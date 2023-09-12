Unity ປະກາດຄ່າທຳນຽມໃໝ່ທີ່ຂັດແຍ້ງກັນສຳລັບນັກພັດທະນາເກມ

Unity, ບໍລິສັດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຂອງ Unity Engine ທີ່ນິຍົມໃຊ້ໂດຍສະຕູດິໂອເກມເອກະລາດ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການຂັດແຍ້ງກັບການປະກາດຄ່າບໍລິການໃຫມ່. ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນເປັນຕົ້ນໄປ, ຜູ້ພັດທະນາຈະຖືກຄິດຄ່າບໍລິການໃນແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ເກມທີ່ໃຊ້ Unity Engine ຖືກດາວໂຫຼດ. ຄ່າທຳນຽມດັ່ງກ່າວຈະຖືກກະຕຸ້ນເມື່ອຍອດຂາຍບັນລຸເຖິງ 200,000 ໂດລາໃນລາຍຮັບໃນໄລຍະ 12 ເດືອນ ຫຼືຢູ່ທີ່ 200,000 ການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ, ແລະສາມາດສູງເຖິງ $0.20 ຕໍ່ການຕິດຕັ້ງ, ຂຶ້ນກັບໃບອະນຸຍາດຂອງຜູ້ພັດທະນາກັບ Unity.
ການຕັດສິນໃຈນີ້ໄດ້ຖືກພົບກັບຄວາມໂກດແຄ້ນແລະບໍ່ເຊື່ອຖືພາຍໃນຊຸມຊົນການພັດທະນາເກມ, ໂດຍຜູ້ພັດທະນາໄດ້ສະແດງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບພາລະທາງການເງິນທີ່ເປັນໄປໄດ້ແລະການຂາດການປຶກສາຫາລື. ຜູ້ພັດທະນາຫຼາຍຄົນເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານການຂົນສົ່ງຂອງການປະຕິບັດຄ່າບໍລິການນີ້, ລວມທັງວິທີການທີ່ຈະນໍາໃຊ້ກັບການຕິດຕັ້ງເກມຄືນໃຫມ່ໃນຮາດແວໃຫມ່ຫຼືໃນການບໍລິການສະຫມັກເຊັ່ນ Xbox Game Pass ຫຼືການເກັບກໍາເກມການກຸສົນເຊັ່ນ Humble Bundle.
Unity, ໃນການຕອບສະຫນອງ, ຫມາຍເຖິງຄ່າທໍານຽມເປັນ Unity Runtime Fee, ຍ້ອນວ່າມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບລະຫັດທີ່ດໍາເນີນການແຕ່ລະເກມໃນອຸປະກອນຜູ້ນ. ບໍລິສັດອ້າງວ່າໂຄງສ້າງຄ່າທໍານຽມນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກພັດທະນາໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ປະທານຂອງ Unity Create, Marc Whitten, ກ່າວວ່າຈຸດປະສົງຂອງຄ່າທໍານຽມນີ້ແມ່ນເພື່ອ "ດຸ່ນດ່ຽງການແລກປ່ຽນມູນຄ່າທີ່ດີກວ່າ" ລະຫວ່າງ Unity ແລະນັກພັດທະນາ, ແລະສ້າງລາຍຮັບເພີ່ມເຕີມສໍາລັບບໍລິສັດເພື່ອສືບຕໍ່ລົງທຶນໃນເຄື່ອງຈັກ.
ການຕັດສິນໃຈນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທາງດ້ານການເງິນສໍາລັບສະຕູດິໂອຖ້າພວກເຂົາປະເຊີນກັບການຕອບໂຕ້ຄືນຈາກຖານຜູ້ໃຊ້ຂອງພວກເຂົາຫຼືຖ້າເກມຂອງພວກເຂົາສິ້ນສຸດລົງໃນການໂຄສະນາການຕິດຕັ້ງຈໍານວນຫລາຍ. ນັກພັດທະນາຫຼາຍຄົນຮູ້ສຶກວ່າຄ່າທໍານຽມທີ່ເພີ່ມນີ້ຂັດກັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງການອະນຸຍາດຂອງພວກເຂົາກັບ Unity ແລະລາຍໄດ້ທີ່ພວກເຂົາຄາດວ່າຈະສ້າງຈາກເກມຂອງພວກເຂົາ. ການຂາດຄວາມຊັດເຈນຈາກ Unity ກ່ຽວກັບວິທີການຄ່າທໍານຽມຈະຖືກປະຕິບັດແລະຕິດຕາມພຽງແຕ່ເພີ່ມຄວາມກັງວົນເຫຼົ່ານີ້.
Unity Engine, ເປີດຕົວໃນເບື້ອງຕົ້ນໃນປີ 2005, ເປັນເຄື່ອງຈັກເກມຂ້າມເວທີທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນບັນດານັກພັດທະນາເກມທີ່ເປັນເອກະລາດເນື່ອງຈາກຄວາມສາມາດໃນການຊື້ໄດ້ແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງມັນ. ມັນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສ້າງຫົວຂໍ້ທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດເຊັ່ນ Cuphead, Rust, ແລະ Pokémon GO. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, Unity ໄດ້ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານການເງິນ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການປົດຕໍາແຫນ່ງພະນັກງານແລະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປະເມີນການລົງທຶນຂອງຕົນຄືນໃຫມ່. ບໍລິສັດຫວັງວ່າໂຄງສ້າງຄ່າທໍານຽມໃຫມ່ນີ້ຈະຊ່ວຍສ້າງລາຍໄດ້ເພີ່ມເຕີມແລະເສີມສ້າງຕໍາແຫນ່ງໃນອຸດສາຫະກໍາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ວາລະສານນັກພັດທະນາເກມ
– ວາລະສານ X