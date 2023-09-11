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ຜູ້ສືບທອດ Fujifilm X100V: ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງແລະການຍົກລະດັບ Lens ທີ່ມີທ່າແຮງ

ByRobert Andrew

Sep 11, 2023
ຜູ້ສືບທອດ Fujifilm X100V: ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງແລະການຍົກລະດັບ Lens ທີ່ມີທ່າແຮງ

Fujifilm X100V ໄດ້ມີຄວາມຕ້ອງການສູງນັບຕັ້ງແຕ່ການເປີດຕົວໃນໄລຍະສາມປີທີ່ຜ່ານມາ. ຄວາມນິຍົມຂອງມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເວລາລໍຖ້າທີ່ຍາວນານແລະການຂາດແຄນຊິ້ນສ່ວນ, ໂດຍຮ້ານຂາຍຍ່ອຍກ້ອງຖ່າຍຮູບຈໍານວນຫຼາຍຍັງບໍ່ສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີຂ່າວດີກ່ຽວກັບຂອບຟ້າ, ເນື່ອງຈາກວ່າຜູ້ສືບທອດຂອງມັນຄາດວ່າຈະມາຮອດໃນຕົ້ນປີ 2024, ອາດຈະປະກອບດ້ວຍເລນໃຫມ່.

ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການທີ່ອຸດົມສົມບູນສໍາລັບ X100V, ມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບວ່າ Fujifilm ຈະສາມາດຈັດການກັບຄໍາສັ່ງສໍາລັບຜູ້ສືບທອດຂອງມັນໄດ້ບໍ. ບໍລິສັດຕ້ອງຢຸດການສັ່ງຊື້ຊົ່ວຄາວເນື່ອງຈາກມີປະລິມານການຮ້ອງຂໍ X100V ສູງ. ມັນຍັງຄົງເປັນທີ່ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ Fujifilm ໄດ້ຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຄາດໄວ້ສໍາລັບຮູບແບບໃຫມ່.

ປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມນິຍົມຂອງຜູ້ສືບທອດ X100 ແມ່ນທັດສະນະປະສົມປະສານ. X100V ປະຈຸບັນມີເລນ 23mm (35mm ທຽບເທົ່າ) f/2.0. ອີງຕາມແຫຼ່ງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງ Fuji Rumors, X100 ທີ່ຈະມາເຖິງອາດຈະມີເລນໃຫມ່ຢ່າງສົມບູນ. ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການອອກແບບເລນໃໝ່ຍັງບໍ່ຖືກເປີດເຜີຍເທື່ອ, ແຕ່ມັນສາມາດມີຕັ້ງແຕ່ການຍົກລະດັບເລັກນ້ອຍເຊັ່ນ: ການປິດບັງສະພາບອາກາດຈົນເຖິງການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນຂອງຄວາມຍາວໂຟກັສ ແລະຮູຮັບແສງ.

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, Fujifilm ໄດ້ປັບປຸງການອອກແບບເລນພຽງແຕ່ຄັ້ງດຽວສໍາລັບຊຸດ X100, ເຊິ່ງແມ່ນສໍາລັບ X100V. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຍາວໂຟກັສຍັງຄົງຢູ່ຄືເກົ່າ, ເລນທີ່ປັບປຸງໃໝ່ໃຫ້ຄວາມລະອຽດທີ່ດີຂຶ້ນ, ຫຼຸດການບິດເບືອນ ແລະປະສິດທິພາບໂຟກັສໃກ້ຕົວທີ່ດີຂຶ້ນ. ຍ້ອນປະຫວັດສາດນີ້, ເບິ່ງຄືວ່າ Fujifilm ຈະບໍ່ປັບປຸງເລນໃນໄວໆນີ້, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກແບບໃຫມ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ນັກຖ່າຍຮູບຜູ້ທີ່ໄດ້ລໍຖ້າຜູ້ສືບທອດ X100V ຢ່າງກະຕືລືລົ້ນໃນປັດຈຸບັນຈະຕ້ອງຕັດສິນໃຈວ່າຈະສືບຕໍ່ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ລໍຖ້າຫຼືຢຸດຈົນກວ່າຈະມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຮູບແບບໃຫມ່. ດ້ວຍການປ່ອຍທີ່ຄາດວ່າຈະມີພຽງແຕ່ສອງສາມເດືອນເທົ່ານັ້ນ, ມັນອາດຈະຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະລໍຖ້າເບິ່ງສິ່ງທີ່ Fujifilm ມີຢູ່ໃນຮ້ານສໍາລັບການຍົກລະດັບ.

ທີ່​ມາ​:
- ຂ່າວລືກ່ຽວກັບ Fuji

By Robert Andrew

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