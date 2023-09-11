ຕົວຢ່າງ: Forza Motorsport (2023) ສະເໜີປະສົບການການແຂ່ງລົດລຸ້ນຕໍ່ໄປທີ່ແທ້ຈິງ

ພິພິທະພັນຍານຍົນ Petersen ໃນ Los Angeles ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາຕົວຢ່າງສໍາລັບເກມທີ່ຄາດວ່າຈະສູງ, Forza Motorsport (2023). ງວດຕໍ່ໄປນີ້ໃນ franchise Forza ສັນຍາວ່າຈະສົ່ງປະສົບການການແຂ່ງລົດ simulation ລຸ້ນຕໍ່ໄປທີ່ແທ້ຈິງສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນ Xbox ແລະ Windows PC.
ບໍ່ເຫມືອນກັບລຸ້ນກ່ອນ, Forza Motorsport 7, ເຊິ່ງປ່ອຍອອກມາເມື່ອຫົກປີກ່ອນ, Forza Motorsport (2023) ໄດ້ກັບຄືນໄປຫາກະດານແຕ້ມຮູບເພື່ອປະເມີນຮາກຂອງມັນແລະສັງເກດເຫັນແນວໂນ້ມຂອງການຫຼິ້ນເກມທີ່ທັນສະໄຫມ. ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອສ້າງວິໄສທັດທີ່ແໜ້ນໜາທີ່ຈະດຶງດູດຜູ້ຫຼິ້ນເກມ, ນັກແຂ່ງ, ແລະຜູ້ທີ່ມັກລົດຍົນຄືກັນ.
ເກມມີລົດຫຼາຍກວ່າ 500 ຄັນໃນຕອນເປີດຕົວ, ແຕ່ຈຸດທີ່ເນັ້ນໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດຕົກຫລຸມຮັກກັບລົດສອງສາມຄັນ. ນັກພັດທະນາຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດເປັນເຈົ້າຂອງລົດເຫຼົ່ານີ້, ຍົກລະດັບພວກມັນຢ່າງລະມັດລະວັງສໍາລັບແຕ່ລະເສັ້ນທາງຫຼືເຫດການ, ແລະຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງແທ້ຈິງກ່ຽວກັບປະສົບການຂັບລົດ.
ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງ Forza Motorsport (2023) ແມ່ນແຄມເປນຜູ້ນດຽວທີ່ໄດ້ຮັບການອອກແບບໃຫມ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ Builder's Cup. ແຄມເປນນີ້ສະຫນອງກິດຈະກໍາທີ່ມີຫົວຂໍ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດກ້າວຫນ້າໂດຍການຮຽນຮູ້ພາຍໃນແລະພາຍນອກຂອງລົດທີ່ເຂົາເຈົ້າເລືອກ, ການຕັ້ງຄ່າແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ແຂ່ງຂັນກັບ AI ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ແລະການຍົກລະດັບຫຼືປັບຍານພາຫະນະຂອງພວກເຂົາ.
ໃນລະຫວ່າງເຫດການຕົວຢ່າງ, ຜູ້ຫຼິ້ນໄດ້ມີໂອກາດທົດລອງໃຊ້ລົດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະເບິ່ງດ້ວຍຕົນເອງວ່າແຕ່ລະລົດມີລະດັບລົດຂອງຕົນເອງແນວໃດ. ຜູ້ນຫຼາຍແຂ່ງກັບລົດສະເພາະ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບ XP ຫຼາຍ, ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດຍົກລະດັບລົດຂອງເຂົາເຈົ້າແລະປົດລັອກການຍົກລະດັບ.
Forza Motorsport (2023) ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງປະສົບການການແຂ່ງລົດທີ່ເລິກເຊິ່ງແລະເລິກເຊິ່ງ, ບ່ອນທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງແທ້ຈິງກັບລົດທີ່ພວກເຂົາຂັບລົດ. ດ້ວຍຮູບພາບທີ່ສວຍງາມ, ການປັບປຸງ AI, ແລະການໃສ່ໃຈໃນລາຍລະອຽດ, ເກມນີ້ຄາດວ່າຈະເປັນເກມແຂ່ງລົດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນເວທີ Xbox.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພິພິທະພັນຍານຍົນ Petersen, Turn 10 Studios