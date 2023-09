ກຸ່ມ Embracer ສຳຫຼວດການຂາຍ Gearbox Entertainment ຫຼັງຈາກການລົງທຶນຫຼຸດລົງ

Embracer Group, ກຸ່ມບໍລິສັດເກມ, ມີລາຍງານວ່າກໍາລັງພິຈາລະນາການຂາຍບໍລິສັດຍ່ອຍຂອງຕົນ, Gearbox Entertainment, ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຟື້ນຕົວຫຼັງຈາກການລົ້ມລົງຂອງຂໍ້ຕົກລົງການສະຫນອງທຶນທີ່ສໍາຄັນໃນຕົ້ນປີນີ້. ໃນຂະນະທີ່ Embracer ກໍາລັງຄົ້ນຫາຜູ້ຊື້ທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບ Gearbox, ຂໍ້ຕົກລົງບໍ່ໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນ.

ກຸ່ມ Embracer ໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ການຊື້ກິດຈະການຢ່າງໄວວາໃນໄລຍະສອງສາມປີຜ່ານມາ, ໄດ້ສະສົມຊັບສິນການຫຼິ້ນເກມ ແລະ ການບັນເທີງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ນີ້ລວມເຖິງການຊື້ Dark Horse Comics, Crystal Dynamics (ຜູ້ພັດທະນາ Tomb Raider), ແລະສິດທິໃນ franchises ເຊັ່ນ The Lord of the Rings ແລະ The Hobbit. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຊື້ກິດຈະການເຫຼົ່ານີ້ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ, ເຊິ່ງກາຍເປັນບັນຫາທີ່ສໍາຄັນໃນເວລາທີ່ຂໍ້ຕົກລົງການລົງທຶນ 2 ຕື້ໂດລາ, ລາຍງານຈາກກຸ່ມການລົງທຶນຂອງ Saudi ໄດ້ຫຼຸດລົງໃນເດືອນມິຖຸນາ.

ເພື່ອຟື້ນຕົວຈາກຄວາມທຸກຍາກນີ້, ກຸ່ມ Embracer ໄດ້ປະກາດແຜນການສໍາລັບການປັບໂຄງສ້າງໃຫມ່ຂອງບໍລິສັດ, ເຊິ່ງລວມມີການປົດຕໍາແຫນ່ງ, ມາດຕະການຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ແລະການແບ່ງສ່ວນບາງສ່ວນ. ຫນຶ່ງໃນການຖອນຕົວທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ຖືກພິຈາລະນາແມ່ນ Gearbox Entertainment.

Gearbox Entertainment ໄດ້ມາໂດຍ Embracer Group ໃນປີ 2021 ໃນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ມີມູນຄ່າສູງເຖິງ 1.3 ຕື້ໂດລາ. ນັບຕັ້ງແຕ່ການຊື້ມາ, Gearbox ໄດ້ປ່ອຍອອກມາເມື່ອສອງຊຸດເກມຍອດນິຍົມ Borderlands, ໂດຍມີຮູບເງົາ Borderlands ກໍານົດອອກໃນປີ 2024. ນອກຈາກນັ້ນ, ການປ່ອຍຫຼ້າສຸດຂອງພວກເຂົາ, Remnant 2, ໄດ້ກາຍເປັນຫົວຂໍ້ຂາຍສູງສຸດໃນສະຫະລັດສໍາລັບເດືອນຂອງ. ກໍລະກົດ.

ອີງຕາມການ Reuters, Gearbox Entertainment ໄດ້ຖືກຕະຫຼາດຕົ້ນຕໍກັບກຸ່ມເກມສາກົນ. Embracer Group ຫວັງວ່າໂດຍການຂາຍ Gearbox, ພວກເຂົາສາມາດສ້າງສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າແລະສຸມໃສ່ຫຼັກຊັບການຫຼີ້ນເກມແລະການບັນເທີງທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງພວກເຂົາ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: Reuters