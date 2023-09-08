ຊຸມຊົນທີ່ໂສກເສົ້າໃຫ້ກຽດແກ່ຊີວິດຂອງ Danillo Glenn

ໃນຕອນແລງວັນພະຫັດ, ຝູງຊົນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ Danillo Glenn ຖືກຂ້າຕາຍຢ່າງໂສກເສົ້າ, ພຽງແຕ່ສອງມື້ກ່ອນຫນ້ານີ້. ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວເຕັມໄປດ້ວຍດອກໄມ້, ປູມເປົ້າ, ແລະນໍ້າຕາໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າສອງຮ້ອຍຄົນໄດ້ມາຮ່ວມກັນເພື່ອສະຫລອງແລະລະນຶກເຖິງຊີວິດຂອງ Glenn.
ໄວລຸ້ນ, ເອົາຊະນະດ້ວຍຄວາມໂສກເສົ້າ, ໄດ້ວາງສາຍຮົ້ວທີ່ມີລະບົບຕ່ອງໂສ້ທີ່ຕິດຢູ່ອ້ອມຮອບສະຫນາມບານບ້ວງບ່ອນທີ່ Glenn ໄດ້ສູນເສຍຊີວິດຂອງລາວ. ພວກເຂົາເຈົ້າວາງຊໍ່ດອກໄມ້ຢູ່ໃນຂຸມຂອງສິ່ງກີດຂວາງ, ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນຮ້ອງໄຫ້ແລະໂອບກອດເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ເຮັດໃຫ້ Glenn ມີຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມຊົງຈໍາຂອງພວກເຂົາ.
ເພື່ອເປັນກຽດແກ່ Glenn, ປູມເປົ້າຮູບຫົວໃຈ ແລະ ປູມເປົ້າໃນຈົດໝາຍ 'D' ໄດ້ຖືກປ່ອຍຂຶ້ນສູ່ທ້ອງຟ້າ, ພ້ອມກັບຄຳປະກາດຄວາມຮັກອັນຈິງໃຈ. ຜູ້ຄົນໄດ້ມາຂ້າງໜ້າ, ຮ້ອງໄຫ້, ເພື່ອແບ່ງປັນວິທີທີ່ Glenn ໄດ້ປະຖິ້ມຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໃນຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນບັນດາພວກເຂົາແມ່ນ Ann Ervin, ແມ່ຕູ້ຂອງ Glenn, ຜູ້ທີ່ສະແດງຄວາມກະຕັນຍູຂອງນາງສໍາລັບຄວາມຮັກແພງທີ່ໄຫລອອກມາ.
ໝູ່ສະໜິດຂອງ Glenn ຫຼິ້ນດົນຕີທີ່ຂຽນ ແລະແຕ່ງໂດຍ Glenn ຈາກລົດຂອງລາວຢູ່ທີ່ບ່ອນເຝົ້າລະວັງ. ເນື້ອເພງ, "ເມື່ອຂ້ອຍຢູ່ຄົນດຽວ, ອ້າຍນ້ອງຂອງຂ້ອຍຈະຢູ່ຂ້າງຂ້ອຍ," ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຫນ້າກຽດຊັງທີ່ຕອນນີ້, ໃນເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ, ມັນແມ່ນຄົນທີ່ຮັກແພງຂອງ Glenn ທີ່ຫວັງວ່າຈະພົບຄວາມສະບາຍແລະການສະຫນັບສະຫນູນ.
Ervin reminisced ກ່ຽວກັບຊ່ວງເວລາທີ່ໃຊ້ເວລາກັບ Glenn, ເຊັ່ນ: ໃນເວລາທີ່ນາງຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາແລະອ້າຍນ້ອງຂອງຕົນຍູ້ໄຂ່ພາດສະຕິກດ້ວຍດັງຂອງເຂົາເຈົ້າໃນລະຫວ່າງວັນເກີດ. ນາງໄດ້ແບ່ງປັນວິທີທີ່ Glenn ວາງໃຈໃນນາງສໍາລັບຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບຊີວິດແລະມິດຕະພາບ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກສໍາລັບນາງທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຄວາມເປັນຈິງວ່າລາວເປັນພຽງແຕ່ຄວາມຊົງຈໍາ.
ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດຂອງ Glenn ຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງ. ຕໍາຫຼວດຍັງບໍ່ໄດ້ສະຫນອງການປັບປຸງໃດໆກ່ຽວກັບກໍລະນີ, ແລະຄອບຄົວໄດ້ຖືກປະໄວ້ດ້ວຍຂໍ້ມູນຫນ້ອຍທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂ່າວລື. ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ສື່ມວນຊົນ, ທ່ານນາງ Ervin ໄດ້ອ້ອນວອນຕໍ່ຜູ້ກະທຳຜິດໃຫ້ອອກມາ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສະໜອງການປິດລ້ອມຄອບຄົວທີ່ໂສກເສົ້າຂອງນາງ.
ການບໍລິການຕໍາຫຼວດ Calgary ຍັງບໍ່ທັນຕອບສະຫນອງຕໍ່ຄໍາຮ້ອງຂໍສື່ມວນຊົນສໍາລັບການອັບເດດກ່ຽວກັບການສືບສວນ, ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວຢູ່ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ແນ່ນອນແລະປາຖະຫນາຢາກຄວາມຍຸດຕິທໍາ. ເຂົາເຈົ້າຫວັງວ່າ, ດ້ວຍການຫັນຕົນເອງເຂົ້າມາ, ບຸກຄົນທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການເສຍຊີວິດຂອງ Glenn ສາມາດນໍາເອົາຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະ ການປິດລ້ອມໃຫ້ກັບຄົນຮັກຂອງລາວ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ອີງຕາມເນື້ອໃນບົດຄວາມ
- ຂໍ້ມູນຈາກ Jim Wells