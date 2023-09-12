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SAS ປະກາດຂໍ້ລິເລີ່ມທີ່ສໍາຄັນໃນກອງປະຊຸມສໍາຫຼວດ

ByMampho Brescia

Sep 12, 2023
SAS ປະກາດຂໍ້ລິເລີ່ມທີ່ສໍາຄັນໃນກອງປະຊຸມສໍາຫຼວດ

ບໍ່ດົນມານີ້, SAS ໄດ້ເຮັດການປະກາດໃຫຍ່ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມ Explore ຂອງພວກເຂົາໃນ Las Vegas, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງພວກເຂົາຕໍ່ AI ແລະການວິເຄາະ. ຫນຶ່ງໃນຂໍ້ລິເລີ່ມທີ່ສໍາຄັນແມ່ນຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຂົາທີ່ຈະລົງທຶນ 1 ຕື້ໂດລາໃນການແກ້ໄຂອຸດສາຫະກໍາທີ່ໃຊ້ AI. ການລົງທຶນນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຸດສຸມຂອງ SAS ໃນການເຮັດໃຫ້ການວິເຄາະສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ກັບທຸກຄົນ, ຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງ.

ສອດຄ່ອງກັບຄໍາຫມັ້ນສັນຍານີ້, SAS ກໍາລັງໃຊ້ AI ການຜະລິດເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍດ້ານຂໍ້ມູນ. ບໍລິສັດກໍາລັງເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການສ້າງຂໍ້ມູນທີ່ແທ້ຈິງທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນສະພາບແວດລ້ອມໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງ, ຮັບປະກັນການປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ໃຊ້, ການທົດສອບຄວາມລໍາອຽງ, ແລະການຫຼຸດຜ່ອນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການທົດສອບເຫດການທີ່ຫາຍາກແລະຮ້າຍແຮງ. ນອກຈາກນັ້ນ, SAS ກໍາລັງສະເຫນີ "ຄູ່ແຝດດິຈິຕອລ", ເຊິ່ງເປັນການຊ້ໍາກັນຂອງລະບົບທາງກາຍະພາບທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງທົດລອງວິທີແກ້ໄຂໃຫມ່ແລະຍຸດທະສາດການທົດສອບສໍາລັບການປັບປຸງປະສິດທິພາບ.

SAS ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ Microsoft ເພື່ອປະສົມປະສານຄວາມສາມາດ AI ການຜະລິດຂອງເຂົາເຈົ້າກັບແພລະຕະຟອມ Microsoft Azure OpenAI. ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື SAS orchestration ແລະການວິເຄາະໂດຍສົມທົບກັບ Azure, ທຸລະກິດສາມາດສະຫນັບສະຫນູນການດໍາເນີນງານທີ່ສໍາຄັນແລະຂັບລົດການປະດິດສ້າງ. ການລວມເຂົ້າກັນໄດ້ຖືກກໍານົດໃຫ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບການສະແດງຕົວຢ່າງທີ່ຈໍາກັດໃນທ້າຍປີນີ້.

ການປະກາດທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນການເປີດຕົວຂອງ SAS Health, ແພລະຕະຟອມການດູແລສຸຂະພາບທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສະຫນອງຂໍ້ມູນແລະການວິເຄາະອັດຕະໂນມັດ. ການແກ້ໄຂວິສາຫະກິດນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສຸຂະພາບແລະສະຫນອງການວິເຄາະຄວາມເຂົ້າໃຈໂດຍການເຮັດໃຫ້ສາມາດເຂົ້າໄປໃນບັນທຶກສຸຂະພາບເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ໄວໃນຮູບແບບມາດຕະຖານ. SAS Health ຄາດວ່າຈະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນອະນາຄົດຂອງການຈັດສົ່ງການດູແລສຸຂະພາບ.

ເວທີ Viya ຍັງໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ. SAS ນໍາສະເຫນີ Viya Workbench, ສະພາບແວດລ້ອມການພັດທະນາ cloud-native ທີ່ປອດໄພສໍາລັບການປະຕິບັດລະຫັດ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ປະກາດສາມລູກຄ້າສໍາລັບເຄື່ອງມືພັດທະນາທີ່ນິຍົມ: Jupyter Notebook, Visual Studio Code, ແລະ SAS Enterprise Guide. ການປັບປຸງເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເພີ່ມຜົນຜະລິດແລະເຮັດໃຫ້ການປະດິດສ້າງໄວຂຶ້ນສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດຂໍ້ມູນແລະນັກພັດທະນາ.

SAS ຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍ SAS App Factory, ແອັບພລິເຄຊັນສໍາລັບການພັດທະນາຢ່າງໄວວາຂອງແອັບພລິເຄຊັນທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ AI. ການແກ້ໄຂນີ້ເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງຂອງ cloud-native tech stack ອັດຕະໂນມັດ, ລວມທັງ React, TypeScript, ແລະ Postgres. ມັນຖືກກໍານົດທີ່ຈະມີໂດຍທົ່ວໄປໃນປີຫນ້າ, ພ້ອມກັບ Viya Workbench.

ນອກເຫນືອຈາກການລິເລີ່ມເຫຼົ່ານີ້, SAS ໄດ້ເປີດຕົວ SAS Energy Forecasting Cloud ເປົ້າຫມາຍບໍລິສັດຜົນປະໂຫຍດ. ການບໍລິການທີ່ອີງໃສ່ຄລາວນີ້ຊ່ວຍປັບປຸງການວາງແຜນ ແລະການປະຕິບັດງານໂດຍການໃຫ້ການວິເຄາະການຄາດເດົາສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດແລະການວາງແຜນສາຍສົ່ງ. ການທົດລອງດໍາເນີນການກັບພະແນກນ້ໍາແລະພະລັງງານ Los Angeles ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງຂອງການແກ້ໄຂນີ້.

ຕະຫຼອດກອງປະຊຸມ, SAS ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງ AI ແລະການຄຸ້ມຄອງການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມຊໍານານຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການປົກຄອງແລະການປະຕິບັດຕາມແລະເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມໂປ່ງໃສຂອງຕົວແບບຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໂດຍສະເພາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເນື້ອຫາທົ່ວໄປ. SAS ໄດ້ກ່າວຢ້ຳຄືນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງຕົນໃນການສະໜອງວິທີແກ້ໄຂ AI ທີ່ມີປະສິດຕິພາບເຕັມຮູບແບບ ແລະເນັ້ນໜັກເຖິງຄຸນຄ່າທີ່ເຂົາເຈົ້າສະໜອງໃຫ້ໃນ “ໄມລ໌ສຸດທ້າຍ” ຂອງການປະຕິບັດ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການປະກາດຂອງ SAS ໃນກອງປະຊຸມ Explore ເສີມຂະຫຍາຍການອຸທິດຕົນຂອງພວກເຂົາຕໍ່ AI, ການວິເຄາະ, ແລະຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍທາງທຸລະກິດທີ່ສໍາຄັນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ວາລະສານທຸລະກິດ NC (ບົດຄວາມແຫຼ່ງ)
– ຫ້ອງຂ່າວ SAS (https://www.sas.com/en_us/news.html)

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