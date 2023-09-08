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ໂທລະສັບສະຫຼາດ Honor 90 ກໍາລັງຈະເປີດຕົວໃນອິນເດຍ

ByRobert Andrew

Sep 8, 2023
ໂທລະສັບສະຫຼາດ Honor 90 ກໍາລັງຈະເປີດຕົວໃນອິນເດຍ

ສະມາດໂຟນ Honor 90 ທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນທີ່ຕັ້ງໄວ້ໃນທີ່ສຸດກໍກຳລັງເດີນທາງໄປປະເທດອິນເດຍ, ແລະຜູ້ທີ່ມັກເທັກໂນໂລຍີບໍ່ສາມາດຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍ. ວັນ​ເປີດ​ຕົວ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປະກາດ​ໃນ​ວັນ​ທີ 14 ກັນຍາ​ນີ້, ​ເຊິ່ງງານ​ວາງສະ​ແດງ​ຈະ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເວລາ 12:30 ​ໂມງ. Honour Tech ໄດ້ຫຼຸດລົງບາງລາຍລະອຽດທີ່ຫນ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບອຸປະກອນ, ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງ buzz ຫຼາຍແລ້ວນັບຕັ້ງແຕ່ການເປີດຕົວຄັ້ງທໍາອິດໃນປະເທດຈີນ.

ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ Honor 90 ແມ່ນລະບົບກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ. ມັນຈະມີການຕິດຕັ້ງກ້ອງຫຼັງສາມຕົວທີ່ມີຄວາມລະອຽດ 200MP, ພ້ອມກັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ selfie ດ້ານຫນ້າ 50MP. ຜູ້ທີ່ມັກການຖ່າຍຮູບແນ່ນອນຈະດີໃຈກັບຄວາມສາມາດທີ່ສະມາດໂຟນນີ້ໃຫ້.

ນອກເຫນືອຈາກກ້ອງຖ່າຍຮູບພິເສດຂອງມັນ, Honor 90 ຈະມີຈໍສະແດງຜົນ Quad-Curved Floating ຂະຫນາດໃຫຍ່, ວັດແທກ 6.7 ນິ້ວ. ຈໍສະແດງຜົນໃຫ້ຄວາມລະອຽດສູງ 1.5K ແລະຄວາມສະຫວ່າງສູງສຸດຂອງ 1600 nits. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມັນມາພ້ອມກັບຊຸດຄຸນສົມບັດປ້ອງກັນຕາເຊັ່ນ: ການຫຼຸດແສງແບບບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ການຫຼຸດແສງແບບໄດນາມິກ, ໂໝດແສງສີຟ້າໜ້ອຍ, ຈໍສະແດງຜົນກາງຄືນແບບ circadian, ແລະການປັບຄວາມມືດສຳລັບສະພາບແສງໜ້ອຍ.

Honor 90 ຈະແລ່ນໃນ MagicOS 7.1, ໂດຍອີງໃສ່ Android 13. ລະບົບປະຕິບັດການນີ້ສັນຍາວ່າປະສົບການຂ້າມເວທີແລະອຸປະກອນຂ້າມ. MagicOS 7.1 ຈະເຂົ້າກັນໄດ້ກັບລະບົບປະຕິບັດການຕ່າງໆ, ຊ່ວຍໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານອຸປະກອນຕ່າງໆໄດ້ຍາກ. ໂທລະສັບສະຫຼາດຈະມາພ້ອມກັບຄຸນສົມບັດຫຼາຍຢ່າງ, ລວມທັງ HonorShare ສໍາລັບການແບ່ງປັນໄຟລ໌ທີ່ງ່າຍດາຍ, MagicText ສໍາລັບການກໍານົດຕົວຫນັງສືພາຍໃນຮູບພາບ, ແອັບຯ Honor Health ແລະອື່ນໆອີກ.

ສໍາລັບຄວາມພ້ອມຂອງມັນ, Honor 90 ຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຜ່ານ Amazon, ເຊິ່ງໄດ້ຕັ້ງ microsite ສະເພາະສໍາລັບໂທລະສັບສະຫຼາດແລ້ວ. ໃນຂະນະທີ່ລາຍລະອຽດຂອງລາຄາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປີດເຜີຍ, ການຄາດເດົາໄດ້ແນະນໍາວ່າມັນຈະຖືກຈັດວາງໃນການແຂ່ງຂັນໃນລະດັບກາງ.

ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຢາກຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ Honor 90, ໃຫ້ຫມາຍປະຕິທິນຂອງເຈົ້າສໍາລັບການເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການໃນອາທິດຫນ້າ. ຕິດຕາມການອັບເດດຕໍ່ໄປ, ເພາະວ່າທຸກລາຍລະອຽດທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນຈະຖືກເປີດເຜີຍໃນລະຫວ່າງການເປີດຕົວ.

ນິຍາມ:
– Honor 90: ເປັນສະມາດໂຟນລຸ້ນໃໝ່ຈາກ Honor Tech.
– MagicOS 7.1: ລະບົບປະຕິບັດການທີ່ Honor 90 ຈະເປີດໃຊ້.
– Android 13: ລະບົບປະຕິບັດການພື້ນຖານສໍາລັບ MagicOS 7.1.
– ຈໍສະແດງຜົນແບບໂຄ້ງສີ່ຫຼ່ຽມ: ຈໍສະແດງຜົນທີ່ມີຂອບໂຄ້ງຢູ່ທັງສີ່ດ້ານ.
– HonorShare: ຄຸນນະສົມບັດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ແບ່ງປັນໄຟລ໌ໄດ້ງ່າຍລະຫວ່າງໂທລະສັບສະຫຼາດແລະ PCs.
– MagicText: ຄຸນສົມບັດທີ່ສາມາດລະບຸຂໍ້ຄວາມພາຍໃນຮູບພາບ.
- ແອັບ Honour Health: ແອັບພລິເຄຊັ່ນສຳລັບຄຸນສົມບັດ ແລະ ຄຸນສົມບັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສຸຂະພາບ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Honor Tech (ການ​ປະ​ກາດ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​)
- Amazon (ຈຸນລະພາກທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອກຽດສັກສີ 90)

By Robert Andrew

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