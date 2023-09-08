Garena Free Fire Redeem Codes: ວິທີຮັບລາຍການໃນເກມຟຣີ

Garena Free Fire, ເກມຮົບ Royale ຍອດນິຍົມ, ກໍາລັງຈະກັບຄືນມາໃນປະເທດອິນເດຍດ້ວຍຫົວຂໍ້, ລັກສະນະ ແລະກົດລະບຽບໃໝ່. ເກມ, ທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມ FF India, ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວໃນໄວໆນີ້, ແຕ່ບໍ່ມີການອັບເດດຢ່າງເປັນທາງການໄດ້ຖືກແບ່ງປັນເທື່ອ. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນລໍຖ້າການເປີດຕົວຄືນໃໝ່ຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ, ເຂົາເຈົ້າຍັງສາມາດເພີ່ມລະດັບການຫຼິ້ນເກມຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຄວ້າຟຣີໂດຍການແລກລະຫັດໃນເກມ.
ຫົວຂໍ້ປັດຈຸບັນສໍາລັບເດືອນກັນຍາແມ່ນ Jelly Assault, ເຊິ່ງໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນເຂົ້າເຖິງລາຍການຕ່າງໆໃນເກມເຊັ່ນ: ເຄື່ອງນຸ່ງ, ຫນັງປືນ, ແລະລູກລະເບີດ. ລາຍການເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຮັບໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ຫຼືຊື້ໂດຍໃຊ້ເພັດໃນເກມ. ຖ້າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາເອົາລາຍການທີ່ທ່ານມັກໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເພັດໃດໆ, ທ່ານສາມາດລອງໂຊກຂອງທ່ານກັບ Garena Free Fire Redeem Codes.
ລະຫັດແລກແມ່ນລະຫັດສະເພາະທີ່ໃຫ້ລາຍການຟຣີໃນເກມ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ລະຫັດເຫຼົ່ານີ້ມີການເຄື່ອນໄຫວພຽງແຕ່ 12 ຊົ່ວໂມງເທົ່ານັ້ນ, ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະປະຕິບັດຢ່າງໄວວາ. ຖ້າລະຫັດໜຶ່ງໃຊ້ບໍ່ໄດ້, ລອງໃຊ້ລະຫັດອື່ນຈາກລາຍການລະຫັດແລກຂອງ Garena Free Fire ສໍາລັບວັນທີ 8 ກັນຍາ:
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ເພື່ອໃຊ້ລະຫັດແລກເຫຼົ່ານີ້, ໃຫ້ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້:
- ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີ Free Fire ຂອງທ່ານແລະບໍ່ໄດ້ໃຊ້ບັນຊີແຂກ.
- ໄປທີ່ເວັບໄຊທ໌ການໄຖ່ຂອງ Free Fire: reward.ff.garena.com/en. ຫຼີກເວັ້ນການໄປຢ້ຽມຢາມເວັບໄຊທ໌ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍແລະໃຊ້ພຽງແຕ່ເວັບໄຊທ໌ທາງການເພື່ອແລກລະຫັດ.
- ເຂົ້າສູ່ລະບົບໂດຍຜ່ານທາງເລືອກເຊັ່ນ Google, Facebook, VK, ຫຼືວິທີການອື່ນໆທີ່ມີຢູ່.
- ເມື່ອເຂົ້າສູ່ລະບົບສຳເລັດແລ້ວ, ໃຫ້ໃສ່ລະຫັດແລກ 12 ຕົວເລກຂອງທ່ານໃນໜ້າຕໍ່ໄປ.
- ກົດ “OK” ແລະລໍຖ້າສໍາລັບລາງວັນຂອງທ່ານ. ພວກມັນຈະຖືກສົ່ງໄປທີ່ຈົດໝາຍໃນເກມຂອງເຈົ້າພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ.
ຕິດຕາມລະຫັດແລກເພີ່ມເຕີມໃນອະນາຄົດເພື່ອສືບຕໍ່ປັບປຸງປະສົບການການຫຼິ້ນເກມຂອງທ່ານໃນ Garena Free Fire.
ນິຍາມ:
- ເກມຮົບ Royale: ປະເພດຂອງວິດີໂອເກມທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນຫຼາຍຄົນຕໍ່ສູ້ກັນຈົນກວ່າຜູ້ຫຼິ້ນ ຫຼືທີມຄົນດຽວຈະຢືນຢູ່.
- ແລກລະຫັດ: ລະຫັດສະເພາະທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນໄດ້ຮັບລາຍການຟຣີໃນເກມ.
- ເພັດໃນເກມ: ສະກຸນເງິນສະເໝືອນໃນ Garena Free Fire ໃຊ້ສຳລັບການຊື້ລາຍການໃນເກມ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
ບໍ່ມີ