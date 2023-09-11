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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ບົດບາດຂອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງສາທາລະນະດິຈິຕອລໃນການກ້າວໄປສູ່ການລວມຍອດດ້ານການເງິນ ແລະການຜະລິດ

ByMampho Brescia

Sep 11, 2023
ບົດບາດຂອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງສາທາລະນະດິຈິຕອລໃນການກ້າວໄປສູ່ການລວມຍອດດ້ານການເງິນ ແລະການຜະລິດ

G20, ໃນການຮ່ວມມືກັບທະນາຄານໂລກແລະ G20 Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI), ໄດ້ເປີດເຜີຍຄູ່ມືນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການພັດທະນາແລະການນໍາໃຊ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງສາທາລະນະດິຈິຕອນ (DPI) ເພື່ອສົ່ງເສີມການລວມທາງດ້ານການເງິນແລະຜົນກໍາໄລໃນການຜະລິດໃນທົ່ວໂລກພາກໃຕ້. ເອກະສານຂຸດຄົ້ນທ່າແຮງຂອງ DPIs ໃນການຊຸກຍູ້ການລວມເອົາທາງດ້ານການເງິນແລະການຜະລິດ, ໂດຍມີກໍລະນີສຶກສາຈາກພາກພື້ນຕ່າງໆ.

DPIs, ເມື່ອຖືກປະຕິບັດເປັນລະບົບທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນແລະເປີດ, ມີອໍານາດໃນການສ້າງເສດຖະກິດລວມແລະໃຫ້ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ມີການເຂົ້າເຖິງງ່າຍແລະປອດໄພໃນການບໍລິການທີ່ສໍາຄັນໂດຍຜ່ານແພລະຕະຟອມການຈ່າຍເງິນທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ພື້ນຖານໂຄງລ່າງນີ້ຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາປະເທດບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ.

ຄູ່ມືນະໂຍບາຍອ້າງເຖິງຕົວຢ່າງຂອງປະເທດອິນເດຍ, ເຊິ່ງໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງສໍາເລັດຜົນ DPIs ເຊັ່ນ Aadhaar digital ID ແລະແພລະຕະຟອມການຈ່າຍເງິນດິຈິຕອນ UPI ທີ່ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້. G20 ເຊື່ອວ່າ DPIs ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດບໍ່ພຽງແຕ່ຂະແຫນງການເງິນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນໂດເມນອື່ນໆເຊັ່ນ: ການດູແລສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ, ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ.

ໃນຂະນະທີ່ຮັບຮູ້ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນຄວາມພະຍາຍາມລວມທາງດ້ານການເງິນທົ່ວໂລກໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊ້ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນດິຈິຕອນ (DFS), ການພິມເຜີຍແຜ່ເນັ້ນຫນັກວ່າຍັງມີວຽກຫຼາຍທີ່ຕ້ອງເຮັດ, ແລະ DPIs ສາມາດເປັນເຄື່ອງມືໃນການບັນລຸເປົ້າຫມາຍເຫຼົ່ານີ້. ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດີ, DPIs ມີທ່າແຮງທີ່ຈະຫຼຸດລົງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຮັດທຸລະກໍາ, ກະຕຸ້ນການປະດິດສ້າງ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບການແຂ່ງຂັນແລະການໂຕ້ຕອບ, ແລະປັບປຸງປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້.

ສໍາລັບພາກເອກະຊົນ, DPIs ນໍາສະເຫນີໂອກາດສໍາລັບການປະດິດສ້າງ, ປະສິດທິພາບເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດໃຫມ່ແລະສິນເຊື່ອ, ສະຫນອງເງື່ອນໄຂຂອງສະຖາບັນແລະຕະຫຼາດທີ່ຈໍາເປັນ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປະຕິບັດ DPIs ຍັງນໍາເອົາຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການດໍາເນີນງານ, ກົດຫມາຍ, ລະບຽບການ, insolvency, ການຍົກເວັ້ນ, ແລະບັນຫາການປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກທາງດ້ານການເງິນ. ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ແລະນໍາໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງ DPIs ຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ໄດ້ຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີປະໂຫຍດໂດຍຜ່ານການປະຕິບັດທີ່ດີ, ກົດລະບຽບແລະການຄວບຄຸມທີ່ອີງໃສ່ຄວາມສ່ຽງ, ແລະສະຖາປັດຕະຍະກໍາການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນທີ່ເຂັ້ມແຂງ.

ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຄວນສັງເກດວ່າຄໍາແນະນໍາໃນເອກະສານນະໂຍບາຍແມ່ນມີຄວາມສະຫມັກໃຈແລະບໍ່ຜູກມັດ, ມີຈຸດປະສົງສໍາລັບອໍານາດການປົກຄອງສາທາລະນະແຕ່ອາດຈະເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານດິຈິຕອນ.

ໃນການພັດທະນາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລະບົບການຈ່າຍເງິນ UPI ຂອງອິນເດຍ, ເຊິ່ງເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງສາທາລະນະດິຈິຕອນຂອງຕົນ, ໄດ້ປະສົບກັບສະຖິຕິໃນເດືອນສິງຫາທີ່ມີ 10.58 ຕື້ທຸລະກໍາ. ນີ້ສະແດງເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນ 67 ເປີເຊັນເມື່ອທຽບກັບປີກ່ອນ. ຄວາມສໍາເລັດຂອງ UPI ຂອງອິນເດຍໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກປະເທດອື່ນໆ, ມີສາມປະເທດໃນອາຟຣິກາລາຍງານວ່າໄດ້ເຈລະຈາກັບອິນເດຍເພື່ອຄົ້ນຫາຄູ່ຮ່ວມງານແລະຜົນປະໂຫຍດຈາກປະສົບການຂອງອິນເດຍກັບ UPI.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຄູ່​ມື​ນະ​ໂຍ​ບາຍ G20 ກ່ຽວ​ກັບ​ໂຄງ​ລ່າງ​ພື້ນ​ຖານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ດິ​ຈິ​ຕອນ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ລວມ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ແລະ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ
– NDTV: ລະບົບການຈ່າຍເງິນ UPI ຂອງອິນເດຍບັນທຶກການເຮັດທຸລະກໍາໃນເດືອນສິງຫາ

By Mampho Brescia

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