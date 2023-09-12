ອັບເກຣດລົດຂອງເຈົ້າດ້ວຍຈໍສຳຜັດທີ່ຕິດກະຈົກ 10 ນິ້ວ ແລະ ກ້ອງຄູ່

ຖ້າທ່ານມີລົດເກົ່າ, ທ່ານອາດຈະຂາດບາງເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ໆ ເຊັ່ນ: ກ້ອງໜ້າປັດ ແລະ ກ້ອງສຳຮອງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີການແກ້ໄຂທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານສາມາດເພີດເພີນກັບລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນລົດໃດກໍ່ຕາມ, ເຖິງແມ່ນວ່າຮູບແບບ vintage, ແລະໃນລາຄາທີ່ເຫມາະສົມ.
ໃນລາຄາພຽງແຕ່ 96 ໂດລາ, StackSocial ກໍາລັງສະເຫນີຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບຫນ້າຈໍສໍາຜັດທີ່ຕິດກະຈົກຫລັງ 10 ນິ້ວທີ່ມີ dash ແລະຊຸດກ້ອງຖ່າຍຮູບສໍາຮອງ. ປົກກະຕິລາຄາ 120 ໂດລາ, ຊຸດນີ້ເຮັດໃຫ້ການເບິ່ງເຫັນ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນທ້ອງຖະໜົນເພີ່ມຂຶ້ນ.
ເພື່ອຕິດຕັ້ງ dashcam, ທ່ານຈະຕິດຫນ້າຈໍ 10 ນິ້ວໃສ່ກະຈົກຫລັງທີ່ມີຢູ່ຂອງທ່ານໂດຍໃຊ້ຢາງແລະສາຍຍຶດ. dashcam ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນດ້ານຫລັງຂອງຫນ້າຈໍ. ຕໍ່ໄປ, ທ່ານຈະສຽບຫນ້າຈໍໃສ່ພອດເບົາຂອງລົດຂອງທ່ານເພື່ອພະລັງງານ. ສຸດທ້າຍ, ໃຫ້ຕິດກ້ອງສຳຮອງໃສ່ດ້ານນອກດ້ານຫຼັງຂອງລົດເຈົ້າ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍຂອງມັນກັບໜ້າຈໍ.
ຫນຶ່ງໃນຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງຊຸດນີ້ແມ່ນວ່າທ່ານສາມາດເບິ່ງຮູບພາບສົດໃນຫນ້າຈໍ 10 ນິ້ວ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງມີທາງເລືອກທີ່ຈະເບິ່ງກ້ອງຖ່າຍຮູບສໍາຮອງຂໍ້ມູນຢ່າງດຽວຫຼືທັງສອງກ້ອງຖ່າຍຮູບພ້ອມໆກັນ. ນີ້ປັບປຸງການເບິ່ງເຫັນໃນຂະນະທີ່ຂັບລົດແລະໃນເວລາທີ່ maneuvering ເຂົ້າໄປໃນຈຸດຈອດລົດ.
ການມີກ້ອງຄູ່ສາມາດເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນກໍລະນີເກີດເຫດການ, ໂດຍສະເພາະສຳລັບການປະກັນໄພ. ຊຸດດັ່ງກ່າວປະກອບມີເຊັນເຊີ G ທີ່ກວດພົບການຂັດກັນໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະບັນທຶກວິດີໂອໄວ້ໃນ SD ກາດ (ບໍ່ລວມ). ກ້ອງຖ່າຍຮູບທັງສອງມີມຸມກວ້າງ, ການບັນທຶກ 4K, ແລະຄວາມສາມາດໃນການເບິ່ງເຫັນໃນຕອນກາງຄືນເພື່ອຮັບປະກັນຮູບພາບທີ່ຊັດເຈນຂອງປ້າຍທະບຽນແລະອຸປະຕິເຫດ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຊຸດນີ້ໃຫ້ການຄວບຄຸມສຽງຂັ້ນສູງ, ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານຖ່າຍຮູບ, ເລີ່ມ ແລະຢຸດການບັນທຶກ, ປ່ຽນກ້ອງຖ່າຍຮູບ ຫຼືປິດໜ້າຈໍແບບແຮນຟຣີ.
ອັບເກຣດເທັກໂນໂລຍີລົດເຈົ້າດ້ວຍຈໍສຳຜັດທີ່ຕິດກະຈົກເບິ່ງຫຼັງຂະໜາດ 10 ນິ້ວ ແລະ ກ້ອງຄູ່ໃນລາຄາຜ່ອນໄດ້.