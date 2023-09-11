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Forza Motorsport Preview: ການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີສໍາລັບ Sim Racing ສຸດທ້າຍ

ByRobert Andrew

Sep 11, 2023
Forza Motorsport Preview: ການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີສໍາລັບ Sim Racing ສຸດທ້າຍ

Forza Motorsport ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສະເໝີສຳລັບປະສົບການການແຂ່ງທີ່ຫຼູຫຼາ, ແລະ ການຕິດຕັ້ງທີ່ກຳລັງຈະມາຮອດໃນຊຸດນີ້ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນ. ໃນຕົວຢ່າງທີ່ຜ່ານມາຂອງຊຸດແນະນໍາ Builders Cup ຂອງເກມ, ມັນເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່ານັກພັດທະນາ Turn 10 Studios ໄດ້ສ້າງພື້ນຖານອັນຫນັກແຫນ້ນສໍາລັບຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຂອງການແຂ່ງຂັນຫຼາຍປີ.

ຊຸດການແນະນໍາມີສາມເພງແລະສາມລົດ, ແຕ່ລະຄົນມີລັກສະນະການຈັດການເປັນເອກະລັກຂອງຕົນເອງ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຂັບລົດ 2019 Subaru STI S209, 2018 Honda Civic Type R, ຫຼື Ford Mustang GT 2018, ລົດຮູ້ສຶກອັດສະຈັນ. ທາງ​ເລືອກ​ການ​ປັບ​ແຕ່ງ​ຍັງ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ສໍາ​ລັບ​ການ​ປັບ​ແຕ່ງ​ທີ່​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ​ວິ​ທີ​ການ​ຂັບ​ລົດ​ແຕ່​ລະ​ຄົນ​.

ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ Forza Motorsport ແມ່ນການເຂົ້າເຖິງຂອງມັນ. ເກມ​ສະ​ຫນອງ​ການ slider ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​, ທິ​ບາຍ​ຮູບ​ແບບ​ການ​ຫຼິ້ນ​ຫຼາຍ​, ແລະ​ອຸ​ປະ​ຖໍາ​ຂອງ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ແລະ​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​. ປຸ່ມ rewind, ໂດຍສະເພາະ, ເປັນລັກສະນະອັນເປັນທີ່ຮັກສໍາລັບການຝຶກຮອບ, ອະນຸຍາດໃຫ້ racers ສາມາດ reset ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວໂດຍບໍ່ມີການອອກຈາກການຕິດຕາມ. ມັນຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການທົດລອງແລະຫຼິ້ນໂດຍບໍ່ມີຄວາມຢ້ານກົວຂອງການລົງໂທດ.

ອັດຕາເຟຣມຂອງເກມແມ່ນລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນອີກອັນໜຶ່ງ. Forza Motorsport ແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວ 60 fps ໃນທຸກແພລະຕະຟອມ, ລວມທັງ Xbox Series S. ໃນພູມສັນຖານການຫຼິ້ນເກມທີ່ຫົວຂໍ້ AAA ຫຼາຍຕໍ່ສູ້ເພື່ອຕີ 60 fps, ລະດັບການຕອບສະຫນອງນີ້ແມ່ນລົມຫາຍໃຈຂອງອາກາດສົດໆສໍາລັບຜູ້ທີ່ມັກການແຂ່ງລົດ.

ໃນຂະນະທີ່ມີຄວາມກັງວົນບາງຢ່າງກ່ຽວກັບລັກສະນະທີ່ຂາດຫາຍໄປໃນເວລາເປີດຕົວ, ເຊັ່ນ: ຮູບແບບຜູ້ຊົມແລະຫນ້າຈໍແຍກ, ປະສົບການຫຼັກຂອງ Forza Motorsport ຍັງຄົງແຂງແຮງ. Turn10 ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການສົ່ງຊິມແຂ່ງທີ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຕອບສະໜອງ, ການປັບແຕ່ງ ແລະການເຂົ້າເຖິງ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນເກມທີ່ງົດງາມທາງສາຍຕາດ້ວຍການສ່ອງແສງທົ່ວໂລກທີ່ຕິດຕາມດ້ວຍຮັງສີ ແລະແສງແບບເຄື່ອນໄຫວທີ່ພາໃຫ້ລົດ ແລະລົດຕິດມີຊີວິດຊີວາ.

ເບິ່ງໄປຂ້າງໜ້າ, Forza Motorsport ວາງແຜນທີ່ຈະເປັນເກມທີ່ມີຊີວິດຊີວາ, ໂດຍມີເນື້ອຫາປົກກະຕິຫຼຸດລົງ ແລະຄຸນສົມບັດທາງສັງຄົມທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນປະສົບການ. ນີ້ຮັບປະກັນວ່າຜູ້ຫຼິ້ນຈະມີແຜນທີ່, ຍານພາຫະນະ, ແລະຄວາມທ້າທາຍໃຫມ່ຫຼາຍທີ່ຈະລໍຖ້າໃນຊຸມປີຂ້າງຫນ້າ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, Forza Motorsport ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄໍາສັນຍາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ເປັນຊິມແຂ່ງລົດສຸດທ້າຍ. ຄວາມສົນໃຈຂອງມັນຕໍ່ກັບລາຍລະອຽດ, ການເຂົ້າຫາ, ແລະຄວາມຊື່ສັດຂອງສາຍຕາທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈເຮັດໃຫ້ປະສົບການທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນແລະເລິກເຊິ່ງ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນແຟນຂອງຊີຣີ ຫຼືເກມແຂ່ງລົດໃໝ່, Forza Motorsport ກໍາລັງສ້າງເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ຕ້ອງຫຼິ້ນ.

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By Robert Andrew

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