ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

Framework Pre-Announces Full-Size SD Expansion Card for its Modular Laptop

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
Framework Pre-Announces Full-Size SD Expansion Card for its Modular Laptop

Framework, ບໍລິສັດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງແລັບທັອບ Framework modular, ໄດ້ປະກາດວ່າມັນກໍາລັງເຮັດວຽກຢູ່ໃນບັດຂະຫຍາຍ SD ເຕັມຂະຫນາດສໍາລັບອຸປະກອນຂອງມັນ. ບໍລິສັດໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະ "ປະກາດລ່ວງຫນ້າ" ໂມດູນ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າມີໂອກາດທີ່ມັນອາດຈະບໍ່ມີການຂົນສົ່ງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໂດຍການເຮັດດັ່ງນັ້ນ, Framework ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເອົາຊຸມຊົນຂອງຕົນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງຂະບວນການພັດທະນາ.

ໃນການສໍາຫຼວດທີ່ດໍາເນີນໃນປີ 2021, ຊຸມຊົນ Framework ໄດ້ຈັດອັນດັບ SD card ເຕັມຂະຫນາດເປັນພອດທີ່ຮ້ອງຂໍຫຼາຍທີ່ສຸດເປັນອັນດັບສອງ, ປະຕິບັດຕາມ Gigabit ethernet Jack ທີ່ Framework ເລີ່ມຂາຍໃນປີກາຍນີ້. ຄວາມລ່າຊ້າໃນການປ່ອຍ SD Expansion Card ແມ່ນຍ້ອນການຕັດສິນໃຈຂອງບໍລິສັດທີ່ຈະສຸມໃສ່ການເປີດຕົວຄອມພິວເຕີໂນດບຸກທໍາອິດໃນປີ 2020.

ແຕ່ລະໂມດູນການຂະຫຍາຍກາດທີ່ພັດທະນາໂດຍ Framework ມີພອດ USB-C ມາດຕະຖານເພດຊາຍທີ່ສາມາດສຽບໃສ່ພອດ USB-C ເພດຍິງທີ່ປິດແລ້ວຢູ່ໃນເມນບອດ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ໂມດູນກັບຄອມພິວເຕີ USB-C ອື່ນໆຫຼືແລກປ່ຽນລະຫວ່າງເຄື່ອງ Framework.

ນອກຈາກນັ້ນ, Framework ກໍາລັງສະເຫນີສ່ວນຫຼຸດ 11th Gen Intel Core mainboards, ດ້ວຍລາຄາຕັ້ງແຕ່ $ 199 ຫາ $ 399, ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການກໍ່ສ້າງ Intel NUC ທີ່ບໍ່ເປັນທາງການຂອງຕົນເອງ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການປະກາດຂອງ Framework ຂອງ SD Expansion Card ຂະໜາດເຕັມ ແລະ ການມີສ່ວນຫຼຸດຂອງ mainboards ສະເຫນີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ໃນການປັບແຕ່ງແລະສ້າງແລັບທັອບໂມດູລາຂອງຕົນເອງແລະ mini desktops.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Sean Hollister, "ແລະໃນປັດຈຸບັນທ່ານສາມາດ DIY modular Intel NUC ໃນລາຄາຖືກ," The Verge.

By Gabriel Botha

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຜູ້ຜະລິດ Foxconn ຂອງ Apple ຈະຈັດສົ່ງ iPhone 15 ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍ, ຂະຫຍາຍການຜະລິດນອກປະເທດຈີນ.

Sep 12, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ລະບົບ Badge ໃໝ່ໃນ NBA 2K24 ໄດ້ຮັບ Backlash ຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ປະເທດໄອແລນຍອມຮັບທ່າອ່ຽງທີ່ບໍ່ມີເງິນສົດ: ມັນຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ?

Sep 12, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ຂ່າວ

Warbits+: ເປີດ Beta Sign-Ups Now Live ສໍາລັບມືຖື ແລະ PC

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ຜູ້ຜະລິດ Foxconn ຂອງ Apple ຈະຈັດສົ່ງ iPhone 15 ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍ, ຂະຫຍາຍການຜະລິດນອກປະເທດຈີນ.

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ທີມງານສາກົນສໍາເລັດການຈັດລໍາດັບຂອງ Y Chromosome, ເປີດເຜີຍ Genes ໂປຣຕີນໃຫມ່

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ລະບົບ Badge ໃໝ່ໃນ NBA 2K24 ໄດ້ຮັບ Backlash ຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ