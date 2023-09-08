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Patch ຄວາມປອດໄພຫຼ້າສຸດສໍາລັບ Galaxy A14 5G ແມ່ນມີໃຫ້ແລ້ວ

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
Patch ຄວາມປອດໄພຫຼ້າສຸດສໍາລັບ Galaxy A14 5G ແມ່ນມີໃຫ້ແລ້ວ

Samsung ໄດ້ເລີ່ມວາງອອກ Patch ຄວາມປອດໄພໃນເດືອນກັນຍາ 2023, ແລະ Galaxy A14 5G ແມ່ນຫນຶ່ງໃນອຸປະກອນທໍາອິດທີ່ໄດ້ຮັບມັນ. ການປັບປຸງນີ້, ຖືກກໍານົດໂດຍລະຫັດສ້າງເຟີມແວ A146PXXU4BWH4, ປະຈຸບັນມີຢູ່ໃນມາເລເຊຍ, ໂດຍຄາດວ່າຈະມີພາກພື້ນເພີ່ມເຕີມໃນໄວໆນີ້.

ຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍຂອງການປັບປຸງຄວາມປອດໄພນີ້ແມ່ນເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງຕ່າງໆແລະບັນຫາທີ່ມີຢູ່ໃນສະບັບທີ່ຜ່ານມາ. Samsung ໄດ້ແກ້ໄຂຊ່ອງໂຫວ່ດ້ານຄວາມປອດໄພຫຼາຍກວ່າ 60 ອັນ, ຮັບປະກັນການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະຜູ້ໃຊ້ສາມາດເພີດເພີນກັບປະສົບການທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຫນຶ່ງໃນການແກ້ໄຂທີ່ໂດດເດັ່ນໃນການປັບປຸງນີ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບແອັບຯ Samsung Keyboard, Knox, ແລະການເກັບຮັກສາການໂທແລະຂໍ້ຄວາມ. ຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ຮູ້ຈັກເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ, ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້ແລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວມີຄວາມສ່ຽງຕ່ໍາຫຼາຍ. ດ້ວຍຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດມີຄວາມສະຫງົບໃນຈິດໃຈທີ່ຮູ້ວ່າອຸປະກອນຂອງພວກເຂົາຖືກປົກປ້ອງຈາກໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ.

ເພື່ອດາວໂຫລດອັບເດດຄວາມປອດໄພໃນເດືອນກັນຍາ 2023 ສໍາລັບ Galaxy A14 5G ໃນປະເທດມາເລເຊຍ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້: ໄປທີ່ການຕັ້ງຄ່າ, ຈາກນັ້ນໄປທີ່ Software Update, ແລະສຸດທ້າຍເລືອກດາວໂຫຼດ ແລະຕິດຕັ້ງ. ນີ້ຈະຮັບປະກັນວ່າອຸປະກອນແມ່ນຂຶ້ນກັບມາດຕະການຄວາມປອດໄພຫລ້າສຸດ.

ເນື່ອງຈາກ Samsung ຍັງສືບຕໍ່ເປີດຕົວການອັບເດດນີ້ໃຫ້ກັບພາກພື້ນ ແລະອຸປະກອນຫຼາຍຂຶ້ນ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງຄວາມປອດໄພທີ່ຈໍາເປັນ. ຂໍແນະນຳໃຫ້ເຈົ້າຂອງ Galaxy A14 5G ທັງໝົດໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກການອັບເດດນີ້ເພື່ອຮັກສາຄວາມສົມບູນ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Samsung Bulletin Page

By Gabriel Botha

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