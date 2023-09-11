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ປະຢັດ $1,500 ໃນ Premium M1 Max MacBook Pro ຂອງ Apple ມື້ນີ້ເທົ່ານັ້ນ

ByRobert Andrew

Sep 11, 2023
ປະຢັດ $1,500 ໃນ Premium M1 Max MacBook Pro ຂອງ Apple ມື້ນີ້ເທົ່ານັ້ນ

ຖ້າທ່ານໄດ້ແນມເບິ່ງ MacBook Pro M1 Max ທີ່ນິຍົມຂອງ Apple, ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນເວລາທີ່ສົມບູນແບບທີ່ຈະເຮັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານ. ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງເຫດການ Deal Zone ຂອງ B&H, ທ່ານສາມາດເພີດເພີນກັບສ່ວນຫຼຸດອັນໃຫຍ່ຫຼວງ $1,500 ໃນການຕັ້ງຄ່າລະດັບສູງຂອງ MacBook Pro 16 ນິ້ວ. ຂໍ້ສະເໜີນີ້ມີໃຫ້ສະເພາະມື້ນີ້ເທົ່ານັ້ນ, ສະນັ້ນ ຢ່າພາດ.

ຮູບແບບການຫຼຸດລາຄາແມ່ນມາໃນ Space Gray ແລະມາພ້ອມກັບຊິບ M2021 Max ທ້າຍປີ 1 ທີ່ມີອໍານາດ, ມີ GPU 32-core. ມັນຍັງມີຄວາມຈຳ 64GB ທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ SSD 2TB ທີ່ກວ້າງຂວາງ, ຮັບປະກັນການສັ່ງຊື້ຂອງທ່ານໃນອະນາຄົດ.

ອີງຕາມຄໍາແນະນໍາລາຄາ AppleInsider M1 MacBook Pro 16 ນິ້ວ, ລາຄາຂອງ B&H ຂອງ $ 2,799 ແມ່ນດີທີ່ສຸດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນສໍາລັບການຕັ້ງຄ່າຊັ້ນສູງນີ້. ຢູ່ເທິງສຸດຂອງສ່ວນຫຼຸດເງິນສົດທີ່ສໍາຄັນ, B&H ກໍາລັງສະຫນອງການຂົນສົ່ງຟຣີ 2 ມື້ພາຍໃນສະຫະລັດທີ່ຕິດຕໍ່ກັນ, ຮັບປະກັນປະສົບການການຊື້ເຄື່ອງທີ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່.

ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີບັດ Payboo, ມີທ່າແຮງຫຼາຍສໍາລັບການປະຫຍັດ. ອີງຕາມການມີສິດຂອງລັດຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດມີຄວາມສຸກກັບການຄືນເງິນພາສີການຂາຍຫຼືການເງິນພິເສດ.

ນອກເຫນືອໄປຈາກ MacBook Pro 16 ນິ້ວທີ່ມີສ່ວນຫຼຸດ, B&H ຍັງສະເຫນີຂໍ້ສະເຫນີທີ່ຮຸກຮານອື່ນໆກ່ຽວກັບຮູບແບບທີ່ໃກ້ຊິດ. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ M1 Max MacBook Pro 14-inch ແລະ 16-inch configurations ທີ່ມີສະເປັກຕ່າງໆ, ທັງຫມົດໃນສ່ວນຫຼຸດທີ່ສໍາຄັນ.

ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນຕະຫຼາດສໍາລັບຜະລິດຕະພັນອື່ນໆຂອງ Apple, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຈະຄົ້ນຫາຂໍ້ສະເຫນີຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ໃນລະຫວ່າງການສະຫລອງເຫດການ Apple ໃນອາທິດນີ້. ຄູ່ມືລາຄາຂອງ Apple ໃຫ້ຂໍ້ສະເຫນີພິເສດສະເພາະກ່ຽວກັບອຸປະກອນຕັ້ງແຕ່ MacBook Air ຫາ Mac Mini. ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກການພິເສດທີ່ມີເວລາຈຳກັດເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທີ່ພວກມັນຈະໝົດໄປ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– AppleInsider M1 MacBook Pro 16 ນິ້ວຄູ່ມືລາຄາ

By Robert Andrew

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