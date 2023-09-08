Patch ຄວາມປອດໄພຫຼ້າສຸດສໍາລັບ Galaxy A14 5G ແມ່ນມີໃຫ້ແລ້ວ

Samsung ໄດ້ເລີ່ມວາງອອກ Patch ຄວາມປອດໄພໃນເດືອນກັນຍາ 2023, ແລະ Galaxy A14 5G ແມ່ນຫນຶ່ງໃນອຸປະກອນທໍາອິດທີ່ໄດ້ຮັບມັນ. ການປັບປຸງນີ້, ຖືກກໍານົດໂດຍລະຫັດສ້າງເຟີມແວ A146PXXU4BWH4, ປະຈຸບັນມີຢູ່ໃນມາເລເຊຍ, ໂດຍຄາດວ່າຈະມີພາກພື້ນເພີ່ມເຕີມໃນໄວໆນີ້.
ຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍຂອງການປັບປຸງຄວາມປອດໄພນີ້ແມ່ນເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງຕ່າງໆແລະບັນຫາທີ່ມີຢູ່ໃນສະບັບທີ່ຜ່ານມາ. Samsung ໄດ້ແກ້ໄຂຊ່ອງໂຫວ່ດ້ານຄວາມປອດໄພຫຼາຍກວ່າ 60 ອັນ, ຮັບປະກັນການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະຜູ້ໃຊ້ສາມາດເພີດເພີນກັບປະສົບການທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຫນຶ່ງໃນການແກ້ໄຂທີ່ໂດດເດັ່ນໃນການປັບປຸງນີ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບແອັບຯ Samsung Keyboard, Knox, ແລະການເກັບຮັກສາການໂທແລະຂໍ້ຄວາມ. ຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ຮູ້ຈັກເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ, ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້ແລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວມີຄວາມສ່ຽງຕ່ໍາຫຼາຍ. ດ້ວຍຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດມີຄວາມສະຫງົບໃນຈິດໃຈທີ່ຮູ້ວ່າອຸປະກອນຂອງພວກເຂົາຖືກປົກປ້ອງຈາກໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ.
ເພື່ອດາວໂຫລດອັບເດດຄວາມປອດໄພໃນເດືອນກັນຍາ 2023 ສໍາລັບ Galaxy A14 5G ໃນປະເທດມາເລເຊຍ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້: ໄປທີ່ການຕັ້ງຄ່າ, ຈາກນັ້ນໄປທີ່ Software Update, ແລະສຸດທ້າຍເລືອກດາວໂຫຼດ ແລະຕິດຕັ້ງ. ນີ້ຈະຮັບປະກັນວ່າອຸປະກອນແມ່ນຂຶ້ນກັບມາດຕະການຄວາມປອດໄພຫລ້າສຸດ.
ເນື່ອງຈາກ Samsung ຍັງສືບຕໍ່ເປີດຕົວການອັບເດດນີ້ໃຫ້ກັບພາກພື້ນ ແລະອຸປະກອນຫຼາຍຂຶ້ນ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງຄວາມປອດໄພທີ່ຈໍາເປັນ. ຂໍແນະນຳໃຫ້ເຈົ້າຂອງ Galaxy A14 5G ທັງໝົດໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກການອັບເດດນີ້ເພື່ອຮັກສາຄວາມສົມບູນ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Samsung Bulletin Page