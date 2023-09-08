ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

Mihira AI ຂອງ Raja Koduri ມີຈຸດປະສົງເພື່ອນໍາເອົາ AI ໄປສູ່ມະຫາຊົນ

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
Mihira AI ຂອງ Raja Koduri ມີຈຸດປະສົງເພື່ອນໍາເອົາ AI ໄປສູ່ມະຫາຊົນ

Raja Koduri, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Mihira AI ແລະອະດີດຫົວຫນ້າສະຖາປະນິກ Intel, ໄດ້ສ້າງຕັ້ງການເລີ່ມຕົ້ນທາງປັນຍາປະດິດທີ່ຊອກຫາເພື່ອເຮັດໃຫ້ AI ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ແລະລາຄາບໍ່ແພງ, ໂດຍສະເພາະໃນດ້ານຜົນກະທົບທາງສາຍຕາໃນຮູບເງົາ. Koduri, ຜູ້ອອກແບບຊິບທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະນໍາໃຊ້ AI ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນັກສິລະປິນທຸກຄົນກາຍເປັນ "ນັກສິລະປິນ" ໂດຍການຝຶກອົບຮົມນັກສິລະປິນຫຼາຍພັນຄົນໃນປະເທດອິນເດຍກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືແລະເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່. ເປົ້າ​ຫມາຍ​ແມ່ນ​ການ​ສ້າງ​ການ​ເບິ່ງ​ເຫັນ​ທີ່​ທຽບ​ເທົ່າ​ກັບ​ການ​ທີ່​ຄ້າຍ​ຄື "Game of Thrones," ແຕ່​ໃນ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ສ່ວນ​ຫນຶ່ງ​. Koduri ຕ້ອງການຫຼຸດງົບປະມານໃນການສ້າງຮູບເງົາເຊັ່ນ "Avatar," ເຊິ່ງມີມູນຄ່າປະມານ 400 ລ້ານໂດລາ, ເຫຼືອພຽງແຕ່ 10 ລ້ານໂດລາໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ AI.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງ Koduri ບໍ່ໄດ້ຢຸດຢູ່ໃນອຸດສາຫະກໍາຮູບເງົາ. ລາວຍັງຕ້ອງການນໍາເອົາ AI ໄປສູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຂອງອິນເດຍໂດຍການຕັ້ງສູນຂໍ້ມູນພາຍໃນທຸກໆລັດສະໝີ 100 ກິໂລແມັດ, ເຮັດໃຫ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄອມພິວເຕີສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ລາວເຊື່ອວ່າເພື່ອໃຫ້ອິນເດຍກາຍເປັນຜູ້ນໍາດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງລົງທຶນໃນໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຄອມພິວເຕີ້. ໃນຂະນະທີ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງຕັ້ງສູນຂໍ້ມູນຈໍານວນຫລາຍອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າເປັນຕາຢ້ານ, Koduri ຫມັ້ນໃຈວ່າອິນເດຍສາມາດເຮັດໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນໄດ້ໂດຍການໃຊ້ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຂອງຕົນແລະເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼຸດລົງເຖິງສອງສາມຕື້ໂດລາ.

Koduri ຍັງແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍຂອງການດຶງດູດເອົາຊິບຊັ້ນນໍາແລະວິສະວະກອນ AI ເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃນປະເທດອິນເດຍ. ລາວເຊື່ອວ່າເງິນບໍ່ແມ່ນປັດໃຈຕັດສິນ, ແຕ່ແມ່ນຄວາມມັກແລະລະບົບນິເວດລວມທີ່ອິນເດຍສາມາດສະເຫນີໄດ້. ການສ້າງລະບົບນິເວດທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ຄ້າຍຄືກັບ Silicon Valley ແລະສູນເຕັກໂນໂລຢີອື່ນໆ, ຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ວິສະວະກອນທີ່ມີພອນສະຫວັນກັບບ້ານແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນອຸດສາຫະກໍາ chip ແລະ AI ຂອງອິນເດຍ.

ເພື່ອແກ້ໄຂແນວໂນ້ມຂອງການເລີ່ມຕົ້ນການອອກແບບຊິບໃນປະເທດອິນເດຍຕົ້ນຕໍກາຍເປັນບໍລິສັດບໍລິການ, Koduri ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການສຸມໃສ່ການພັດທະນາຊັບສິນທາງປັນຍາພື້ນຖານ (IP). ການເລີ່ມຕົ້ນຄວນມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຜະລິດຕະພັນທີ່ແກ້ໄຂບັນຫາຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ, ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນເກມ, AI, ໂທລະສັບສະຫຼາດ, ຫຼືໂດເມນອື່ນໆ. Koduri ເຊື່ອວ່າດ້ວຍການສະຫນັບສະຫນູນແລະແນວຄິດທີ່ຖືກຕ້ອງ, ອິນເດຍສາມາດສົ່ງເສີມວັດທະນະທໍາຂອງການພັດທະນາ IP.

ໂດຍລວມແລ້ວ, Koduri ແມ່ນ optimistic ກ່ຽວກັບທ່າແຮງຂອງອິນເດຍໃນ chip ແລະຊ່ອງ AI. ລາວ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກສາ ​ແລະ ຊຸກຍູ້​ບໍລິສັດ​ຜະລິດ​ຊິບ​ຫຼາຍໆ​ແຫ່ງ​ໃນ​ປະ​ເທດ, ລວມທັງ​ບໍລິສັດ​ອອກ​ແບບ​ການ​ຫຸ້ມ​ຫໍ່​ທີ່​ຊື່ວ່າ Infinipack. ເພື່ອຕອບສະຫນອງແນວຄວາມຄິດທີ່ວ່າການຫຸ້ມຫໍ່ແບບພິເສດສາມາດສົ່ງຊິບທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນຫຼັງຈາກ "ການຕາຍ" ຂອງກົດຫມາຍຂອງ Moore, Koduri ເຕືອນພວກເຮົາວ່າຄວາມສໍາຄັນຂອງກົດຫມາຍຂອງ Moore ແມ່ນການປະຕິບັດຂອງຊິບສອງເທົ່າໃນທຸກໆສອງປີ. ໃນຂະນະທີ່ນີ້ອາດຈະບໍ່ເປັນກໍລະນີ, ລາວຮັກສາຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຍັງເປັນໄປໄດ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ເງິນ (ບົດ​ຄວາມ​ທີ່​ມາ​)

By Vicky Stavropoulou

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ໄຕ້​ຫວັນ​ນໍາ​ສະ​ເຫນີ​ຂໍ້​ແນະ​ນໍາ​ໃຫມ່​ສໍາ​ລັບ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກໍາ​ຊັບ​ສິນ​ດິ​ຈິ​ຕອນ​

Sep 12, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

Razorpay ໄດ້ຊື້ BillMe ເພື່ອເພີ່ມການພົວພັນກັບລູກຄ້າ

Sep 12, 2023 Gabriel Botha
ເຕັກໂນໂລຊີ

ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງ (ແລະບໍ່ຄາດຫວັງ) ຈາກເຫດການ Wonderlust ຂອງ Apple

Sep 12, 2023 Mampho Brescia

ທ່ານພາດ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ໄຕ້​ຫວັນ​ນໍາ​ສະ​ເຫນີ​ຂໍ້​ແນະ​ນໍາ​ໃຫມ່​ສໍາ​ລັບ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກໍາ​ຊັບ​ສິນ​ດິ​ຈິ​ຕອນ​

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

Razorpay ໄດ້ຊື້ BillMe ເພື່ອເພີ່ມການພົວພັນກັບລູກຄ້າ

Sep 12, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຄົ້ນພົບທ້ອງຟ້າກາງຄືນທີ່ Sleeping Bear Dunes National Lakeshore

Sep 12, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງ (ແລະບໍ່ຄາດຫວັງ) ຈາກເຫດການ Wonderlust ຂອງ Apple

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ