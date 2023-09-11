ແນະນຳ Xbox Mastercard: ຮັບຄະແນນສຳລັບປະສົບການການຫຼິ້ນເກມຂອງທ່ານ

Microsoft ໄດ້ເປີດເຜີຍການສະເຫນີຂາຍຫລ້າສຸດຂອງຕົນສໍາລັບ gamers: Xbox Mastercard. ບັດເຄຣດິດໃໝ່ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສະມາຊິກບັດໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກການຊື້ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຊິ່ງສາມາດແລກຊື້ເກມ ແລະສ່ວນເສີມໃນ Microsoft Store. ບັດດັ່ງກ່າວໃນເບື້ອງຕົ້ນຈະມີໃຫ້ສະເພາະສະມາຊິກຂອງ Xbox Insider Program ໃນສະຫະລັດ, ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 21 ກັນຍາ, ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງຜູ້ໃຊ້ Xbox ໃນສະຫະລັດທັງໝົດໃນປີໜ້າ.
Xbox Mastercard ເປັນຜົນມາຈາກການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ Microsoft ແລະ Barclays. ຕາມທີ່ຄາດໄວ້, ບັດນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຊື້ເນື້ອຫາ Xbox. ສໍາລັບທຸກໆເງິນໂດລາທີ່ໃຊ້ໃນການຊື້ປະຈໍາວັນ, ຜູ້ຖືບັດຈະໄດ້ຮັບຫນຶ່ງຈຸດລາງວັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອັດຕາຄະແນນລາງວັນເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຫ້າຈຸດຕໍ່ໂດລາທີ່ໃຊ້ຢູ່ Microsoft Store. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຊື້ຜ່ານການບໍລິການສະຕຣີມມິງ ແລະອາຫານທີ່ເລືອກ ເຊັ່ນ: Netflix, DoorDash, ແລະ Grubhub, ຈະໄດ້ຮັບສາມຄະແນນຕໍ່ໂດລາ.
ແຕ່ລະຈຸດລາງວັນແມ່ນມີມູນຄ່າເປັນເງິນໜຶ່ງບາດເມື່ອແລກກັບເກມ Xbox ແລະສ່ວນເສີມ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າຖ້າທ່ານໃຊ້ຈ່າຍ 1,000 ໂດລາໃນການຊື້ມາດຕະຖານໂດຍໃຊ້ບັດ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄະແນນເທົ່າກັບ 10 ໂດລາເພື່ອໃຊ້ຕໍ່ກັບເກມໃຫມ່. ບັດດັ່ງກ່າວຈະມີຢູ່ໃນຫ້າການອອກແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແລະຜູ້ໃຊ້ສາມາດປັບແຕ່ງມັນດ້ວຍ Xbox Gamertag ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໃນແງ່ຂອງການເຮັດວຽກ, Xbox Mastercard ສະຫນັບສະຫນູນການຈ່າຍເງິນແບບ contactless ແລະກະເປົາເງິນດິຈິຕອນ. ຜູ້ຖືບັດຍັງຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງຄະແນນສິນເຊື່ອ FICO ຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຟຣີ. ອັດຕາເປີເຊັນປະຈໍາປີຂອງບັດ (APR) ສາມາດຕັ້ງແຕ່ 20.99% ຫາ 31.99%, ຂຶ້ນກັບຜົນຂອງການກວດສອບສິນເຊື່ອ.
ເພື່ອດຶງດູດຜູ້ໃຊ້ໃຫ້ລົງທະບຽນ ແລະໃຊ້ບັດ, Microsoft ໃຫ້ສິດທິປະໂຫຍດເພີ່ມເຕີມເລັກນ້ອຍ. ຜູ້ຖືບັດຈະໄດ້ຮັບໂບນັດບັດ 5,000 ຄະແນນ (ເທົ່າກັບ 50 ໂດລາ) ຫຼັງຈາກເຮັດການຊື້ຄັ້ງທຳອິດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສະມາຊິກຈະມີຄວາມສຸກສາມເດືອນຂອງ Xbox Game Pass Ultimate ໄດ້ຟຣີຫຼັງຈາກໃຊ້ Mastercard ເປັນຄັ້ງທຳອິດ. ການສະໝັກໃຊ້ນີ້ຍັງສາມາດໂອນໄປໃຫ້ໝູ່ໄດ້ຖ້າຜູ້ຖືບັດເປັນຜູ້ສະໝັກໃຊ້ແລ້ວ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, Xbox Mastercard ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍປະສົບການການຫຼິ້ນເກມສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ Xbox ໂດຍການໃຫ້ລາງວັນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສໍາລັບການຊື້ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ດ້ວຍລະບົບຄະແນນລາງວັນທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະໂບນັດພິເສດສະເພາະ, ບັດເຄຣດິດນີ້ແນ່ນອນວ່າຈະຂໍອຸທອນກັບນັກຫຼິ້ນເກມທີ່ຢາກໄດ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Microsoft
– Barclays