Garena Free Fire MAX: ປົດລັອກສະກິນປືນ Evo ດ້ວຍລະຫັດແລກ

Garena Free Fire MAX ໄດ້ນໍາສະເຫນີເຫດການທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ເອີ້ນວ່າ Evo Vault, ບ່ອນທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນມີໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜິວຫນັງປືນ Evo ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 18 ສິງຫາ 2023, ແລະແລ່ນຈົນຮອດວັນທີ 29 ກັນຍາ, ເວລາ 3:59 ໂມງເຊົ້າຂອງ IST, ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳໄດ້ໂດຍການໃຊ້ເພັດສະປິນເພື່ອປົດລັອກສະກີນທີ່ຕ້ອງການເຫຼົ່ານີ້.
ເຫດການ Evo Vault ສະເຫນີໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນມີໂອກາດໄດ້ຮັບມືຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບສີ່ຜິວຫນັງປືນ Evo ທີ່ຢາກໄດ້. ເພື່ອປົດລັອກສະກິນເຫຼົ່ານີ້, ຜູ້ນສາມາດໃຊ້ 20 ເພັດສໍາລັບການຫມຸນດຽວຫຼືເລືອກສໍາລັບການມັດຂອງ 10 ສະປິນໃນອັດຕາສ່ວນຫຼຸດຂອງ 180 ເພັດ. ພາຍໃນ 50 ສະປິນ, ຜູ້ຫຼິ້ນໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜິວຫນັງປືນ Evo, ໃຫ້ໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຫນຶ່ງສໍາລັບ 900 ເພັດຫຼືແມ້ກະທັ້ງຫນ້ອຍ. ຄຽງຄູ່ກັບການສະກີນສະໜິດຫຼາຍ, ຜູ້ຫຼິ້ນຈະໄດ້ຮັບ 49 ລາງວັນທີ່ມີຄຸນຄ່າອື່ນໆ.
ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າມີສີ່ຜິວຫນັງທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ມີຢູ່, ແລະຜູ້ຫຼິ້ນອາດຈະໄດ້ຮັບອັນໃດອັນຫນຶ່ງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຫດການ Evo Vault ໄດ້ນໍາເອົາຄວາມຕື່ນເຕັ້ນມາສູ່ຜູ້ໃຊ້ Free Fire MAX, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາໄດ້ລໍຖ້າຢ່າງກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜິວຫນັງປືນທີ່ຫຍຸ້ງຍາກເຫຼົ່ານີ້.
ນອກເຫນືອໄປຈາກເຫດການ Evo Vault, Garena ຍັງໄດ້ປ່ອຍລະຫັດແລກສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນ Free Fire MAX. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະປະຕິບັດຢ່າງໄວວາ, ຍ້ອນວ່າພຽງແຕ່ຜູ້ຫຼິ້ນ 500 ຄົນທໍາອິດທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງລະຫັດເຫຼົ່ານີ້. ນີ້ແມ່ນລະຫັດແລກຂອງວັນທີ 12 ກັນຍາ:
- FF7MJ31CXKRG
- FFPO8BS5JW2D
- PJNF5CQBAJLK
- F7AC2YXE6RF2
- FHLOYFDHE34G
- XGW4FNK7ATON
- 67IBBMSL7AK8
- GFEICJGW9NKY
- TKEYVGQC3CT8
- QFVRTNJ45IT8
- UF4BHK6LYOU9
- IF767T1BE456
- YFFCMCPSJ99S
- 3BR43FMAPYEZ
- ZXZJZE25WEFJ
- JV427K98RUCH
- ZMCPW2D1U3XA
- 3FFAC2YXE6RF
- 2FAGTFQRDE1X
- CFFCMCPSBN9C
- UNPYFATT3HGS
- QFFMCPSGC9X
- ZMCPW2D2WKWF
- 2ZZZ76NT3PDS
- HFFCMCPCPSEN5
- MXHNC95435FA
- GJ6KWMFJVMQQ
- YGFFCMCPSUYUY
- 7EMCPW3D28VZ
- D6EYH2W3XK8U
- PGGARENA
ເພື່ອແລກລະຫັດ, ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້:
- ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ Redemption ໂດຍການຄລິກໃສ່ການເຊື່ອມຕໍ່ນີ້: https://reward.ff.garena.com/en.
- ເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີເກມຂອງທ່ານໂດຍໃຊ້ Facebook, Google, Twitter, Apple ID, Huawei ID, ຫຼື VK.
- ໃສ່ລະຫັດແລກເອົາອັນໃດນຶ່ງໃສ່ໃນກ່ອງຂໍ້ຄວາມ ແລ້ວຄລິກທີ່ປຸ່ມຢືນຢັນ.
- ເມື່ອການແລກຊື້ສຳເລັດແລ້ວ, ຮາງວັນຈະສະແດງຢູ່ໃນພາກສ່ວນຈົດໝາຍພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ.
ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຈະແລກລະຫັດໄວເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ເພື່ອຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງຂອງລາງວັນຂອງທ່ານ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ: Garena Free Fire MAX Redeem Codes ສໍາລັບວັນທີ 12 ກັນຍາ