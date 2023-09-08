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ອະນາຄົດຂອງການຈ່າຍເງິນດິຈິຕອນ

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
ອະນາຄົດຂອງການຈ່າຍເງິນດິຈິຕອນ

ໃນຍຸກດິຈິຕອນຂອງມື້ນີ້, ລະບົບການຈ່າຍເງິນແບບດັ້ງເດີມແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຕ້ອງການຂອງການຍົກລະດັບ. ການຈັດສົ່ງກອງທຶນ, ການຄາດຄະເນຂອງກອງທຶນ, ຄວາມປອດໄພຂອງການເຮັດທຸລະກໍາ, ແລະການຕັ້ງຖິ່ນຖານແລະການຄືນດີແມ່ນທຸກຂົງເຂດທີ່ສາມາດປັບປຸງໄດ້. ນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການປະດິດສ້າງຕ່າງໆໃນພື້ນທີ່ການຈ່າຍເງິນດິຈິຕອນ.

ບັດສະເໝືອນສໍາລັບການຈ່າຍເງິນທາງການຄ້າ, ທະນາຄານເປີດ, ການຈ່າຍເງິນໃນເວລາຈິງ (RTP), ການຈ່າຍເງິນແບບໂປຣແກຣມ ຫຼືອັດສະລິຍະ, ການຈ່າຍເງິນຜ່ານອຸປະກອນມືຖື, ການຈ່າຍເງິນຕໍ່ບັນຊີ (A2A) ແລະຊັບສິນທີ່ໃຊ້ blockchain ແມ່ນຕົວຢ່າງທັງໝົດຂອງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້. ນະວັດຕະກໍາ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ສິ່ງທີ່ແຍກການສະເຫນີທີ່ຊະນະໃນພື້ນທີ່ການຈ່າຍເງິນດິຈິຕອນ? ອີງຕາມການ Ron Bergamesca, ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປຂອງທະນາຄານແລະການແກ້ໄຂ FinTech ຢູ່ Paymentus, ການສະເຫນີການຈ່າຍເງິນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມສົມບູນແບບ, ງ່າຍຕໍ່ການນໍາໃຊ້, ແລະໄວ.

ແຜນການຈ່າຍເງິນແບບສົດໆ ໄດ້ຮັບແຮງດຶງດູດທົ່ວໂລກ. ການປະກົດຕົວຂອງບໍລິການFedNow®ໃນສະຫະລັດເປັນທາງເລືອກສໍາລັບເຄືອຂ່າຍ RTP ໄດ້ຂະຫຍາຍການມີເຄືອຂ່າຍການຈ່າຍເງິນໃນເວລາຈິງຕື່ມອີກ. ການຈ່າຍເງິນແບບສົດໆໃຫ້ຂໍ້ສະເໜີມູນຄ່າຂອງການລິເລີ່ມ, ການເກັບກູ້ ແລະ ການຊໍາລະໃຫ້ສຳເລັດ 24/7 ໃນວິນາທີ. ນີ້​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຍອມ​ຮັບ​ຢ່າງ​ກວ້າງ​ຂວາງ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ, ມີ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ​ເຊັ່ນ​ໄທ​ເປັນ​ຜູ້​ນຳ​ໜ້າ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍັງມີບາງປະເທດທີ່ການຈ່າຍເງິນໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໃຊ້ເວລາອອກ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ໃນ UAE, ການຈ່າຍເງິນທັນທີກວມເອົາພຽງແຕ່ 1.1% ຂອງທຸລະກໍາໃນປີ 2022. ການພົວພັນລະຫວ່າງໂຄງການແລະແພລະຕະຟອມການຈ່າຍເງິນແບບສົດໆຈະມີຄວາມສໍາຄັນຍ້ອນວ່າປະເທດຕ່າງໆເສີມຂະຫຍາຍລະບົບແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ມີຢູ່ຂອງພວກເຂົາ.

ນະວັດຕະກໍາໃນພື້ນທີ່ການຈ່າຍເງິນດິຈິຕອນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີໂຄງສ້າງພື້ນຖານສໍາລັບການຮັບຮອງເອົາ. ການຈ່າຍເງິນໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນເຫັນວ່າເປັນຄາຣະວາຂອງການເກີດຂື້ນຂອງບັນຊີຕໍ່ບັນຊີຫຼືທາງເລືອກການຈ່າຍເງິນໂດຍທະນາຄານໃນຕະຫຼາດສະຫະລັດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບັດ virtual ແລະການຈ່າຍເງິນ A2A ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈສໍາລັບຄວາມສາມາດໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດ, ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງເງິນສົດ, ແລະເພີ່ມຄວາມໂປ່ງໃສໃນທຸລະກໍາການຄ້າ.

ເຖິງວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງໄປສູ່ການເຮັດທຸລະກໍາທາງອີເລັກໂທຣນິກແລະດິຈິຕອນ, ຫຼາຍບໍລິສັດຍັງອີງໃສ່ວິທີການຊໍາລະແບບເກົ່າ. ຂະບວນການທາງດ້ານມໍລະດົກແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບການສໍ້ໂກງຫຼາຍກ່ວາການແກ້ໄຂທາງອີເລັກໂທຣນິກ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການປະດິດສ້າງການຈ່າຍເງິນດິຈິຕອນແມ່ນປາກົດຂື້ນຫຼາຍ.

ເນື່ອງຈາກອະນາຄົດຂອງການຈ່າຍເງິນດິຈິຕອນຍັງສືບຕໍ່ພັດທະນາ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບການສະຫນອງການຈ່າຍເງິນໃຫ້ທີ່ສົມບູນແບບ, ງ່າຍຕໍ່ການນໍາໃຊ້, ແລະໄວ. ການຮັບຮອງເອົາຍານພາຫະນະການຊໍາລະແບບປະດິດສ້າງຈະຂຶ້ນກັບຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະດີກວ່າທາງເລືອກທີ່ມີຢູ່ແລະວ່າການປະຕິບັດພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ການລົງທຶນໃນໂຄງສ້າງພື້ນຖານໃຫມ່.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- "ການເສຍຊີວິດໂດຍການຕັດເຈ້ຍ: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂອງການກວດສອບ"
- "ການຊໍາລະທາງການຄ້າເຮັດທຸລະກໍາຂະບວນການເກົ່າແກ່ສໍາລັບປະສິດທິພາບດິຈິຕອນທີ່ທັນສະໄຫມ"
- ການສໍາພາດ PYMNTS ກັບ Ron Bergamesca, ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປຂອງທະນາຄານແລະການແກ້ໄຂ FinTech ຢູ່ Paymentus
- ການສໍາພາດ PYMNTS ກັບ Sarah Billings, ຮອງປະທານອາວຸໂສ, ຫົວຫນ້າການຊໍາລະແລະການດໍາເນີນການຜະລິດຕະພັນສາກົນແລະການຫັນເປັນ PNC.
– ການສໍາພາດ PYMNTS ກັບ Eric Shoykhet, CEO ຂອງ Link Money
– ການສໍາພາດ PYMNTS ກັບ Brian Scott, ຫົວຫນ້າການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ PSCU
– ການສໍາພາດ PYMNTS ກັບ Ernest Rolfson, CEO ແລະຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Finexio
- ການສໍາພາດ PYMNTS ກັບ Todd Manning, ຫົວຫນ້າຍຸດທະສາດການຄ້າ, M&A ແລະພັນທະມິດທີ່ American Express

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