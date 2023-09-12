ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

Garena Free Fire MAX: ປົດລັອກສະກິນປືນ Evo ດ້ວຍລະຫັດແລກ

ByRobert Andrew

Sep 12, 2023
Garena Free Fire MAX: ປົດລັອກສະກິນປືນ Evo ດ້ວຍລະຫັດແລກ

Garena Free Fire MAX ໄດ້ນໍາສະເຫນີເຫດການທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ເອີ້ນວ່າ Evo Vault, ບ່ອນທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນມີໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜິວຫນັງປືນ Evo ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 18 ສິງຫາ 2023, ແລະແລ່ນຈົນຮອດວັນທີ 29 ກັນຍາ, ເວລາ 3:59 ໂມງເຊົ້າຂອງ IST, ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳໄດ້ໂດຍການໃຊ້ເພັດສະປິນເພື່ອປົດລັອກສະກີນທີ່ຕ້ອງການເຫຼົ່ານີ້.

ເຫດການ Evo Vault ສະເຫນີໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນມີໂອກາດໄດ້ຮັບມືຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບສີ່ຜິວຫນັງປືນ Evo ທີ່ຢາກໄດ້. ເພື່ອປົດລັອກສະກິນເຫຼົ່ານີ້, ຜູ້ນສາມາດໃຊ້ 20 ເພັດສໍາລັບການຫມຸນດຽວຫຼືເລືອກສໍາລັບການມັດຂອງ 10 ສະປິນໃນອັດຕາສ່ວນຫຼຸດຂອງ 180 ເພັດ. ພາຍໃນ 50 ສະປິນ, ຜູ້ຫຼິ້ນໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜິວຫນັງປືນ Evo, ໃຫ້ໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຫນຶ່ງສໍາລັບ 900 ເພັດຫຼືແມ້ກະທັ້ງຫນ້ອຍ. ຄຽງຄູ່ກັບການສະກີນສະໜິດຫຼາຍ, ຜູ້ຫຼິ້ນຈະໄດ້ຮັບ 49 ລາງວັນທີ່ມີຄຸນຄ່າອື່ນໆ.

ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າມີສີ່ຜິວຫນັງທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ມີຢູ່, ແລະຜູ້ຫຼິ້ນອາດຈະໄດ້ຮັບອັນໃດອັນຫນຶ່ງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຫດການ Evo Vault ໄດ້ນໍາເອົາຄວາມຕື່ນເຕັ້ນມາສູ່ຜູ້ໃຊ້ Free Fire MAX, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາໄດ້ລໍຖ້າຢ່າງກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜິວຫນັງປືນທີ່ຫຍຸ້ງຍາກເຫຼົ່ານີ້.

ນອກເຫນືອໄປຈາກເຫດການ Evo Vault, Garena ຍັງໄດ້ປ່ອຍລະຫັດແລກສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນ Free Fire MAX. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະປະຕິບັດຢ່າງໄວວາ, ຍ້ອນວ່າພຽງແຕ່ຜູ້ຫຼິ້ນ 500 ຄົນທໍາອິດທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງລະຫັດເຫຼົ່ານີ້. ນີ້ແມ່ນລະຫັດແລກຂອງວັນທີ 12 ກັນຍາ:

  • FF7MJ31CXKRG
  • FFPO8BS5JW2D
  • PJNF5CQBAJLK
  • F7AC2YXE6RF2
  • FHLOYFDHE34G
  • XGW4FNK7ATON
  • 67IBBMSL7AK8
  • GFEICJGW9NKY
  • TKEYVGQC3CT8
  • QFVRTNJ45IT8
  • UF4BHK6LYOU9
  • IF767T1BE456
  • YFFCMCPSJ99S
  • 3BR43FMAPYEZ
  • ZXZJZE25WEFJ
  • JV427K98RUCH
  • ZMCPW2D1U3XA
  • 3FFAC2YXE6RF
  • 2FAGTFQRDE1X
  • CFFCMCPSBN9C
  • UNPYFATT3HGS
  • QFFMCPSGC9X
  • ZMCPW2D2WKWF
  • 2ZZZ76NT3PDS
  • HFFCMCPCPSEN5
  • MXHNC95435FA
  • GJ6KWMFJVMQQ
  • YGFFCMCPSUYUY
  • 7EMCPW3D28VZ
  • D6EYH2W3XK8U
  • PGGARENA

ເພື່ອແລກລະຫັດ, ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້:

  1. ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ Redemption ໂດຍການຄລິກໃສ່ການເຊື່ອມຕໍ່ນີ້: https://reward.ff.garena.com/en.
  2. ເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີເກມຂອງທ່ານໂດຍໃຊ້ Facebook, Google, Twitter, Apple ID, Huawei ID, ຫຼື VK.
  3. ໃສ່ລະຫັດແລກເອົາອັນໃດນຶ່ງໃສ່ໃນກ່ອງຂໍ້ຄວາມ ແລ້ວຄລິກທີ່ປຸ່ມຢືນຢັນ.
  4. ເມື່ອການແລກຊື້ສຳເລັດແລ້ວ, ຮາງວັນຈະສະແດງຢູ່ໃນພາກສ່ວນຈົດໝາຍພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ.

ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຈະແລກລະຫັດໄວເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ເພື່ອຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງຂອງລາງວັນຂອງທ່ານ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

  • ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ: Garena Free Fire MAX Redeem Codes ສໍາລັບວັນທີ 12 ກັນຍາ

By Robert Andrew

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຍີ່​ປຸ່ນ​ຈະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ມີ​ເທນ​ເພື່ອ​ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ປີ 2030

Sep 16, 2023 Robert Andrew
ເຕັກໂນໂລຊີ

ການຂາຍ Discover Samsung: ຮັບ Samsung SmartThings Station ໃນລາຄາພຽງແຕ່ $1!

Sep 16, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ສິນລະປະຂອງການຖອກທ້ອງ: ການປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງເກີນ

Sep 16, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ການສຶກສາຄົ້ນພົບວ່າພັນທຸ ກຳ ທີ່ສືບທອດມາຈາກ Neanderthals ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຣກ Covid-19 ຮ້າຍແຮງ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ

Sep 19, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ການສົ່ງເສີມການສູນພັນ: ກຽດສັກສີຂອງ Neanderthals

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຕົ້ນກໍາເນີດວັດຖຸບູຮານ: ການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງອະດີດຂອງພວກເຮົາ

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

Tamil Nadu ລາຍງານກໍລະນີ COVID-19 ໃໝ່ໜຶ່ງກໍລະນີທີ່ມີອັດຕາການທົດສອບໃນທາງບວກເປັນສູນ

Sep 19, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ