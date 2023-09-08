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Google ກໍາລັງພັດທະນາປະຕິກິລິຍາ Emoji ສໍາລັບ Gmail

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
Google ກໍາລັງພັດທະນາປະຕິກິລິຍາ Emoji ສໍາລັບ Gmail

ເບິ່ງຄືວ່າ Google ກໍາລັງພັດທະນາຄຸນສົມບັດໃຫມ່ສໍາລັບ Gmail ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຕອບສະຫນອງອີເມວດ້ວຍ emoji, ຄ້າຍຄືກັບການປະຕິບັດປະຕິກິລິຍາ emoji ທີ່ພົບໃນເວທີເຊັ່ນ Outlook. ຫຼັກຖານຂອງຄຸນສົມບັດນີ້ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບໃນການອັບເດດຫຼ້າສຸດກັບແອັບຯ Gmail ສໍາລັບ iOS ແລະ Android.

ຄຸນສົມບັດດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກລາຍງານໃນເບື້ອງຕົ້ນໂດຍ The Tape Drive ຫຼັງຈາກລະຫັດຊີ້ບອກປະຕິກິລິຍາ emoji ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນແອັບຯ Gmail ຂອງ iOS. ຫຼັກຖານເພີ່ມເຕີມໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນ Gmail APK ຫຼ້າສຸດສໍາລັບ Android, ຢືນຢັນການຮຽກຮ້ອງກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດທີ່ຈະມາເຖິງ. ອີງຕາມລະຫັດ, ຄຸນນະສົມບັດແມ່ນ "ມາໃນໄວໆນີ້" ແລະຜູ້ໃຊ້ Gmail ບາງຄົນຈະເປັນຫນຶ່ງໃນຜູ້ທໍາອິດທີ່ມີການເຂົ້າເຖິງປະຕິກິລິຍາ emoji.

ຜູ້​ໃຊ້​ຈະ​ສາ​ມາດ​ນໍາ​ໃຊ້​ການ​ໂຕ້​ຕອບ emoji ໄດ້​ໂດຍ​ກົງ​ຈາກ​ຫນ້າ​ຈໍ​ອີ​ເມລ​໌​ຫຼື​ເມ​ນູ overflow ສາມ​ຈຸດ​ພາຍ​ໃນ Gmail​. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີຂໍ້ຈໍາກັດບາງຢ່າງ, ເຊັ່ນວ່າບໍ່ສາມາດໃຊ້ປະຕິກິລິຍາ emoji ບາງຢ່າງໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຖືກເຂົ້າລະຫັດ, ໃນກຸ່ມໃຫຍ່, ຫຼືຖ້າຜູ້ໃຊ້ຖືກ bcc'd. ນອກຈາກນັ້ນ, ອາດຈະມີ 20 ປະຕິກິລິຍາ emoji ຕໍ່ອີເມລ໌ແລະບາງຂໍ້ຄວາມອາດມີຂອບເຂດຈໍາກັດ 50 ປະຕິກິລິຍາທີ່ເປັນເອກະລັກ.

ກູໂກຍັງບໍ່ໄດ້ປະກາດສາທາລະນະກ່ຽວກັບຄຸນນະສົມບັດປະຕິກິລິຍາ emoji ສໍາລັບ Gmail. ເມື່ອຖືກຖາມຫາການຢືນຢັນ, ໂຄສົກຂອງ Google ໄດ້ຕອບດ້ວຍຄຳວ່າ “😉,✋📻” ແລະ ແນະນຳໃຫ້ທຸກຄົນ “ຕິດຕາມເບິ່ງ.”

ດ້ວຍຄຸນສົມບັດໃຫມ່ນີ້, ຜູ້ໃຊ້ Gmail ຈະສາມາດສະແດງປະຕິກິລິຍາຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ກັບອີເມວໂດຍໃຊ້ emoji, ເຮັດໃຫ້ເວທີອີເມວມີຄວາມຮູ້ສຶກຄືກັບແອັບຯສົ່ງຂໍ້ຄວາມ. ມັນຄົງຈະເຫັນໄດ້ວ່າເມື່ອໃດຄຸນສົມບັດດັ່ງກ່າວຈະຖືກເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ທຸກຄົນ, ແຕ່ຜູ້ໃຊ້ Gmail ສາມາດຫວັງວ່າຈະເພີ່ມຄວາມມ່ວນແລະການສະແດງອອກໃນການສົນທະນາທາງອີເມວຂອງພວກເຂົາໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້.

By Gabriel Botha

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