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Textron's Bell ຮ່ວມມືກັບ GE Aerospace ສໍາລັບ Black Hawk Successor

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
Textron's Bell ຮ່ວມມືກັບ GE Aerospace ສໍາລັບ Black Hawk Successor

Textron's Bell ໄດ້ປະກາດການຮ່ວມມືກັບ GE Aerospace ເພື່ອພັດທະນາລະບົບດິຈິຕອນສໍາລັບຜູ້ສືບທອດເຮລິຄອບເຕີ Black Hawk utility ໃຫມ່, Bell V-280 Valor. ການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາພື້ນຖານສະຖາປັດຕະຍະກຳແບບເປີດທົ່ວໄປ, ເຄື່ອງບັນທຶກສຽງ ແລະຂໍ້ມູນ, ແລະເຄືອຂ່າຍການຮັບຮູ້ດ້ານສຸຂະພາບສຳລັບການບຳລຸງຮັກສາການຄາດເດົາ.

ກອງທັບສະຫະລັດໄດ້ເລືອກເຮືອບິນ tiltrotor ຂອງ Bell ໃນໄລຍະ Sikorsky-Boeing Defiant X ສໍາລັບໂຄງການເຮືອບິນ Assault ໄລຍະໄກໃນອະນາຄົດ. ໂຄງ​ການ​ນີ້​ໄດ້​ຮັບ​ຖື​ວ່າ​ເປັນ​ຫນຶ່ງ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ຊື້​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ແລະ​ຊັບ​ຊ້ອນ​ທີ່​ສຸດ​ໂດຍ​ກອງ​ທັບ​. ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ Textron's Bell ແລະ GE Aerospace ຈະຊ່ວຍປັບປຸງວິທີການປັບປຸງ ແລະບໍາລຸງຮັກສາເຮືອບິນ ແລະໃຫ້ຄວາມໄດ້ປຽບແກ່ທະຫານໃນສະໜາມຮົບ.

ປະສົບການຂອງ GE Aerospace ໃນການສະຫນອງສະຖາປັດຕະຍະກໍາ avionics ແບບເປີດຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ໂຄງການການຍົກແນວຕັ້ງໃນອະນາຄົດ (FVL) ຂອງກອງທັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ. ຂໍ້​ລິ​ເລີ່ມ FVL ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ເພື່ອ​ປັບ​ປຸງ​ການ​ບິນ​ຂອງ​ທະ​ຫານ, ໂດຍ​ມີ​ຈຸດ​ສຸມ​ສະ​ເພາະ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໂຈມ​ຕີ, ການ​ຂົນ​ສົ່ງ, ແລະ​ພາ​ລະ​ກິດ​ສອດ​ແນມ. Bell ມີພັນທະທີ່ຈະສົ່ງເຄື່ອງຕົ້ນແບບໃຫ້ກອງທັບໃນປີ 2025, ດ້ວຍພັນທະສັນຍາເບື້ອງຕົ້ນຂອງ $ 232 ລ້ານແລະເພດານທີ່ມີທ່າແຮງຂອງ $ 1.3 ຕື້ສໍາລັບທາງເລືອກເພີ່ມເຕີມ.

ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ Textron's Bell ແລະ GE Aerospace ນີ້ເປັນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນໃນຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເທັກໂນໂລຍີການບິນທາງທະຫານ. ການພັດທະນາກະດູກສັນຫຼັງດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກໍາແບບເປີດເຜີຍທົ່ວໄປແລະເຄືອຂ່າຍຄວາມຮູ້ດ້ານສຸຂະພາບສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາການຄາດເດົາຈະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງ Bell V-280 Valor, ໃຫ້ທະຫານໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນໃນພາກສະຫນາມ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ: ຂ່າວປ້ອງກັນປະເທດ
- ຄໍາ​ນິ​ຍາມ​:
– Bell V-280 Valor: ເຮືອບິນ tiltrotor ພັດທະນາໂດຍ Textron's Bell ທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກໂດຍກອງທັບສະຫະລັດສໍາລັບໂຄງການເຮືອບິນ Assault ໄລຍະໄກໃນອະນາຄົດ.
– Future Vertical Lift (FVL): ເປັນຂໍ້ລິເລີ່ມໂດຍກອງທັບສະຫະລັດ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະຍົກລະດັບຄວາມສາມາດດ້ານການບິນຂອງຕົນ, ສຸມໃສ່ພາລະກິດການໂຈມຕີ, ການຂົນສົ່ງ, ແລະ ການສອດແນມ.
– ສະຖາປັດຕະຍະກຳແບບເປີດ: ເປັນວິທີການອອກແບບລະບົບທີ່ເນັ້ນຄວາມໂມດູນ ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ງ່າຍໃນການເຊື່ອມໂຍງຂອງເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່.

By Gabriel Botha

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