Garena Free Fire MAX: ລຸ້ນໃໝ່ຂອງເກມ Battle Royale ຍອດນິຍົມ

Garena Free Fire MAX ເປັນເວີຊັ່ນຂັ້ນສູງຂອງເກມຮົບ Royale ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢ່າງມະຫາສານ, Garena Free Fire. ເກມນີ້ຊ້ຳກັນໃໝ່ສະເໜີຮູບພາບທີ່ປັບປຸງ, ປັບປຸງການຫຼິ້ນເກມ, ແລະຄຸນສົມບັດໃໝ່ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.
ດ້ວຍການຫ້າມ Garena Free Fire ໃນປະເທດອິນເດຍ, ຜູ້ຫຼິ້ນໄດ້ຫັນໄປຫາ Garena Free Fire MAX ເປັນທາງເລືອກທີ່ເປັນໄປໄດ້. ເກມໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຕາມທີ່ສໍາຄັນໃນປະເທດ, ດຶງດູດຜູ້ຫຼິ້ນທັງໃຫມ່ແລະເກົ່າຄືກັນ.
ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນຂອງ Garena Free Fire MAX ແມ່ນລະຫັດການໄຖ່ປະຈໍາວັນທີ່ສະເຫນີຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງຕົນ, reward.ff.garena.com. ລະຫັດຕົວເລກ 12 ຕົວອັກສອນເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ໂອກາດຜູ້ຫຼິ້ນເພື່ອປົດລັອກຮາງວັນຟຣີຕ່າງໆ, ລວມທັງສະກິນຕົວລະຄອນ, ໜັງອາວຸດ ແລະລາຍການອື່ນໆໃນເກມ.
ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຕ້ອງສັງເກດວ່າລະຫັດການໄຖ່ແຕ່ລະຄັ້ງສາມາດໃຊ້ໄດ້ຄັ້ງດຽວ, ແລະລະຫັດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼື ໝົດ ອາຍຸບໍ່ສາມາດຖືກແລກເອົາລາງວັນໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ລະຫັດທັງໝົດທີ່ໃຫ້ມາມີກຳນົດການໝົດອາຍຸຂອງ 12 ຫາ 18 ຊົ່ວໂມງ, ດັ່ງນັ້ນຜູ້ຫຼິ້ນຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງວ່ອງໄວເພື່ອນຳໃຊ້ພວກມັນກ່ອນທີ່ມັນຈະໝົດອາຍຸ.
ການນຳສະເໜີ Garena Free Fire MAX ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດໃໝ່ເຂົ້າສູ່ປະເພດ battle Royale, ສະເໜີໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນມີປະສົບການການຫຼິ້ນເກມທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ. ດ້ວຍການປັບປຸງເປັນປົກກະຕິແລະລະຫັດການໄຖ່ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ, ເກມຍັງສືບຕໍ່ດຶງດູດຜູ້ຫຼິ້ນທົ່ວໂລກ.
ທີ່ມາ: ບໍ່ມີ.