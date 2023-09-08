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ນາຍຈ້າງຂອງ Fortnite Donald Mustard ປະກາດການກະສຽນວຽກຫຼັງຈາກ 25 ປີໃນອຸດສາຫະກໍາເກມ

ByRobert Andrew

Sep 8, 2023
ນາຍຈ້າງຂອງ Fortnite Donald Mustard ປະກາດການກະສຽນວຽກຫຼັງຈາກ 25 ປີໃນອຸດສາຫະກໍາເກມ

Donald Mustard, ຫົວຫນ້າການສ້າງສັນຂອງ Epic Games ແລະຜູ້ບັນຊາການທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງປະກົດການເກມທົ່ວໂລກ Fortnite, ໄດ້ປະກາດການບໍານານຂອງລາວຫຼັງຈາກການເຮັດວຽກທີ່ມີຊື່ສຽງໃນອຸດສາຫະກໍາເກມເປັນເວລາ 25 ປີ. Mustard ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຄັ້ງທໍາອິດເມື່ອລາວຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ Chair Entertainment ໃນປີ 2005, ສະຕູດິໂອທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງເກມທີ່ມີຊື່ສຽງເຊັ່ນ Shadow Complex ແລະ Infinity Blade. ໃນປີ 2008, ປະທານໄດ້ຖືກຊື້ໂດຍ Epic Games, ແລະໃນທີ່ສຸດ Mustard ໄດ້ຂຶ້ນເປັນຫົວຫນ້າເຈົ້າຫນ້າທີ່ສ້າງສັນໃນປີ 2016.

ໃນຖະແຫຼງການທີ່ແບ່ງປັນໃນສື່ມວນຊົນສັງຄົມ, Mustard ສະແດງຄວາມຂອບໃຈສໍາລັບການເດີນທາງທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອທີ່ລາວໄດ້ປະສົບຕະຫຼອດການເຮັດວຽກຂອງລາວ. ລາວໄດ້ຂອບໃຈເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງລາວແລະ CEO Tim Sweeney ຂອງ Epic Games ສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນແລະການຮ່ວມມືຂອງພວກເຂົາ. Mustard ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນສໍາເລັດຕ່າງໆທີ່ລາວບັນລຸໄດ້, ຈາກການສ້າງເກມເຊັ່ນ: Advent Rising ແລະ Undertow, ຈົນເຖິງການເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງທີມງານທີ່ສ້າງຄວາມສໍາເລັດຂອງ Fortnite.

ໃນຂະນະທີ່ Mustard ອຳລາບົດບາດຂອງລາວຢູ່ Epic Games, ລາວສະແດງຄວາມພາກພູມໃຈໃນຄວາມສາມາດຂອງບໍລິສັດທີ່ຈະນໍາເອົາຄວາມສຸກແລະຄວາມຍິນດີມາສູ່ຊຸມຊົນ Fortnite. ລາວໄດ້ກ່າວເຖິງຊ່ວງເວລາທີ່ເປັນສັນຍາລັກເຊັ່ນ: ການເປີດຕົວລົດຮົບ, ການເປີດທ້ອງຟ້າໂດຍບັ້ງໄຟ, ແລະເຕັ້ນລໍາກັບຫມູ່ເພື່ອນຫຼັງຈາກໄຊຊະນະ Royale. Mustard ຮັບປະກັນ fans ວ່າອະນາຄົດຂອງ Fortnite ແມ່ນຢູ່ໃນມືທີ່ດີແລະເວົ້າວ່າທີມງານກໍາລັງເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ "ສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄາງກະໄຕ, ທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ."

ຫຼັງຈາກກິນເບັ້ຍບໍານານ, Mustard ຫວັງວ່າຈະໄດ້ໃຊ້ເວລາທີ່ມີຄຸນນະພາບກັບພັນລະຍາແລະຄອບຄົວຂອງລາວ. ລາວສະແດງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ເປັນຜູ້ນແລະເພີດເພີນກັບອະນາຄົດຂອງ Fortnite ຄຽງຄູ່ກັບຊຸມຊົນທີ່ລາວຊ່ວຍສ້າງ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– Mustard, Donald. ປະກາດການອອກບໍານານ tweet. [ບໍ່ມີ URL]
- ການບັນເທີງເກົ້າອີ້. ເວັບໄຊທ໌ທາງການ. [ບໍ່ມີ URL]
- ເກມ Epic. ເວັບໄຊທ໌ທາງການ. [ບໍ່ມີ URL]

By Robert Andrew

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