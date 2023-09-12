ປະເທດຝຣັ່ງຫ້າມຂາຍ iPhone 12 ເນື່ອງຈາກລະດັບລັງສີ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງເສດຖະກິດດິຈິຕອນຂອງປະເທດຝຣັ່ງໄດ້ປະກາດວ່າ Apple ຕ້ອງຢຸດການຂາຍ iPhone 12 ໃນປະເທດຝຣັ່ງ. ການຕັດສິນໃຈນີ້ແມ່ນມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກອົງການເຝົ້າລະວັງລັງສີຂອງປະເທດ, ANFR, ໄດ້ດໍາເນີນການທົດສອບ ແລະຄົ້ນພົບວ່າອັດຕາການດູດຊຶມສະເພາະ (SAR) ຂອງໂທລະສັບສະຫຼາດເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດທາງດ້ານກົດໝາຍ.
Jean-Noel Barrot, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງຝຣັ່ງ, ເປີດເຜີຍໃນການສໍາພາດກັບ Le Parisien ວ່າ ANFR ແຈ້ງໃຫ້ Apple ກ່ຽວກັບການຫ້າມ. ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ການອັບເດດຊອບແວສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາລັງສີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ iPhone 12, ເຊິ່ງໄດ້ວາງຂາຍມາແຕ່ປີ 2020.
Barrot ເນັ້ນຫນັກວ່າ Apple ມີເວລາສອງອາທິດເພື່ອຕອບສະຫນອງແລະປະຕິບັດການປ່ຽນແປງທີ່ຈໍາເປັນ. ການເຮັດແນວນັ້ນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການຮຽກຄືນຂອງ iPhone 12 ອຸປະກອນທັງຫມົດໃນການໄຫຼວຽນຂອງ. ລາວເນັ້ນຫນັກວ່າກົດລະບຽບດຽວກັນໃຊ້ກັບບໍລິສັດທັງຫມົດ, ລວມທັງຍັກໃຫຍ່ດິຈິຕອນ.
ສະຫະພາບເອີຣົບໄດ້ກໍານົດຂອບເຂດຈໍາກັດດ້ານຄວາມປອດໄພສໍາລັບຄ່າ SAR ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື, ຍ້ອນວ່າການສຶກສາໄດ້ແນະນໍາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນມະເຮັງບາງຊະນິດ. ອົງການເຝົ້າລະວັງຂອງຝຣັ່ງຈະແບ່ງປັນການຄົ້ນພົບຂອງຕົນກັບຜູ້ຄວບຄຸມໃນປະເທດສະມາຊິກອື່ນໆຂອງ EU, ໂດຍ Barrot ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າການຕັດສິນໃຈນີ້ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບ.
ຝຣັ່ງໄດ້ຕັ້ງໜ້າຕິດຕາມລະດັບລັງສີຂອງອຸປະກອນເອເລັກໂຕຼນິກ, ຂະຫຍາຍລະບຽບການໃນປີ 2020 ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຮ້ານຂາຍຍ່ອຍສະແດງຄຸນຄ່າຂອງລັງສີໃສ່ເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່ ບໍ່ພຽງແຕ່ໂທລະສັບມືຖືເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນແທັບເລັດ ແລະຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕຼນິກອື່ນໆອີກດ້ວຍ.
Apple ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ອອກຄໍາຕອບຕໍ່ການປະກາດຫ້າມ.
ທີ່ມາ: Reuters (ບໍ່ມີ URL ໃຫ້)