Framework Pre-Announces Full-Size SD Expansion Card for its Modular Laptop

Framework, ບໍລິສັດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງແລັບທັອບ Framework modular, ໄດ້ປະກາດວ່າມັນກໍາລັງເຮັດວຽກຢູ່ໃນບັດຂະຫຍາຍ SD ເຕັມຂະຫນາດສໍາລັບອຸປະກອນຂອງມັນ. ບໍລິສັດໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະ "ປະກາດລ່ວງຫນ້າ" ໂມດູນ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າມີໂອກາດທີ່ມັນອາດຈະບໍ່ມີການຂົນສົ່ງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໂດຍການເຮັດດັ່ງນັ້ນ, Framework ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເອົາຊຸມຊົນຂອງຕົນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງຂະບວນການພັດທະນາ.
ໃນການສໍາຫຼວດທີ່ດໍາເນີນໃນປີ 2021, ຊຸມຊົນ Framework ໄດ້ຈັດອັນດັບ SD card ເຕັມຂະຫນາດເປັນພອດທີ່ຮ້ອງຂໍຫຼາຍທີ່ສຸດເປັນອັນດັບສອງ, ປະຕິບັດຕາມ Gigabit ethernet Jack ທີ່ Framework ເລີ່ມຂາຍໃນປີກາຍນີ້. ຄວາມລ່າຊ້າໃນການປ່ອຍ SD Expansion Card ແມ່ນຍ້ອນການຕັດສິນໃຈຂອງບໍລິສັດທີ່ຈະສຸມໃສ່ການເປີດຕົວຄອມພິວເຕີໂນດບຸກທໍາອິດໃນປີ 2020.
ແຕ່ລະໂມດູນການຂະຫຍາຍກາດທີ່ພັດທະນາໂດຍ Framework ມີພອດ USB-C ມາດຕະຖານເພດຊາຍທີ່ສາມາດສຽບໃສ່ພອດ USB-C ເພດຍິງທີ່ປິດແລ້ວຢູ່ໃນເມນບອດ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ໂມດູນກັບຄອມພິວເຕີ USB-C ອື່ນໆຫຼືແລກປ່ຽນລະຫວ່າງເຄື່ອງ Framework.
ນອກຈາກນັ້ນ, Framework ກໍາລັງສະເຫນີສ່ວນຫຼຸດ 11th Gen Intel Core mainboards, ດ້ວຍລາຄາຕັ້ງແຕ່ $ 199 ຫາ $ 399, ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການກໍ່ສ້າງ Intel NUC ທີ່ບໍ່ເປັນທາງການຂອງຕົນເອງ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການປະກາດຂອງ Framework ຂອງ SD Expansion Card ຂະໜາດເຕັມ ແລະ ການມີສ່ວນຫຼຸດຂອງ mainboards ສະເຫນີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ໃນການປັບແຕ່ງແລະສ້າງແລັບທັອບໂມດູລາຂອງຕົນເອງແລະ mini desktops.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Sean Hollister, "ແລະໃນປັດຈຸບັນທ່ານສາມາດ DIY modular Intel NUC ໃນລາຄາຖືກ," The Verge.