ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການຮູ້ຫນັງສື: ການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນການຮູ້ຫນັງສືທີ່ມີຄຸນນະພາບແລະການສະຫນັບສະຫນູນ

ການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນການຮູ້ຫນັງສືທີ່ມີຄຸນນະພາບແລະການສະຫນັບສະຫນູນແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບນັກຮຽນທີ່ຈະພັດທະນາການສຶກສາຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ແມ່ນນັກຮຽນທຸກຄົນມີການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານີ້ເທົ່າທຽມກັນ. ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ການໃຫ້ທຶນການຮູ້ຫນັງສືເຂົ້າມາ, ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຫວັງສໍາລັບການສຶກສາແລະຜູ້ຮຽນເຊັ່ນດຽວກັນ.
ສະຖາບັນດິຈິຕອລ GOAL ໃນ Mansfield, Ohio, ໂຊກດີພໍທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການຮູ້ໜັງສືຈາກພະແນກສຶກສາລັດ Ohio. ການຊ່ວຍເຫຼືອນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງການສອນການຮູ້ຫນັງສືໃນສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນຮູ້ແບບປະສົມຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍການສ້າງຕັ້ງລະບົບເພື່ອກໍານົດຄວາມຕ້ອງການແຊກແຊງແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຂົາ, ຮັບປະກັນວ່ານັກຮຽນ GOAL ທຸກຄົນກາຍເປັນຜູ້ອ່ານທີ່ເຂັ້ມແຂງ.
ເພື່ອບັນລຸເປົ້າຫມາຍດັ່ງກ່າວ, ທີມງານຂອງສະຖາບັນການສຶກສາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມປະຈໍາເດືອນທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານແຫ່ງຊາດ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພັດທະນາແບບຈໍາລອງລະບົບສະຫນັບສະຫນູນຫຼາຍຊັ້ນ (MTSS) ທີ່ຮູ້ຫນັງສືແລະສ້າງທີມງານເພື່ອຕິດຕາມຜົນກະທົບຂອງພວກເຂົາ. ຮູບແບບນີ້ຊ່ວຍກໍານົດຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການແຊກແຊງໂດຍການນໍາໃຊ້ screener ແລະການປະເມີນຜົນການວິນິດໄສ, ກໍານົດຂອບເຂດສໍາລັບການກໍານົດນັກຮຽນທີ່ຕ້ອງການການສະຫນັບສະຫນູນຫຼາຍ, ແລະການອອກແບບກິດຈະກໍາສະເພາະສໍາລັບແຕ່ລະຊັ້ນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ສະຖາບັນຍັງໄດ້ພັດທະນາຄວາມຄາດຫວັງທົ່ວໄປແລະການສອນຄໍາທີ່ໃຊ້ຫຼັກຖານ. ຄູໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມແລະການສະຫນັບສະຫນູນໃນການສະຫນອງຄໍາແນະນໍາທີ່ສອດຄ່ອງໃນທົ່ວລະດັບຊັ້ນຮຽນ, ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືເຊັ່ນ Frayer model, NearPod, ແລະ Flocabulary ເພື່ອເພີ່ມການພັດທະນາຄໍາສັບ.
ທີມງານຢູ່ GOAL ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານການສອນການຮູ້ຫນັງສື Kim St. Martin. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ກໍານົດສະມາຊິກພະນັກງານທີ່ຈະເປັນຄູຝຶກສອນໃຫ້ຮູ້ຫນັງສືແລະສ້າງໂຄງການຝຶກອົບຮົມແລະສະຫນັບສະຫນູນ. ຄູຝຶກສອນເຫຼົ່ານີ້ຈະເສີມຂະຫຍາຍທັກສະຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍຜ່ານຫຼັກສູດ ແລະວິທີການເປັນຄູຝຶກທີ່ໄດ້ຮັບການພິສູດ, ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນເພີ່ມເຕີມຈາກສູນບໍລິການການສຶກສາກາງໂອໄຮໂອ.
ຈຸດສຸມຂອງໂຮງຮຽນສໍາລັບໄຕມາດທໍາອິດແມ່ນກ່ຽວກັບການວາງແຜນແລະການກະກຽມ. ກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າ, ພວກເຂົາຈະເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການລວບລວມຂໍ້ມູນຄວາມຊື່ສັດແລະຜົນກະທົບແລະການພັດທະນາລະບົບທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການວິເຄາະ. ພາກຮຽນທີ 1 ຈະເນັ້ນໃສ່ການຂະຫຍາຍການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານທັງໝົດໃນຊັ້ນຮຽນທີ XNUMX.
ການອຸທິດຕົນແລະຄວາມມັກຂອງທີມງານຢູ່ທີ່ GOAL ບໍ່ໄດ້ສັງເກດເຫັນ. ທີມງານການຮູ້ຫນັງສືຂອງລັດແລະແຫ່ງຊາດກໍາລັງສັງເກດເບິ່ງຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງພວກເຂົາຢ່າງໃກ້ຊິດ, ຮັບຮູ້ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຂົາໃນການສິດສອນທີ່ມີຄຸນນະພາບແລະຄວາມສໍາເລັດຂອງນັກຮຽນ. ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການຮູ້ໜັງສືທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍ GOAL ຈະເປັນຕົວກະຕຸ້ນໃນການປັບປຸງລະບົບການສອນການຮູ້ໜັງສື ແລະ ການຮ່ວມມືໃນທີມ.
ໂດຍການແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ສະເຫມີພາບໃນການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນການຮູ້ຫນັງສືທີ່ມີຄຸນນະພາບແລະການສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນເປົ້າຫມາຍ, ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການຮູ້ຫນັງສືໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ນັກການສຶກສາແລະນັກຮຽນສາມາດບັນລຸທ່າແຮງຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ທີ່ມາ: ພະແນກສຶກສາລັດໂອໄຮໂອ [ບໍ່ສະໜອງ]