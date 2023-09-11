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ປົດລັອກຕົນເອງໄວທີ່ສຸດໃນ Forza Motorsport

ByGabriel Botha

Sep 11, 2023
ປົດລັອກຕົນເອງໄວທີ່ສຸດໃນ Forza Motorsport

Forza Motorsport ກໍາລັງກັບຄືນມາດ້ວຍການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງໃຫມ່ພາຍຫຼັງສີ່ປີ. ນັກພັດທະນາ, Turn 10, ໄດ້ກັບຄືນໄປຫາກະດານແຕ້ມຮູບເພື່ອປະດິດສ້າງ franchise. ຕົວ​ຢ່າງ​ຂອງ​ເກມ​ເປີດ​ເຜີຍ​ໃຫ້​ເຫັນ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທີ່​ຫນ້າ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນ​ໃນ​ການ gameplay ແລະ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​.

ການສາທິດປະກອບມີສາມເຊື້ອຊາດຈາກ The Builders' Cup, ເຊິ່ງສຸມໃສ່ການຍົກລະດັບແລະການກໍ່ສ້າງລົດຂອງທ່ານ. ບໍ່ຄືກັບລຸ້ນກ່ອນໜ້າຂອງເກມທີ່ເນັ້ນການເກັບສະສົມລົດທີ່ກວ້າງຂວາງ, Forza Motorsport ໃໝ່ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນສຸມໃສ່ການຍົກລະດັບລົດຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າມັກແທ້ໆ.

ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທີ່​ຫນ້າ​ສັງ​ເກດ​ຫນຶ່ງ​ໃນ gameplay ແມ່ນ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​. ການຄວບຄຸມໃນ Forza Motorsport ໃໝ່ ຕ້ອງການຄວາມຊັດເຈນຫຼາຍຂຶ້ນ, ສ້າງປະສົບການການຂັບຂີ່ທີ່ແທ້ຈິງຫຼາຍຂຶ້ນ. ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະພຽງແຕ່ຫ້າມລໍ້ໂດຍຜ່ານການຫັນ; ຜູ້ນຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລົດຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອບັນລຸການຫັນເປັນສະອາດ. ໃນຂະນະທີ່ການຄວບຄຸມອາດຈະໃຊ້ເວລາການປັບຕົວບາງຢ່າງສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ໃຊ້ເວລາດົນນານ, ພວກເຂົາເຈົ້າສະຫນອງການເປັນຕົວແທນທີ່ຖືກຕ້ອງກວ່າຂອງການຂັບລົດໃນຊີວິດຈິງ.

ຄຸນສົມບັດການຊ່ວຍເຂົ້າເຖິງໃນເກມແມ່ນເປັນທີ່ຍ້ອງຍໍ. Forza Motorsport ໄດ້ພະຍາຍາມເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຜູ້ຫຼິ້ນຕາບອດແລະສາຍຕາຕໍ່າສາມາດມີຄວາມສຸກກັບເກມ. ຕົວຊີ້ບອກສຽງຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນເກຍ ແລະ ການເຕືອນຄວາມໃກ້, ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດນຳທາງເກມໄດ້ໂດຍບໍ່ມີສັນຍານສາຍຕາ. ຕົວເລືອກການຊ່ວຍເຂົ້າເຖິງເຫຼົ່ານີ້ຍັງສາມາດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດແກ່ຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ເຫັນ, ປັບປຸງປະສົບການຂັບລົດຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ການລວມເອົາຄຸນສົມບັດການຊ່ວຍເຂົ້າເຖິງຈະເປີດເກມໃຫ້ກັບຜູ້ຊົມໃໝ່ທັງໝົດ, ແລະມັນໜ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະເຫັນວ່າຜູ້ຫຼິ້ນຕາບອດ ແລະ ສາຍຕາຕ່ຳຈະມີປະສົບການ ແລະ ທົບທວນເກມແນວໃດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທາງເລືອກການຊ່ວຍເຂົ້າເຖິງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນການເຕືອນວ່າການເຂົ້າເຖິງໃນການຫຼິ້ນເກມຄວນຈະຖືກຄາດຫວັງຫຼາຍກວ່າການຕົບມື.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, Forza Motorsport ໄດ້ກັບຄືນໄປຫາກະດານແຕ້ມດ້ວຍການຕິດຕັ້ງໃຫມ່. ເກມເນັ້ນໃສ່ການສ້າງ ແລະຍົກລະດັບລົດບາງຄັນທີ່ເລືອກ, ໃຫ້ປະສົບການການຂັບຂີ່ທີ່ແທດຈິງ ແລະເລິກເຊິ່ງກວ່າ. ການລວມເອົາຄຸນສົມບັດການຊ່ວຍເຂົ້າເຖິງເຮັດໃຫ້ເກມສາມາດເຂົ້າເຖິງຜູ້ຊົມໄດ້ກວ້າງຂຶ້ນ, ແລະມັນຈະເປັນຫນ້າສົນໃຈທີ່ຈະເຫັນວ່າຜູ້ຫຼິ້ນຍອມຮັບການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ເມື່ອເກມຖືກປ່ອຍອອກມາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​ບົດ​ຄວາມ​ແຫຼ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ມີ URL​]

By Gabriel Botha

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