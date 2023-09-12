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ປະເທດຝຣັ່ງຫ້າມຂາຍ iPhone 12 ເນື່ອງຈາກລະດັບລັງສີ

ByRobert Andrew

Sep 12, 2023
ປະເທດຝຣັ່ງຫ້າມຂາຍ iPhone 12 ເນື່ອງຈາກລະດັບລັງສີ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ດິ​ຈິ​ຕອນ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຝຣັ່ງ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ວ່າ Apple ຕ້ອງ​ຢຸດ​ການ​ຂາຍ iPhone 12 ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຝຣັ່ງ. ການຕັດສິນໃຈນີ້ແມ່ນມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກອົງການເຝົ້າລະວັງລັງສີຂອງປະເທດ, ANFR, ໄດ້ດໍາເນີນການທົດສອບ ແລະຄົ້ນພົບວ່າອັດຕາການດູດຊຶມສະເພາະ (SAR) ຂອງໂທລະສັບສະຫຼາດເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດທາງດ້ານກົດໝາຍ.

Jean-Noel Barrot, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງຝຣັ່ງ, ເປີດເຜີຍໃນການສໍາພາດກັບ Le Parisien ວ່າ ANFR ແຈ້ງໃຫ້ Apple ກ່ຽວກັບການຫ້າມ. ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ອີກ​ວ່າ ການ​ອັບ​ເດດ​ຊອບ​ແວ​ສາມາດ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ລັງສີ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ iPhone 12, ເຊິ່ງ​ໄດ້​ວາງ​ຂາຍ​ມາ​ແຕ່​ປີ 2020.

Barrot ເນັ້ນຫນັກວ່າ Apple ມີເວລາສອງອາທິດເພື່ອຕອບສະຫນອງແລະປະຕິບັດການປ່ຽນແປງທີ່ຈໍາເປັນ. ການ​ເຮັດ​ແນວ​ນັ້ນ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ຮຽກ​ຄືນ​ຂອງ iPhone 12 ອຸ​ປະ​ກອນ​ທັງ​ຫມົດ​ໃນ​ການ​ໄຫຼ​ວຽນ​ຂອງ​. ລາວເນັ້ນຫນັກວ່າກົດລະບຽບດຽວກັນໃຊ້ກັບບໍລິສັດທັງຫມົດ, ລວມທັງຍັກໃຫຍ່ດິຈິຕອນ.

ສະຫະພາບເອີຣົບໄດ້ກໍານົດຂອບເຂດຈໍາກັດດ້ານຄວາມປອດໄພສໍາລັບຄ່າ SAR ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື, ຍ້ອນວ່າການສຶກສາໄດ້ແນະນໍາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນມະເຮັງບາງຊະນິດ. ອົງການເຝົ້າລະວັງຂອງຝຣັ່ງຈະແບ່ງປັນການຄົ້ນພົບຂອງຕົນກັບຜູ້ຄວບຄຸມໃນປະເທດສະມາຊິກອື່ນໆຂອງ EU, ໂດຍ Barrot ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າການຕັດສິນໃຈນີ້ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບ.

ຝຣັ່ງໄດ້ຕັ້ງໜ້າຕິດຕາມລະດັບລັງສີຂອງອຸປະກອນເອເລັກໂຕຼນິກ, ຂະຫຍາຍລະບຽບການໃນປີ 2020 ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຮ້ານຂາຍຍ່ອຍສະແດງຄຸນຄ່າຂອງລັງສີໃສ່ເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່ ບໍ່ພຽງແຕ່ໂທລະສັບມືຖືເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນແທັບເລັດ ແລະຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕຼນິກອື່ນໆອີກດ້ວຍ.

Apple ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ອອກ​ຄໍາ​ຕອບ​ຕໍ່​ການ​ປະ​ກາດ​ຫ້າມ​.

ທີ່ມາ: Reuters (ບໍ່ມີ URL ໃຫ້)

By Robert Andrew

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