ສັງເກດເຫັນ. ທີມງານການຮູ້ຫນັງສືຂອງລັດແລະແຫ່ງຊາດກໍາລັງສັງເກດເບິ່ງຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງພວກເຂົາຢ່າງໃກ້ຊິດ, ຮັບຮູ້ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຂົາໃນການສິດສອນທີ່ມີຄຸນນະພາບແລະຄວາມສໍາເລັດຂອງນັກຮຽນ. ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການຮູ້ໜັງສືທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍ GOAL ຈະເປັນຕົວກະຕຸ້ນໃນການປັບປຸງລະບົບການສອນການຮູ້ໜັງສື ແລະ ການຮ່ວມມືໃນທີມ.

ໂດຍການແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ສະເຫມີພາບໃນການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນການຮູ້ຫນັງສືທີ່ມີຄຸນນະພາບແລະການສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນເປົ້າຫມາຍ, ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການຮູ້ຫນັງສືໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ນັກການສຶກສາແລະນັກຮຽນສາມາດບັນລຸທ່າແຮງຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ທີ່ມາ: ພະແນກສຶກສາລັດໂອໄຮໂອ [ບໍ່ສະໜອງ]

By Gabriel Botha

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