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Glamnetics ຮ່ວມມືກັບ Harry Potter ສໍາລັບ Magical Press-On Nails

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
Glamnetics ຮ່ວມມືກັບ Harry Potter ສໍາລັບ Magical Press-On Nails

Glamnetics ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ franchise Harry Potter ທີ່ຮັກແພງເພື່ອສ້າງຄໍເລັກຊັນທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຂອງເລັບທີ່ກົດດັນ. ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກສີ່ເຮືອນ Hogwarts ແລະປື້ມສຸດທ້າຍໃນຊຸດ, “Harry Potter and the Deathly Hallows,” ການຮ່ວມມືນີ້ເຮັດໃຫ້ການສໍາພັດຂອງ magic ໄປຫາປາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ.

ຄໍເລັກຊັນມີເລັບກົດໃສ່ 10 ອັນ, ມີສອງແບບສໍາລັບແຕ່ລະ Hogwarts House: Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin, ແລະ Hufflepuff. ດ້ວຍເລັບຮູບຊົງອັນມອນສັ້ນ XNUMX ໜ່ວຍ ແລະເລັບຮູບໄຂ່ສັ້ນ XNUMX ໜ່ວຍ, ມີຄວາມ ເໝາະ ສົມທີ່ສຸດ ສຳ ລັບແມ່ມົດແລະແມ່ມົດທຸກຄົນ.

ຫນຶ່ງໃນການອອກແບບທີ່ໂດດເດັ່ນໃນການເກັບກໍາແມ່ນຊຸດເລັບ Marauder's Map. ຕະປູເຫຼົ່ານີ້ມີເທກໂນໂລຍີການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມ, ປ່ຽນເປັນສີສີແດງເຂັ້ມໃນອຸນຫະພູມທີ່ເຢັນກວ່າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອສໍາຜັດກັບຄວາມຮ້ອນຫຼືໂຄມໄຟ, ພວກເຂົາເຈົ້າເປີດເຜີຍການອອກແບບ intricate ຂອງແຜນທີ່ Marauder, ສິລະປະທີ່ຮັກແພງຈາກຊຸດ.

Glamnetics press-on nails ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຕາ stunning, ແຕ່ຍັງທົນທານ. ພວກມັນມີເປືອກຫຸ້ມ UV ທີ່ສະຫນອງການສໍາເລັດຮູບເປັນເງົາ, ໃນຂະນະທີ່ຍັງເພີ່ມຊັ້ນປ້ອງກັນທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການ chipping ແລະ scratching. ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງຍີ່ຫໍ້ເພື່ອຄວາມຍືນຍົງແມ່ນເຫັນໄດ້ໃນວັດສະດຸທີ່ບໍ່ມີຊີວິດຊີວາແລະຄວາມໂຫດຮ້າຍທີ່ໃຊ້ສໍາລັບເລັບ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຖາດພາດສະຕິກ PET ທີ່ສາມາດເອົາຄືນໃຫມ່ໄດ້ 100 ເປີເຊັນ.

ແຕ່ລະຊຸດຂອງເລັບກົດໃສ່ມີສອງແຖບກາວ, ກະຕຸກກາວເລັບແປງໃສ່ເລັບ, ໄຟລ໌ເລັບແກ້ວ crystal ສໍາລັບຮູບຮ່າງທີ່ສົມບູນແບບ, ແລະການລ້າງເລັບກົດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຮ່ວມມືໄດ້ສະເໜີສີ່ສ່ວນເສີມເລັບທີ່ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກໂລກຂອງ Wizarding World ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການເຮັດເລັບທີ່ມະຫັດສະຈັນຂອງເຈົ້າ.

ແຟນໆສາມາດຊື້ເລັບກົດໃສ່ເຄື່ອງ Harry Potter ໃນລາຄາ $21.99 ໂດຍກົງຈາກ Glamnetics ຫຼືໃນລາຄາ $22 ຢູ່ Ulta ຄູ່ຮ່ວມງານຂາຍຍ່ອຍຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເລັບໄດ້ຖືກອອກແບບໃຫ້ຢູ່ໄດ້ເຖິງສອງອາທິດ, ຮັບປະກັນວ່າທ່ານສາມາດສະແດງຄວາມຮັກຂອງເຈົ້າສໍາລັບໂລກຂອງຄວາມຍາວປາທີ່ມີຮູບແບບທີ່ຍາວນານ.

ການຮ່ວມມືນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບແຟນຂອງ Harry Potter, ຍ້ອນວ່າ Warner Bros. Discovery ໄດ້ປະກາດການພັດທະນາຊຸດໂທລະທັດໃຫມ່ໂດຍອີງໃສ່ຊຸດປື້ມ Harry Potter ທັງຫມົດ. ແຕ່ລະລະດູການຈະເນັ້ນໃສ່ປຶ້ມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໃຫ້ຜູ້ອ່ານຮຸ່ນໃຫມ່ໄດ້ສໍາຜັດກັບຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງ Hogwarts ໃນຫນ້າຈໍ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຖະແຫຼງຂ່າວ Glamnetics
- ການປະກາດການຄົ້ນພົບຂອງ Warner Bros

By Mampho Brescia

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