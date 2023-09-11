ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

Forza Motorsport Reboot: ຍຸກໃໝ່ຂອງການດັດແປງລົດ ແລະການຫຼິ້ນເກມທີ່ບໍ່ມີທີ່ສິ້ນສຸດ

ByRobert Andrew

Sep 11, 2023
Forza Motorsport Reboot: ຍຸກໃໝ່ຂອງການດັດແປງລົດ ແລະການຫຼິ້ນເກມທີ່ບໍ່ມີທີ່ສິ້ນສຸດ

ກັບຄືນສູ່ວິທະຍາໄລ, Forza Motorsport 6 edition Xbox One ເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງມີສໍາລັບຜູ້ທີ່ມັກລົດ. ແຕ່ແປດປີຕໍ່ມາ, ພູມສັນຖານຂອງເກມໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ. ດ້ວຍເກມ Horizon ຫຼາຍເກມ ແລະການແຂ່ງຂັນຈາກຫົວຂໍ້ການແຂ່ງອື່ນໆ, Forza Motorsport reboot ທີ່ຈະມາເຖິງມີເປົ້າໝາຍເພື່ອກຳນົດຊຸດໃໝ່ ແລະຮັກສາໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍປີຕໍ່ໜ້າ.

Forza Motorsport ໃຫມ່ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການເພີ່ມຕົວເລກອື່ນ; ມັນສະຫນອງປະສົບການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ບໍ່ເຫມືອນກັບເກມທີ່ຜ່ານມາທີ່ສຸມໃສ່ການແຂ່ງລົດຕິດຕາມແລະຄວາມຄືບຫນ້າຂອງຂັບ, reboot revolves ກ່ຽວກັບການດັດແປງລົດ. ແທນທີ່ຈະລວບລວມລົດຫຼາຍຮ້ອຍຄັນ, ຜູ້ນໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ໃຫ້ເລືອກເອົາສິບ favorite ຂອງເຂົາເຈົ້າແລະປັບແຕ່ງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເພື່ອສ້າງຍານພາຫະນະເປັນເອກະລັກ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງການ reboot ນີ້ແມ່ນແຜນການສໍາລັບອາຍຸຍືນ. ບໍ່ເຫມືອນກັບພາກຕໍ່ໆກັນແບບດັ້ງເດີມ, ບໍ່ມີແຜນການສໍາລັບການເຮັດຊ້ໍາອີກຄັ້ງຂອງເກມໃນອະນາຄົດ. ແທນທີ່ຈະ, ນັກພັດທະນາຢູ່ Turn 10 Studios ວາງແຜນທີ່ຈະປັບປຸງເກມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງດ້ວຍລົດໃຫມ່ແລະຄຸນສົມບັດໂດຍອີງໃສ່ຄໍາຄິດເຫັນຂອງຜູ້ຫຼິ້ນ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າຜູ້ນຜູ້ທີ່ລົງທຶນໃນເກມຄັ້ງດຽວຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງເນື້ອຫາໃຫມ່ສໍາລັບສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຫນຶ່ງໃນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນທີ່ກໍານົດຜົນສໍາເລັດຂອງເກມນິລັນດອນນີ້ແມ່ນຟີຊິກຂອງຕົນ. Motorsport ໃຫມ່ສັນຍາການປັບປຸງຟີຊິກ, ສະເຫນີການຄວບຄຸມທີ່ຄົມຊັດແລະ understeer ຫນ້ອຍ. ປະສົບການໂດຍລວມຈະຮູ້ສຶກສົດຊື່ນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ລາງວັນແກ່ຜູ້ຫຼິ້ນໃນການປັບປຸງທັກສະການຂັບຂີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຂະນະທີ່ເບິ່ງແຍງລົດຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ໃນແງ່ຂອງ gameplay, reboot ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງການຂາດເນື້ອໃນໃນເກມແຂ່ງລົດທີ່ສຸມໃສ່ການຕິດຕາມ. ລົດມີຄວາມທ້າທາຍສະເພາະໃນການຈັດອັນດັບ, ແລະການຕິດຕາມຖືກແບ່ງອອກເປັນສ່ວນທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ຖືກຕັດສິນໂດຍເວລາແບ່ງປັນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນວິທີການທີ່ຜູ້ຂັບຂີ່ທິດສະດີໃນລົດນັ້ນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດີ. ໂໝດແຄມເປນ Builder's Series ຂອງເກມໃຫ້ຄວາມຄືບໜ້າແບບທຳມະຊາດຜ່ານສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນມີສ່ວນຮ່ວມ.

ໃນຂະນະທີ່ການສາທິດຂອງ Forza Motorsport ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງຂອງມັນສໍາລັບມູນຄ່າການຫຼິ້ນຄືນໃຫມ່ແລະການຫຼິ້ນທີ່ຍາວນານ, ການທົດສອບສຸດທ້າຍແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມສາມາດໃນການບັນເທີງໃນໄລຍະຍາວ. ຜູ້ຫຼິ້ນຈະຍັງຖືກດຶງເຂົ້າໄປໃນເກມຫຼັງຈາກສອງປີເມື່ອຄູ່ແຂ່ງເຮັດຕາມລັກສະນະຂອງມັນບໍ? ເນື້ອຫາໃຫມ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນພໍໃຈ, ຫຼືຈະມີຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບພາກຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອໃຊ້ທຶນໃຫ້ກັບຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ຊື່ສັດແລະ microtransactions?

ຈົນກ່ວາການເປີດຕົວຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງເກມແລະປີຕໍ່ມາໃນຕະຫຼາດ, ມັນຍັງຄົງເປັນທີ່ຈະເບິ່ງວ່າ Forza Motorsport ຈະບັນລຸເປົ້າຫມາຍຂອງຕົນໃນການເປັນເກມແຂ່ງລົດຕະຫຼອດໄປ. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນຄໍາສັນຍາ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນມັນສາມາດຮັກສາຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ນໂດຍບໍ່ມີການ succumbing ກັບຮູບແບບ sequel ແບບດັ້ງເດີມແມ່ນບໍ່ແນ່ນອນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຣີບູດ Forza Motorsport ທີ່ຈະມາເຖິງມີທ່າແຮງທີ່ຈະຈັບໃຈຜູ້ມັກເກມແຂ່ງລົດ ແລະກໍານົດປະເພດໃຫມ່ສໍາລັບອະນາຄົດທີ່ຄາດໄວ້.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Forza Motorsport Reboot ເບິ່ງຫນ້າປະທັບໃຈ (ການເປີດເຜີຍຢ່າງເຕັມທີ່: Microsoft)

By Robert Andrew

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຍີ່​ປຸ່ນ​ຈະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ມີ​ເທນ​ເພື່ອ​ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ປີ 2030

Sep 16, 2023 Robert Andrew
ເຕັກໂນໂລຊີ

ການຂາຍ Discover Samsung: ຮັບ Samsung SmartThings Station ໃນລາຄາພຽງແຕ່ $1!

Sep 16, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ສິນລະປະຂອງການຖອກທ້ອງ: ການປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງເກີນ

Sep 16, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ການສຶກສາຄົ້ນພົບວ່າພັນທຸ ກຳ ທີ່ສືບທອດມາຈາກ Neanderthals ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຣກ Covid-19 ຮ້າຍແຮງ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ

Sep 19, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ການສົ່ງເສີມການສູນພັນ: ກຽດສັກສີຂອງ Neanderthals

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຕົ້ນກໍາເນີດວັດຖຸບູຮານ: ການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງອະດີດຂອງພວກເຮົາ

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

Tamil Nadu ລາຍງານກໍລະນີ COVID-19 ໃໝ່ໜຶ່ງກໍລະນີທີ່ມີອັດຕາການທົດສອບໃນທາງບວກເປັນສູນ

Sep 19, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ