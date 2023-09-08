Textron's Bell ຮ່ວມມືກັບ GE Aerospace ສໍາລັບ Black Hawk Successor

Textron's Bell ໄດ້ປະກາດການຮ່ວມມືກັບ GE Aerospace ເພື່ອພັດທະນາລະບົບດິຈິຕອນສໍາລັບຜູ້ສືບທອດເຮລິຄອບເຕີ Black Hawk utility ໃຫມ່, Bell V-280 Valor. ການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາພື້ນຖານສະຖາປັດຕະຍະກຳແບບເປີດທົ່ວໄປ, ເຄື່ອງບັນທຶກສຽງ ແລະຂໍ້ມູນ, ແລະເຄືອຂ່າຍການຮັບຮູ້ດ້ານສຸຂະພາບສຳລັບການບຳລຸງຮັກສາການຄາດເດົາ.
ກອງທັບສະຫະລັດໄດ້ເລືອກເຮືອບິນ tiltrotor ຂອງ Bell ໃນໄລຍະ Sikorsky-Boeing Defiant X ສໍາລັບໂຄງການເຮືອບິນ Assault ໄລຍະໄກໃນອະນາຄົດ. ໂຄງການນີ້ໄດ້ຮັບຖືວ່າເປັນຫນຶ່ງໃນການຈັດຊື້ການແຂ່ງຂັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແລະຊັບຊ້ອນທີ່ສຸດໂດຍກອງທັບ. ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ Textron's Bell ແລະ GE Aerospace ຈະຊ່ວຍປັບປຸງວິທີການປັບປຸງ ແລະບໍາລຸງຮັກສາເຮືອບິນ ແລະໃຫ້ຄວາມໄດ້ປຽບແກ່ທະຫານໃນສະໜາມຮົບ.
ປະສົບການຂອງ GE Aerospace ໃນການສະຫນອງສະຖາປັດຕະຍະກໍາ avionics ແບບເປີດຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ໂຄງການການຍົກແນວຕັ້ງໃນອະນາຄົດ (FVL) ຂອງກອງທັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ. ຂໍ້ລິເລີ່ມ FVL ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງການບິນຂອງທະຫານ, ໂດຍມີຈຸດສຸມສະເພາະກ່ຽວກັບການໂຈມຕີ, ການຂົນສົ່ງ, ແລະພາລະກິດສອດແນມ. Bell ມີພັນທະທີ່ຈະສົ່ງເຄື່ອງຕົ້ນແບບໃຫ້ກອງທັບໃນປີ 2025, ດ້ວຍພັນທະສັນຍາເບື້ອງຕົ້ນຂອງ $ 232 ລ້ານແລະເພດານທີ່ມີທ່າແຮງຂອງ $ 1.3 ຕື້ສໍາລັບທາງເລືອກເພີ່ມເຕີມ.
ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ Textron's Bell ແລະ GE Aerospace ນີ້ເປັນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນໃນຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເທັກໂນໂລຍີການບິນທາງທະຫານ. ການພັດທະນາກະດູກສັນຫຼັງດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກໍາແບບເປີດເຜີຍທົ່ວໄປແລະເຄືອຂ່າຍຄວາມຮູ້ດ້ານສຸຂະພາບສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາການຄາດເດົາຈະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງ Bell V-280 Valor, ໃຫ້ທະຫານໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນໃນພາກສະຫນາມ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ: ຂ່າວປ້ອງກັນປະເທດ
- ຄໍານິຍາມ:
– Bell V-280 Valor: ເຮືອບິນ tiltrotor ພັດທະນາໂດຍ Textron's Bell ທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກໂດຍກອງທັບສະຫະລັດສໍາລັບໂຄງການເຮືອບິນ Assault ໄລຍະໄກໃນອະນາຄົດ.
– Future Vertical Lift (FVL): ເປັນຂໍ້ລິເລີ່ມໂດຍກອງທັບສະຫະລັດ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະຍົກລະດັບຄວາມສາມາດດ້ານການບິນຂອງຕົນ, ສຸມໃສ່ພາລະກິດການໂຈມຕີ, ການຂົນສົ່ງ, ແລະ ການສອດແນມ.
– ສະຖາປັດຕະຍະກຳແບບເປີດ: ເປັນວິທີການອອກແບບລະບົບທີ່ເນັ້ນຄວາມໂມດູນ ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ງ່າຍໃນການເຊື່ອມໂຍງຂອງເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່.