ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງໃນການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບ

ໃນໂລກຂອງການລົງທຶນ, ການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບແມ່ນການປະຕິບັດທົ່ວໄປ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບນັກລົງທຶນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຊື້ຂາຍປະເພດນີ້. ການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບໝາຍເຖິງການຊື້-ຂາຍເຄື່ອງມືທາງດ້ານການເງິນເຊັ່ນ: ຫຸ້ນ, ພັນທະບັດ, ແລະອະນຸພັນ.
ຫນຶ່ງໃນຄວາມສ່ຽງຕົ້ນຕໍໃນການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບແມ່ນທ່າແຮງສໍາລັບການສູນເສຍທາງດ້ານການເງິນ. ມູນຄ່າຫຼັກຊັບສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແລະນັກລົງທຶນອາດຈະສູນເສຍຖ້າພວກເຂົາຂາຍໃນລາຄາຕ່ໍາກວ່າສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຈ່າຍໃຫ້ພວກເຂົາ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບນັກລົງທຶນທີ່ຈະວິເຄາະທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຢ່າງລະມັດລະວັງແລະປຶກສາຫາລືກັບທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍໃດໆ.
ຄວາມສ່ຽງອື່ນໃນການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບແມ່ນການເຫນັງຕີງ. ຕະຫຼາດສາມາດບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາເພື່ອຕອບສະຫນອງກັບປັດໃຈຕ່າງໆເຊັ່ນ: ສະພາບເສດຖະກິດ, ເຫດການທາງພູມສາດ, ແລະຂ່າວຂອງບໍລິສັດ. ການເຫນັງຕີງນີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ການເຫນັງຕີງທີ່ສໍາຄັນຂອງມູນຄ່າຫຼັກຊັບ, ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ນັກລົງທຶນ.
ຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບຄ່ອງຍັງເປັນປັດໃຈທີ່ຕ້ອງພິຈາລະນາໃນການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບ. ຖ້າຄວາມປອດໄພບໍ່ໄດ້ຖືກຊື້ຫຼືຂາຍໄດ້ງ່າຍ, ນັກລົງທຶນອາດຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະອອກຈາກຕໍາແຫນ່ງຂອງພວກເຂົາຫຼືອາດຈະຖືກບັງຄັບໃຫ້ຂາຍໃນລາຄາທີ່ບໍ່ເອື້ອອໍານວຍ. ນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍທາງດ້ານການເງິນແລະຈໍາກັດຄວາມສາມາດໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫຼາດຢ່າງໄວວາ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ນັກລົງທຶນຄວນຮູ້ເຖິງທ່າແຮງຂອງການສໍ້ໂກງໃນການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບ. ເຄີຍມີກໍລະນີທີ່ບຸກຄົນ ແລະ ບໍລິສັດໄດ້ໝູນໃຊ້ລາຄາຫຸ້ນ ຫຼື ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອຫລອກລວງນັກລົງທຶນ. ນີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ການສູນເສຍທາງດ້ານການເງິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະຜົນກະທົບທາງກົດຫມາຍ.
ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບນັກລົງທຶນທີ່ຈະດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາຢ່າງລະອຽດແລະມີຄວາມພາກພຽນກ່ອນທີ່ຈະດໍາເນີນການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບ. ພວກເຂົາເຈົ້າຄວນຈະລະມັດລະວັງການປະເມີນບໍລິສັດແລະຫຼັກຊັບທີ່ເຂົາເຈົ້າສົນໃຈ, ວິເຄາະທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດ, ແລະຕິດຕາມຂ່າວສານແລະເຫດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການນໍາໃຊ້ການບໍລິການຂອງທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະນາຍຫນ້າຍັງສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກລົງທຶນເຕີບໂຕຄວາມຮັ່ງມີ, ແຕ່ມັນມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້, ເຊັ່ນ: ການສູນເສຍທາງດ້ານການເງິນທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ, ການເຫນັງຕີງ, ຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບຄ່ອງ, ແລະການສໍ້ໂກງ, ແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ມີຂໍ້ມູນແລະການປົກປ້ອງການລົງທຶນຂອງບຸກຄົນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການລົງທຶນ: https://www.investopedia.com/terms/s/securities.asp
- ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດ: https://www.investor.gov/introduction-investing/basics/investment-products/securities