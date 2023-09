Forza Motorsport ໃໝ່ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເປັນເກມແຂ່ງລົດທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້ສຳລັບຜູ້ຫຼິ້ນທັງໝົດ

By

Forza Motorsport, ງວດຫລ້າສຸດໃນຊຸດເກມແຂ່ງລົດຍອດນິຍົມ, ຖືກກໍານົດໃຫ້ສະເຫນີຈຸດເຂົ້າໃກ້ສໍາລັບຜູ້ນທັງຫມົດ. ຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງນັກພັດທະນາ Turn 10 ແມ່ນຈະແຈ້ງ – ມຸ່ງເນັ້ນໃສ່ປະສົບການການແຂ່ງເອງ, ປະດິດສ້າງດ້ານຟີຊິກ ແລະ AI ເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນຮູ້ແບບທຳມະຊາດ. ເກມມີຮູບພາບ 4K ທີ່ມີພາບຈິງທີ່ງົດງາມ ແລະແນະນຳລະບົບຄວາມຄືບໜ້າຄ້າຍ RPG ສຳລັບພາຫະນະ 500+ ຄັນ.

ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນແຂ່ງ, ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄະແນນລົດ (CP) ທີ່ສາມາດໃຊ້ເພື່ອປັບແຕ່ງຍານພາຫະນະຂອງເຂົາເຈົ້າດ້ວຍຊິ້ນສ່ວນໃຫມ່ແລະການຍົກລະດັບ. ສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ບໍ່ສົນໃຈໃນລາຍລະອຽດ, ລະບົບ Drivatar ກັບຄືນມາຊ່ວຍໃຫ້ມີການປັບປຸງປະສົບການການແຂ່ງລົດໂດຍລວມ. ໂດຍການປັບຂະໜາດ XNUMX ຈຸດ, ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ວ່ານັກແຂ່ງຄົນອື່ນເຮັດໄດ້ດີປານໃດ, ເຮັດໃຫ້ການຫຼິ້ນເກມເປັນຈິງຫຼາຍຂຶ້ນ.

Forza Motorsport ຍັງຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນໃນການເຂົ້າເຖິງໂດຍການສະຫນອງທາງເລືອກຕ່າງໆສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ມີຄວາມພິການ. ເກມມີຕົວຊີ້ບອກສຽງ ແລະຄຳບັນຍາຍສຳລັບຄົນຂັບລົດຕາບອດ, ວັດສະດຸປ້ອນດ້ວຍການສຳພັດຄັ້ງດຽວສຳລັບຜູ້ມີຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຄື່ອນໄຫວ, ແລະຄຳບັນຍາຍທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ສູງສຳລັບຄົນຫູໜວກ ແລະ ຫູໜວກ. ຄຸນສົມບັດການເຂົ້າເຖິງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບຜູ້ທີ່ພິການ, ແຕ່ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ນອື່ນໆ. ເກມແມ່ນຍິນດີຕ້ອນຮັບຜູ້ຫຼິ້ນທຸກລະດັບທັກສະແລະບໍ່ລົງໂທດການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືຊ່ວຍເຫຼືອ.

ລະບົບ Car Mastery ໃນ Forza Motorsport ໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນແລະລາງວັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບຜູ້ຫຼິ້ນ, ໃຫ້ພວກເຂົາປັບປຸງທັກສະຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ມັນເຮັດໃຫ້ຜູ້ນມີຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜົນສໍາເລັດແລະຄວາມຄືບຫນ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນ RPGs. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເກມຍັງຄົງສຸມໃສ່ຄວາມຮັກສໍາລັບລົດແທນທີ່ຈະກາຍເປັນເກມ RPG ຫຼື simulation ຢ່າງເຕັມທີ່.

Forza Motorsport ຈະຖືກປ່ອຍອອກມາໃນ Xbox Series X/S ແລະ PC ໃນວັນທີ 10 ຕຸລາ, ແລະມັນຈະມີຢູ່ໃນ Xbox Game Pass. ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການເຂົ້າຫາ, ການເຂົ້າຫາ, ແລະປະສົບການການແຂ່ງທີ່ເລິກເຊິ່ງ, ເກມມີຈຸດປະສົງເພື່ອດຶງດູດທັງນັກແຂ່ງທີ່ມີປະສົບການ ແລະຜູ້ມາໃໝ່ຄືກັນ.

