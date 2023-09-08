Mihira AI ຂອງ Raja Koduri ມີຈຸດປະສົງເພື່ອນໍາເອົາ AI ໄປສູ່ມະຫາຊົນ

Raja Koduri, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Mihira AI ແລະອະດີດຫົວຫນ້າສະຖາປະນິກ Intel, ໄດ້ສ້າງຕັ້ງການເລີ່ມຕົ້ນທາງປັນຍາປະດິດທີ່ຊອກຫາເພື່ອເຮັດໃຫ້ AI ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ແລະລາຄາບໍ່ແພງ, ໂດຍສະເພາະໃນດ້ານຜົນກະທົບທາງສາຍຕາໃນຮູບເງົາ. Koduri, ຜູ້ອອກແບບຊິບທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະນໍາໃຊ້ AI ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນັກສິລະປິນທຸກຄົນກາຍເປັນ "ນັກສິລະປິນ" ໂດຍການຝຶກອົບຮົມນັກສິລະປິນຫຼາຍພັນຄົນໃນປະເທດອິນເດຍກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືແລະເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່. ເປົ້າຫມາຍແມ່ນການສ້າງການເບິ່ງເຫັນທີ່ທຽບເທົ່າກັບການທີ່ຄ້າຍຄື "Game of Thrones," ແຕ່ໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນຫນຶ່ງ. Koduri ຕ້ອງການຫຼຸດງົບປະມານໃນການສ້າງຮູບເງົາເຊັ່ນ "Avatar," ເຊິ່ງມີມູນຄ່າປະມານ 400 ລ້ານໂດລາ, ເຫຼືອພຽງແຕ່ 10 ລ້ານໂດລາໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ AI.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງ Koduri ບໍ່ໄດ້ຢຸດຢູ່ໃນອຸດສາຫະກໍາຮູບເງົາ. ລາວຍັງຕ້ອງການນໍາເອົາ AI ໄປສູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຂອງອິນເດຍໂດຍການຕັ້ງສູນຂໍ້ມູນພາຍໃນທຸກໆລັດສະໝີ 100 ກິໂລແມັດ, ເຮັດໃຫ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄອມພິວເຕີສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ລາວເຊື່ອວ່າເພື່ອໃຫ້ອິນເດຍກາຍເປັນຜູ້ນໍາດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງລົງທຶນໃນໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຄອມພິວເຕີ້. ໃນຂະນະທີ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງຕັ້ງສູນຂໍ້ມູນຈໍານວນຫລາຍອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າເປັນຕາຢ້ານ, Koduri ຫມັ້ນໃຈວ່າອິນເດຍສາມາດເຮັດໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນໄດ້ໂດຍການໃຊ້ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຂອງຕົນແລະເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼຸດລົງເຖິງສອງສາມຕື້ໂດລາ.
Koduri ຍັງແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍຂອງການດຶງດູດເອົາຊິບຊັ້ນນໍາແລະວິສະວະກອນ AI ເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃນປະເທດອິນເດຍ. ລາວເຊື່ອວ່າເງິນບໍ່ແມ່ນປັດໃຈຕັດສິນ, ແຕ່ແມ່ນຄວາມມັກແລະລະບົບນິເວດລວມທີ່ອິນເດຍສາມາດສະເຫນີໄດ້. ການສ້າງລະບົບນິເວດທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ຄ້າຍຄືກັບ Silicon Valley ແລະສູນເຕັກໂນໂລຢີອື່ນໆ, ຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ວິສະວະກອນທີ່ມີພອນສະຫວັນກັບບ້ານແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນອຸດສາຫະກໍາ chip ແລະ AI ຂອງອິນເດຍ.
ເພື່ອແກ້ໄຂແນວໂນ້ມຂອງການເລີ່ມຕົ້ນການອອກແບບຊິບໃນປະເທດອິນເດຍຕົ້ນຕໍກາຍເປັນບໍລິສັດບໍລິການ, Koduri ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການສຸມໃສ່ການພັດທະນາຊັບສິນທາງປັນຍາພື້ນຖານ (IP). ການເລີ່ມຕົ້ນຄວນມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຜະລິດຕະພັນທີ່ແກ້ໄຂບັນຫາຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ, ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນເກມ, AI, ໂທລະສັບສະຫຼາດ, ຫຼືໂດເມນອື່ນໆ. Koduri ເຊື່ອວ່າດ້ວຍການສະຫນັບສະຫນູນແລະແນວຄິດທີ່ຖືກຕ້ອງ, ອິນເດຍສາມາດສົ່ງເສີມວັດທະນະທໍາຂອງການພັດທະນາ IP.
ໂດຍລວມແລ້ວ, Koduri ແມ່ນ optimistic ກ່ຽວກັບທ່າແຮງຂອງອິນເດຍໃນ chip ແລະຊ່ອງ AI. ລາວໄດ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ຊຸກຍູ້ບໍລິສັດຜະລິດຊິບຫຼາຍໆແຫ່ງໃນປະເທດ, ລວມທັງບໍລິສັດອອກແບບການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ຊື່ວ່າ Infinipack. ເພື່ອຕອບສະຫນອງແນວຄວາມຄິດທີ່ວ່າການຫຸ້ມຫໍ່ແບບພິເສດສາມາດສົ່ງຊິບທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນຫຼັງຈາກ "ການຕາຍ" ຂອງກົດຫມາຍຂອງ Moore, Koduri ເຕືອນພວກເຮົາວ່າຄວາມສໍາຄັນຂອງກົດຫມາຍຂອງ Moore ແມ່ນການປະຕິບັດຂອງຊິບສອງເທົ່າໃນທຸກໆສອງປີ. ໃນຂະນະທີ່ນີ້ອາດຈະບໍ່ເປັນກໍລະນີ, ລາວຮັກສາຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຍັງເປັນໄປໄດ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການຄວບຄຸມເງິນ (ບົດຄວາມທີ່ມາ)