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ຊຸມຊົນທີ່ໂສກເສົ້າໃຫ້ກຽດແກ່ຊີວິດຂອງ Danillo Glenn

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
ຊຸມຊົນທີ່ໂສກເສົ້າໃຫ້ກຽດແກ່ຊີວິດຂອງ Danillo Glenn

ໃນຕອນແລງວັນພະຫັດ, ຝູງຊົນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ Danillo Glenn ຖືກຂ້າຕາຍຢ່າງໂສກເສົ້າ, ພຽງແຕ່ສອງມື້ກ່ອນຫນ້ານີ້. ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວເຕັມໄປດ້ວຍດອກໄມ້, ປູມເປົ້າ, ແລະນໍ້າຕາໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າສອງຮ້ອຍຄົນໄດ້ມາຮ່ວມກັນເພື່ອສະຫລອງແລະລະນຶກເຖິງຊີວິດຂອງ Glenn.

ໄວລຸ້ນ, ເອົາຊະນະດ້ວຍຄວາມໂສກເສົ້າ, ໄດ້ວາງສາຍຮົ້ວທີ່ມີລະບົບຕ່ອງໂສ້ທີ່ຕິດຢູ່ອ້ອມຮອບສະຫນາມບານບ້ວງບ່ອນທີ່ Glenn ໄດ້ສູນເສຍຊີວິດຂອງລາວ. ພວກເຂົາເຈົ້າວາງຊໍ່ດອກໄມ້ຢູ່ໃນຂຸມຂອງສິ່ງກີດຂວາງ, ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນຮ້ອງໄຫ້ແລະໂອບກອດເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ເຮັດໃຫ້ Glenn ມີຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມຊົງຈໍາຂອງພວກເຂົາ.

ເພື່ອເປັນກຽດແກ່ Glenn, ປູມເປົ້າຮູບຫົວໃຈ ແລະ ປູມເປົ້າໃນຈົດໝາຍ 'D' ໄດ້ຖືກປ່ອຍຂຶ້ນສູ່ທ້ອງຟ້າ, ພ້ອມກັບຄຳປະກາດຄວາມຮັກອັນຈິງໃຈ. ຜູ້​ຄົນ​ໄດ້​ມາ​ຂ້າງ​ໜ້າ, ຮ້ອງ​ໄຫ້, ເພື່ອ​ແບ່ງ​ປັນ​ວິ​ທີ​ທີ່ Glenn ໄດ້​ປະ​ຖິ້ມ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ທີ່​ບໍ່​ສາມາດ​ແກ້​ໄຂ​ໄດ້​ໃນ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ໃນບັນດາພວກເຂົາແມ່ນ Ann Ervin, ແມ່ຕູ້ຂອງ Glenn, ຜູ້ທີ່ສະແດງຄວາມກະຕັນຍູຂອງນາງສໍາລັບຄວາມຮັກແພງທີ່ໄຫລອອກມາ.

ໝູ່ສະໜິດຂອງ Glenn ຫຼິ້ນດົນຕີທີ່ຂຽນ ແລະແຕ່ງໂດຍ Glenn ຈາກລົດຂອງລາວຢູ່ທີ່ບ່ອນເຝົ້າລະວັງ. ເນື້ອເພງ, "ເມື່ອຂ້ອຍຢູ່ຄົນດຽວ, ອ້າຍນ້ອງຂອງຂ້ອຍຈະຢູ່ຂ້າງຂ້ອຍ," ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຫນ້າກຽດຊັງທີ່ຕອນນີ້, ໃນເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ, ມັນແມ່ນຄົນທີ່ຮັກແພງຂອງ Glenn ທີ່ຫວັງວ່າຈະພົບຄວາມສະບາຍແລະການສະຫນັບສະຫນູນ.

Ervin reminisced ກ່ຽວກັບຊ່ວງເວລາທີ່ໃຊ້ເວລາກັບ Glenn, ເຊັ່ນ: ໃນເວລາທີ່ນາງຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາແລະອ້າຍນ້ອງຂອງຕົນຍູ້ໄຂ່ພາດສະຕິກດ້ວຍດັງຂອງເຂົາເຈົ້າໃນລະຫວ່າງວັນເກີດ. ນາງໄດ້ແບ່ງປັນວິທີທີ່ Glenn ວາງໃຈໃນນາງສໍາລັບຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບຊີວິດແລະມິດຕະພາບ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກສໍາລັບນາງທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຄວາມເປັນຈິງວ່າລາວເປັນພຽງແຕ່ຄວາມຊົງຈໍາ.

ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດຂອງ Glenn ຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງ. ຕໍາຫຼວດຍັງບໍ່ໄດ້ສະຫນອງການປັບປຸງໃດໆກ່ຽວກັບກໍລະນີ, ແລະຄອບຄົວໄດ້ຖືກປະໄວ້ດ້ວຍຂໍ້ມູນຫນ້ອຍທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂ່າວລື. ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ຕໍ່​ສື່​ມວນ​ຊົນ, ທ່ານ​ນາງ Ervin ​ໄດ້​ອ້ອນວອນ​ຕໍ່​ຜູ້​ກະ​ທຳ​ຜິດ​ໃຫ້​ອອກ​ມາ, ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສະ​ໜອງ​ການ​ປິດ​ລ້ອມ​ຄອບ​ຄົວ​ທີ່​ໂສກ​ເສົ້າ​ຂອງ​ນາງ.

ການບໍລິການຕໍາຫຼວດ Calgary ຍັງບໍ່ທັນຕອບສະຫນອງຕໍ່ຄໍາຮ້ອງຂໍສື່ມວນຊົນສໍາລັບການອັບເດດກ່ຽວກັບການສືບສວນ, ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວຢູ່ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ແນ່ນອນແລະປາຖະຫນາຢາກຄວາມຍຸດຕິທໍາ. ເຂົາເຈົ້າຫວັງວ່າ, ດ້ວຍການຫັນຕົນເອງເຂົ້າມາ, ບຸກຄົນທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການເສຍຊີວິດຂອງ Glenn ສາມາດນໍາເອົາຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະ ການປິດລ້ອມໃຫ້ກັບຄົນຮັກຂອງລາວ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ອີງ​ຕາມ​ເນື້ອ​ໃນ​ບົດ​ຄວາມ​
- ຂໍ້​ມູນ​ຈາກ Jim Wells

By Mampho Brescia

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